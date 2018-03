Il Milan chiede a Mr Li 10 milioni di aumento

L’azionista cinese del Milan, Yonghong Li, è di fronte a un bivio: rispettare i prossimi impegni oppure rischiare il default con Rossoneri Sport sui prestiti concessi dal fondo Elliott. La situazione inoltre si complica proprio nel giorno in cui emerge che la Procura di Milano avrebbe aperto un fascicolo senza indagati (modello 45) su alcune operazioni sospette relative ai bonifici offshore necessari per acquistare il Milan nell’aprile scorso.

Ma il fatto più rilevante delle ultime ore sarebbe un altro. Infatti, secondo le indiscrezioni, sarebbe partita da parte del Milan una lettera con destinatario proprio la Rossoneri Sport, la cassaforte di Mr Li, con la quale nell’aprile scorso ha rilevato il club da Fininvest. Nella lettera verrebbe richiesto a Yonghong Li di procedere entro il prossimo 23 marzo, cioè domani, a un anticipo sull’aumento di capitale da circa 10 milioni di euro, parte dei 38 milioni da iniettare entro giugno per far sì che il club abbia la liquidità necessaria alla gestione.

Ora resta da capire cosa farà Yonghong Li. Ha davanti a sè tre strade. La prima è che tenga fede agli impegni con il Milan: fino ad oggi lo ha sempre fatto. Ma secondo i rumors la liquidità a sua disposizione in Cina e ad Hong Kong sarebbe ormai agli sgoccioli. Inoltre il recente fallimento della sua holding Jie Ande ha costretto le banche cinesi a chiudere i rubinetti sul lato dei finanziamenti: tanto che un recente prestito da 8 milioni, necessario nei mesi passati sempre per il Milan, è stato prorogato con la garanzia della moglie e a interessi raddoppiati.

L’altra strada è che Mr Li accetti l’aiuto del fondo americano Elliott, che si è offerto di finanziare la Rossoneri Sport per altri 35-38 milioni di euro, che si andrebbero ad aggiungere ai 180 milioni già prestati alla stessa holding lussemburghese e ai 123 milioni prestati al Milan. Ma in questo caso Mr Li dimostrerebbe la sua debolezza e darebbe di fatto il via a un “commissariamento” di Elliott sul club.

C’è poi una terza ipotesi ancora più negativa per l’uomo d’affari cinese, che si concretizzerebbe nel caso non venisse trovato un accordo con il fondo Usa. Passate le scadenze e in caso di inadempienza di Mr Li, Elliott avrebbe di fatto la possibilità di sostituirlo e iniettare i soldi necessari per il club. La situazione potrebbe a questo punto complicarsi con risvolti legali: Rossoneri Sport potrebbe venire considerata in default, nel caso Mr Li non restituisse le somme versate da Elliott, entro una certa scadenza temporale.

Di fronte a questa improvvisa evoluzione, resta da capire anche quale risvolto potrebbe prendere il fascicolo avviato in procura a Milano dal dipartimento guidato dal procuratore aggiunto Fabio De Pasquale che ha aperto un 'modello 45', dove ha raccolto il rapporto della Gdf che contiene tre segnalazioni su transazioni sospette. Al momento, non sarebbero state effettuate rogatorie o altre attività d’indagine. E non ci sarebbero indagati.

