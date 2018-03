Marcus Miller, il basso nel senso più alto del termine

Il basso, nel senso più alto del termine. Per arrivarci, a quel livello, servono una grande mano destra, una prodigiosa mano sinistra, tanto cuore e al tempo stesso una testa fuori dal comune. Ci sono arrivati in pochi, tra questi senza dubbio Marcus Miller, virtuoso delle quattro corde e collaboratore del grande Miles Davis nell’ultima fase della carriera, senza dubbio una delle più avventurose e sperimentali della parabola del genio di Alton.

Vincitore di due Grammy Awards, dell’Edison Award for Lifetime Achievement in Jazz 2013, del Victorie du Jazz 2010 e nominato artista per la pace Unesco 2013, Marcus Miller non è infatti solo uno strumentista eccezionale ma anche un dotato compositore e produttore. Con il pubblico italiano c’è un feeling molto particolare e lo testimoniano anche le tre date di questa primavera 2018: il 23 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 26 al Manzoni di Bologna e il 27 all’Alcatraz di Milano. Soddisfazione garantita, anche per i palati più esigenti. Ma non di solo jazz vive la settimana della musica dal vivo.

Dall’Australia arrivano per esempio i 5 Seconds of Summer, band di teen idol lievemente alternativi, un po’ punk e un po’ pop, anzi: parecchio pop. Esercitano notevole fascinazione sugli ascoltatori più giovani. Due album in studio all’attivo (il secondo, Sounds Good Feels Good, del 2015), tanta esuberanza. Unica data italiana per loro, già finita sold out, giovedì 26 marzo al Fabrique di Milano.

Se amate l’indie rock più ambizioso, invece, non perdetevi le quattro date di Joan Wasser, meglio nota come Joan as Police Woman il 24 marzo all’Argo 16 di Venezia, il 25 al Vip Theatre di Firenze, il 27 alla Salumeria della Musica di Milano e il 28 all’Auditorium di Roma. Un mini tour che fa seguito all’uscita del nuovo album, Damned Devotion, opera che ci mostra la versione più «cruda» di Joan, interprete nota ai più per le per le emozionanti performance e i suoi testi aspramente sinceri.

