Se l’abbandono è il luogo oscuro dell’anima

«Ci interessiamo alle passioni dei nostri genitori solo quando sono morti e quelle passioni sono morte con loro. Esse assumono allora una valenza misteriosa che irrita, ma finché i cuori in cui hanno albergato battono ancora passiamo loro accanto con indifferenza». Quando lessi per la prima volte queste parole di Irene Némirovsky in Due (Adelphi) mi sentii come chi entra in una stanza per l’ennesima volta e vi scorge particolari che non aveva mai considerato o visto. «È così!», pensai. E certo ho pensato al mio essere figlia, ma soprattutto a ciò che sarò io agli occhi di mio figlio, quando toccherà a lui accorgersi delle mie passione e, forse, giudicarmi con occhi nuovi.

Parto dall’intimità del rapporto tra genitori e figli per raccontare L’estate del ’78 (Sellerio Editore, pp. 177, 13 euro), l’ultimo libro di Roberto Alajmo, scrittore, a lungo giornalista della sede Rai di Palermo, dal 2013 direttore dell’Ente Teatro Biondo Stabile di Palermo, che con il romanzo Cuore di madre è secondo classificato al premio Strega e premio Selezione Campiello, premio Verga, premio Palmi.

Nel luglio del 1978 Alajmo studia per gli orali dell’esame di maturità. Trascorre i giorni a Mondello, dove la sua famiglia ha una casa per trascorrere le vacanze, con lui ci sono gli amici con cui sta studiando. Le giornate sono un’agonia di ripassi, pagine da sottolineare. Fino alla volta che proprio basta! Che non se ne può più di stare a ribollire nell’ansia, e allora qualcuno lancia l’idea di una fuga in gelateria. Il gruppo esce, poi si sfalda, Roberto resta distante, gli amici ancora sono fuori dall’inquadratura. Dentro ci sono lui e una donna che lo sta aspettando seduta su alcuni gradini. La donna aspetta proprio Roberto, è sua madre. Roberto si avvicina, «Mamma che ci fai qui?», «Avevo voglia di vederti», dice lei. È l’ultimo saluto, è l’inizio dell’addio. Tre mesi, Elena, la madre si ucciderà. Alajmo ignora cosa sia stata la vita di Elena in quei tre mesi, cosa abbia fatto, come abbia vissuto.

Quarant’anni dopo quel ragazzo, ora uomo, ora padre, ora scrittore, sente l’urgenza di una investigazione, di entrare nei suoi luoghi oscuri, come lui stesso spiega, e di accendere la luce. «Per tutti quelli che scrivono - e non solo per quelli che scrivono, sempre - c’è una storia che aspetta di essere raccontata. La storia. Quella attorno a cui ciascuno gira attorno anche per anni fingendo di fare altro per tenere esercitato il mestiere di scrivere. Una storia come quella raccontata da James Ellroy ne I miei luoghi oscuri, la ferita emotiva attorno alla quale lui stesso aveva circumnavigato per gran parte della sua carriera di scrittore, raccontando altre storie spesso simili e collaterali», scrive Alajmo sul suo blog.

Così torna alla sua storia di figlio - per spiegarsi e pacificarsi - e lo fa grazie all’immagine di padre che gli restituisce il figlio Arturo. Roberto padre, cioè, può compiere attraverso l’ancoraggio sicuro della genitorialità quello che non aveva potuto Roberto figlio. Alle radici di un lutto e di quello che lo stesso Alajmo definisco con l’unico termine congruo, forse il più abusato, ma l’unico sensato e cioè trauma, lo scrittore può tornarci perché grazie ad Arturo ha deciso di accedere anche lui a quella dose di eternità che ci è concessa dalla procreazione. E allora se Roberto (figlio) ripensa a quell’incontro riesce solo a posteriori a leggervi la potenza. E quell’attimo diventa lo sguardo per riconsiderare decine di altri eventi vissuti da Roberto (padre).

«Bisognerebbe provare a stilare una specie di Repertorio delle Gioie Irrecuperabili. Quel genere di piaceri che non siamo in grado di cogliere sul momento, e di cui ci rendiamo conto solo qualche tempo dopo, quando ormai sono impossibili da conseguire o riprodurre (...). C’è stata pure un’ultima volta in cui ho preso in braccio mio figlio. Magari per portarlo dal divano, dove si era addormentato, fino al suo letto(...). Mi pareva che fosse un compito eterno e invece no, era l’ultima volta.».

E allora L’estate del ’78 non è semplicemente il risultato di un processo catartico - «Alla fine di tutto questo raccontare, non so se in me è avvenuta la catarsi su cui confidavo quando ho cominciato a scrivere questo libro. Magari no. Magari prevarrà in me la disposizione all’inquietudine, e sputare il rospo sarà servito solo a mettere ogni cosa nero su bianco. Nel qual caso, pazienza: si veda che certi caratteri identitari non si cambiano a forza di scrivere libri. Di sicuro adesso quasi ogni tessera è andata a posto»-. È una esplorazione più articolata su almeno due piani in cui oltre all’indagine più evidente (che cosa è successo a mia madre? Chi era veramente? Dov’è l’origine della sua malattia?), ce n’è una seconda meno visibile ma altrettanto dirompente: di quale fibra emotiva è fatto il legame che aggancia gli individui nella successione delle generazione. Come la specie si perpetra dal punto di vista affettivo. Se il dna spiega la carne, qual è la materia che spiega il legame che sopravvive a qualunque torto, a qualunque tradimento? Come è possibile che due esseri così intimamente legati siano destinati, per esistere, a divergere. «Per il resto è come se fossimo rimasti su due lastre di ghiaccio della calotta artica separate da un innalzamento della temperatura, trascinate dalla corrente in direzioni diverse. Non si capisce come la corrente possa divergere tanto, in uno spazio così ristretto. Ma funziona così: dice che se metti in mare un paio di scarpe cominciarono a divergere da subito, in preda alla stessa corrente ma sulla base delle minime differenze di conformazione, forse anche solo per il fatto di essere destra e sinistra. Nel giro di un mese quelle due scarpe, messe in mare una accanto all’altra di ritroveranno ognuna a un capo diverso del mondo. Così funziona pure fra padri e figli, tanto simili, prima uniti e poi dispersi».

Ma torniamo indietro: cosa ha portato Elena lì fuori dalla porta di quella che un tempo era stata anche casa sua? Sta fuori, non bussa, non chiede di entrare? Immaginiamo la Palermo degli anni Sessanta e Settanta, una donna che compie una scelta così importante - separarsi dal marito - non è usuale. «In quegli anni è raro e difficile fare la parte del figlio di genitori separati. Nella mia classe ci sono solo io, e per quanto possa fare il disinvolto mi sento addosso una specie di compatimento generale molto fastidioso... Allora, per niente: i genitori che si separavano erano uno scandalo senza precedenti, che ti portavi addosso senza scampo dalla pubblica compassione. C’era persino qualche ipermoralista che aggiungeva alla compassione anche il peso della condanna, come se il divorzio fosse una colpa tanto grave da essere trasmessa dai genitori ai figli, Una tara genetica, praticamente».

Lo scrittore tratta la vicenda come materia letteraria (il padre è Vittorio, la madre Elena), sceglie il distacco e vi riesce attraverso la sua lingua. E sceglie la spietatezza. Quella spietatezza di cui parla la Lucy Barton di Elizabeth Strout in Mi chiamo Lucy Barton (Einaudi). Ma più il distacco è strumento sicuro nelle mani di Alajmo, più l’intensità della pagina cresce. Colpiscono in particolare le pagine in cui viene descritta la malattia, la depressione, la farmaco-dipendenza, l’inquietudine che diventa nevrosi. È sorprendente l’assenza di tormento, non sappiamo quante volte Alajmo in quei luoghi oscuri è sprofondato, ma sappiamo che ogni lacerazione appare ricomposta. C’è tristezza, quasi mai struggimento. E c’è tenerezza.

