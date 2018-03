Corrono i ricavi per Bmw. Utili record e super dividendi

DAL NOSTRO INVIATO

MONACO - Bmw ha raggiunto tutti i target fissati nel 2017. Le vendite di autoveicoli e di motociclette sono ai massimi di sempre, in crescita per il settimo anno consecutivo. Così come i ricavi e gli utili. I dividendi che verranno distribuiti agli azionisti registrano questo trend positivo. “Il progresso non è possibile senza il cambiamento. E Bmw sta facendo la sua parte in questo con determinazione, innovazione e lungimiranza” dice l'amministratore delegato della casa tedesca, Harald Krüger. E racconta un episodio. Lo scorso anno Bmw, con tutti i suoi brand – Bmw, Mini e Rolls-Royce - ha venduto 2,4 milioni di veicoli, con una crescita del 4,1% rispetto al 2016. Per la prima volta le vendite di auto elettriche e elettrificate hanno superato quota 100mila. L'obiettivo è di arrivare a 500mila auto elettrificate vendute a fine 2019. “L'auto elettrica numero 100mila è stata consegnata a un nostro cliente ottantenne di Monaco che ha voluto acquistare una Bmw i3 per capire com'è guidare con questa nuova tecnologia: è la dimostrazione che non è mai troppo tardi per cambiare con una auto elettrica”.

Segmento premium da primato

Più in particolare, il brand core Bmw ha superato ancora i due milioni di veicoli venduti, e il marchio sportivo Bmw M ha contribuito a questo andamento positivo con più di 80mila auto vendute, un record per questo segmento di super specialissime. Le vendite di Mini sono salite del 3%, a 370mila auto consegnate. Anche il segmento delle moto e degli scooter ha riportato una crescita significativa , con un +13% a 164mila unità vendute. Il segmento ultra lusso della Rolls-Royce non ha raggiunto i forti risultati dello scorso anno, spiegato con il cambiamento in corso del modello Phantom e il momento difficile di mercato: le vendite sono diminuite del 16%, a 3.362 auto. Mentre cresce velocemente il segmento delle auto elettriche ed elettrificate: nel 2017 sono state consegnate 103mila auto. “Le vendite dei nostri modelli Bmw i, Bmw iPerformance e delle Mini elettriche plug-in ibride sono aumentate di due terzi rispetto all'anno prima” spiega il ceo.

Ricavi a quota 100 miliardi

I risultati finanziari fotografano questo andamento di marcia veloce. Nel 2017 per la prima volta il gruppo bavarese ha raggiunto un livello di ricavi vicino ai 100 miliardi di euro, 98,7 miliardi per la precisione (94,7 miliardi nel 2016). Il margine operativo lordo ha toccato i 10,7 miliardi, superando per la prima volta i 10 miliardi (+10,2%). L'utile netto è stato di 8,7 miliardi di euro, con un incremento significativo del 26%. Moody's ha rialzato il target a lungo termine del titolo Bmw a A1. Il rating di Standard & Poor's su Bmw è ai livelli più alti tra i produttori di auto europei. Tutti segnali molto incoraggianti. Per questo motivo alla prossima assemblea degli azionisti che si svolgerà il 17 maggio, verrà proposto un dividendo di 4 euro per le azioni ordinarie (un'azione Bmw quota attorno agli 85 euro), e di 4,02 euro per le azioni speciali con diritto di voto. Si tratta del dividendo più elevato nella storia dell'azienda (era stato di 3,5 euro nel 2016). “Vogliamo ridistribuire i buoni risultati operativi con dei dividendi di 4 euro ad azione. Un valore record”, rileva il Cfo Nicolas Peter. Tradotto per gli investitori vuol dire un rendimento annuale del 6,8%. Per questo motivo il titolo in Borsa a Francoforte, dopo la presentazione dei conti, nel giro di boa a metà giornata sale di oltre un punto percentuale. “I rendimenti record per otto anni di fila – rileva Peters - non sono un caso. Noi investiamo i nostri profitti nel futuro. E questo è un segnale importante per i nostri clienti. La elevata redditività e la stabilità finanziaria sono un segnale buono per gli investitori attuali e quelli futuri”.

Obiettivi raggiunti anche con il dollaro debole

“Anche con condizioni volatili di mercato – dice ancora il responsabile finanziario del gruppo – siamo riusciti a centrare i nostri obiettivi. Noi manteniamo le promesse fatte. E l'ottavo anno di seguito che il nostro margine Ebit sale oltre l'8%, e sta nel target prefissato tra l'8 e il 10%, nonostante gli investimenti in ricerca e sviluppo che anche lo scorso anno sono stati molto alti”. La spesa totale in R&D nel 2017 ha toccato i 6,1 miliardi di euro (da 5,1 dell'anno prima) con una crescita del 6,2%. Peter ha spiegato che i ricavi record sono stati ottenuti nonostante l'effetto negativo valutario, di sterlina e dollaro debole, che hanno smorzato in parte i risultati positivi delle vendite. “Ma i profitti sono sopra al 10,6%, e mostrano il buon andamento del nostro business”.

Cina primo mercato, Europa stabile

L'Asia rimane il principale motore di crescita per il gruppo Bmw e la Cina è il più importante mercato singolo. Con le vendite che sono salite a oltre 590veicoli. In Europa, che resta il principale mercato in termini di numeri, le vendite sono rimaste sui livelli dello scorso anno, rileva il ceo Krüger, “nonostante il calo in Gran Bretagna per via dei negoziati per la Brexit”. Nel continente americano e negli Stati Uniti si è registrata una leggera frenata con un totale delle vendite di circa 450mila veicoli. Molto bene il quarto trimestre con gli utili di esercizio che hanno toccato 8,7 miliardi, nonostante la tensione sui costi è andato molto bene. I ricavi sono cresciti del 4% e i profitti netti sono migliorati del 70,4%. “Chi vuol essere all'avanguardia nel futuro – dice l'ad - deve investire oggi. I nostri investimenti in R&D continueranno a essere elevati. Quest'anno apriremo a Monaco il campus per lo sviluppo nella guida autonoma assieme a Intel e Mobileye, continueremo a far ricerca sulle nuove batterie elettriche dove investiremo più di 100 milioni. E anche nelle nostre sedi future per le architetture flessibili negli stabilimenti e nei nostri modelli”.

L'offensiva sui nuovi modelli

Nel 2018 – dice Kruger – continueremo la nostra offensiva sui modelli, la maggiore della nostra stora. Il gruppo Bmw è al primo posto nel segmento premium e itnende restarci. Per questo lanceremo otto nuovi modelli, a partire dalla Bmw Serie 8 e dal Bmw X7, così come nel segmento lusso con la Phantom Rolls-Royce. IL 2018 sarà anche l'anno X c, con l'espansione della famiglia delle vetture X che tanto piace al mercato, oltre all'X7, verranno presentate la X3 e la nuova X2 e la X4”. Sul tema alleanze Bmw continua da sola per la sua strada. Piccolo, e ad alta redditività è bello, dicono i risultati. Kruger non ha risposto a una domanda sulle voci di una possibile integrazione con Toyota con cui è in atto una collaborazione sulle nuove tecnologie per l'elettrificazione e il digitale. Collaborazione che verrà mantenuta e accresciuta.

Ottimismo per il 2018

Bmw insomma guarda con ottimismo al 2018 che sarà, dice Krüger: “Il nostro nono anno record consecutivo''. Al raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2018 oltre ai nuovi modelli contribuiranno anche la crescita prevista nei mercati degli Stati Uniti e della Cina. ''Nonostante i forti venti contrari – dice il numero uno di Bmw - continuiamo a puntare per il settore automotive ad un Ebit compreso nella forchetta 8-10%''

I dazi di Trump e la Cina

Sui dazi di Trump su alluminio e acciaio, e sulle eventuali ripercussioni che potranno essere decise dalla Cina, il ceo di Bmw ha spiegato la sua posizione. “Il nostro business model si basa sul commercio libero e io sono un sostenitore di questo modello che porta benessere a tutte le parti. E questo è molto importante per noi come dichiarazione. L'effetto dei dazi americani su Bmw può essere di alcuni quantificato in alcuni milioni di dollari perché nello stabilimento americano di Spartanburg abbiamo importanti acquisti di acciaio e di alluminio. Nei prossimi anni investiremo 600 milioni di dollari negli Usa. Va considerato che già ora esportiamo il 70% della produzione americana all'estero: i principali paesi sono la Cina e la Germania. Dove vendiamo tante X3. E questo modello porta tanti posti di lavoro negli Usa, 11mila posti nella South Carolina”. Che cosa succederà se la Cina dovesse introdurre dei dazi anti americani come risposta al protezionismo dell'amministrazione Trump? “Noi – conclude Krüger – siamo già attrezzati per produrre la X3 in Cina con il nostro partner Brilliance. La X3 verrà prodotta anche nei nostri stabilimenti in Sudafrica”. La risposta a un'eventuale guerra commerciale bilaterale è già stata individuata.

