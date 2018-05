EstateToRent punta sugli studenti

Gestire interi palazzi da affittare a studenti o a chi ha necessità di spostarsi per motivi di lavoro ma spesso per periodi limitati di tempo. È il nuovo trend del real estate che garantisce ritorni interessanti, pochi rischi ed economie di scala nella gestione delle abitazioni.

A fine 2017 è nata EstateToRent, start up fondata da un gruppo di professionisti e top manager, non solo del mondo del real estate ma anche dell’industria e della finanza, che si propone come interlocutore dei proprietari immobiliari, privati ma anche Sgr ed enti previdenziali, per prendere in affitto edifici da gestire e proporre gli appartamenti a chi cerchi soluzioni abitative per la vita in condivisione.

EstateToRent concede in affitto le singole camere con la formula “all inclusive” a studenti e lavoratori.

Gli appartamenti hanno in genere dimensioni di 150-200 mq, vengono ristrutturati (in media la spesa si aggira sui 10mila euro per abitazione) e suddivisi in modo da ricavarne 5-7 stanze.

A oggi la società ha in gestione quattro palazzi a Milano e aprirà a Roma in estate (due edifici sono in fase di ristrutturazione), per poi approdare a Parigi e Londra, con un occhio anche alla Svezia.

Il costo medio di una stanza si aggira sui 650-750 euro servizi compresi, tra cui sempre il posto per la bicicletta. La società ha al momento cento appartamenti attivi a Milano in zona Garibaldi e Wagner. L’occupazione è del 100 per cento.

Il progetto è quello di svilupparsi e nel giro di 2-3 anni portare l’azienda alla quotazione. «Dal 2019 apriremo a capitale di terzi» dicono i soci. L’attuale compagine azionaria vede tra i soci, con quote paritarie, il presidente Gaetano Tedeschi, Alberto Bellini, il ceo Alessandro Pedrini, Daniel Amroch e Denny Nasato.

«Un progetto ambizioso, realizzabile grazie alla finanza apportata da gruppi bancari e finanziari di primo livello – dice Pedrini - e al network consolidato del presidente Gaetano Tedeschi, che ha ricoperto prestigiose cariche in società del calibro di Italstrade e Astaldi ed è stato direttore generale di Rfi, Rete Ferroviaria Italiana, e di Enea, e di Alberto Bellini, già ai vertici di Pirelli Re e uomo di fiducia di Tronchetti Provera». Pedrini svela anche che «nel secondo round dovrebbe entrare anche un importante imprenditore canadese che vuole espandere i suoi interessi all’estero e in particolare in Italia». Daniel Amroch e Denny Nasato sono invece i due giovani imprenditori che hanno creato la piattaforma Easyfeeel, per trovare online un aiuto domestico.

© Riproduzione riservata