“La vendita è una battaglia. Una battaglia tra te e chi deve comprare. Una battaglia che può concludersi con un morto, due feriti o due vincitori”. A sostenerlo è Roberto Giangregorio, autore del libro ‘Vendere Bene' appena uscito per i tipi di Engage Editore. Esperto, come lo stesso titolo del volume fa intuire, in materia di vendita, Giangregorio ha una teoria che, pagina dopo pagina, emerge in maniera rivoluzionaria. “Se una volta si poteva vendere il ghiaccio agli eschimesi con un po' di chiacchiere e molti sorrisi - sostiene - oggi, per fortuna non è più così. Che sia a causa, o per merito, della crisi, non importa. Importa invece che oggi ogni transazione tra le parti si deve porre un obiettivo eticamente condivisibile per cui la battaglia si conclude sempre con due vincitori: chi vende e chi acquista”.

In ‘Vendere Bene', Giangeregorio ha sintetizzato una serie di consigli concreti e semplici da mettere immediatamente in pratica e che riguardano ogni fase della vendita: dall'atteggiamento vincente all'approccio da seguire in fase di presentazione, dall'illustrazione del prodotto al superamento delle obiezioni fino alla gestione della richiesta di sconti alla chiusura della trattativa.



Attraverso una serie di case history e molti esempi pratici, in queste pagine sono sintetizzate quelle che l'autore ritiene essere le azioni strategicamente più appropriate che si devono mettere in atto per concludere con successo qualsiasi tipo di trattativa.



Un libro per tutti: adatto per chi vende servizi, ma anche per chi ha un'attività negozio o per chi lavora nell'ambito B2B e si rivolge ad altre aziende.

La verità però è che Vendere Bene è un libro curioso che si dovrebbe leggere a prescindere dall'ambito professionale in cui si opera, ricordando che la vita e i rapporti umani sono una continua transazione.



Vendere Bene

Engage Editore - Bologna

162 PAG. - 22 EURO

