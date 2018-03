Sulle Borse venti di guerre commerciali. Milano -1,8%

Il tema dei dazi Usa che il presidente Trump è pronto a introdurre, le preoccupazioni sul settore tecnologico dopo il caso Facebook e i segnali non univoci arrivati dalla Federal Reserve a guida Powell apparecchiano una seduta di vendita sull'azionario di tutta Europa, mentre anche Wall Street cede oltre l'1%, e gli investitori si spostano sui titoli governativi alla ricerca di porti sicuri (0,53% il rendimento del Bund 10 anni, 1,80% quello del Btp pari scadenza). Piazza Affari è stata la peggiore in Europa: il FTSE MIB ha chiuso le contrattazioni in calo dell'1,85%. La seduta del mercato azionario è stata penalizzata fin da questa mattina anche dal calo dell'indice tedesco Ifo sulla fiducia delle imprese (a 114,7 punti a marzo) e dall'indebolimento dell'indice Pmi sull'attività manifatturiera nell'eurozona. Le vendite sui mercati azionari hanno colpito in particolare le società delle materie prime e quelle del comparto bancario ma anche i tecnologici e l'auto sono stati penalizzati.

Vendite sui bancari, Mps ko nonostante smentita su nuovo aumento

A Milano, l'indice Ftse Italia Banche è arretrato dell'1,6%. Ko di Banca Mps (-5,2%) nonostante la smentita di Siena su eventuali operazioni di aumento di capitale allo studio. Male anche Ubi (-2,5%), Banco Bpm (-1,9%) e Bper (-1,9%) . Mentre fuori dal Ftse Mib, sono state sotto pressione Creval (-6,7%) e Bca Carige (-2,4%).

Precipita Tenaris su lista esenzioni dazi Usa



Tenaris è crollata (-6,1%) sul tema dei dazi all'importazione che gli Stati Uniti, Paese dove il gruppo dei tubi opera e produce, si apprestano a varare. Il titolo è scattato al ribasso, entrando anche in asta di volatilità, dopo che il rappresentante per il Commercio Usa, Robert Lighthizer, ha spiegato che la Ue, il Brazile, la Corea del Sud, l'Argentina e l'Australia sono esclusi dai dazi sull'acciaio e sull'alluminio mentre negoziano una soluzione definitiva con Washington. Secondo gli operatori a sorprendere, e a penalizzare Tenaris (ma anche Vallourec a Parigi cede il 4%), è l'esclusione dai dazi della Corea del Sud i cui produttori di tubi sono tra i principali competitor di Tenaris e da tempio sotto i riflettori per attività di dumping sui prodotti.

Terna affonda dopo piano (-3,7%), dubbi su outlook e dividendi

Seduta negativa per Terna dopo la presentazione dei conti e del piano strategico 2018-2022. A pesare sul titolo, che ha ceduto il 3,71%, ma era arrivato a perdere più del 3,8%, è stato un mix di vari fattori. Da un lato ha inciso la delusione di una parte degli analisti per l'outlook 2018 e per i dividendi, dall'altro non ha aiutato il calo generalizzato del mercato azionario, che ha fatto spostare gli investitori sull'obbligazionario. Ci sono state poi prese di beneficio, visto che Terna ha guadagnato il 5,5% dopo le elezioni del 4 marzo (nello stesso periodo l'Euro Stoxx 600 Utilities ha guadagnato il 3%) e il 4,5% negli ultimi 30 giorni, contro il +3% dell'indice di settore. A fine seduta Terna, che ha fatto peggio del Ftse Mib (il listino di riferimento ha perso l'1,85%), è scesa a 4,571 euro per azione, dopo avere toccato un minimo di giornata a 4,554 euro, riavvicinandosi al punto più basso degli ultimi dodici mesi fissato a 4,492 euro il 9 febbraio scorso. Alti i volumi di scambio: sono passati di mano oltre 16,6 milioni di titoli, contro la media di 6,48 milioni per l'intera giornata delle ultime 30 sedute. Come detto, i motivi del calo sono svariati. Secondo gli analisti di JPMorgan, sebbene i risultati 2017 siano stati in linea con le attese, le guidance 2018, che prevedono un fatturato netto in rialzo da 2,16 a 2,20 miliardi e un Ebitda di 1,61 miliardi, «sono al di sotto delle stime». Viceversa, «i target del piano al 2022 sono fondati su basi ragionevolmente conservative», solidi e «superiori alle previsioni», con un «outlook positivo di lungo termine». Per quanto riguarda i dividendi, Terna distribuirà una cedola di 22 centesimi per azione per il 2017 e prevede di aumentare il dividendo unitario del 6% medio annuo dal 2018 al 2020 e di distribuire il 75% degli utili nel biennio 2021-22. Come fanno notare gli analisti di Credit Suisse, «all'incremento degli investimenti corrisponde però un aumento dell'utile per azione previsto invariato intorno al 3%, a indicare che il ritorno del capex sulla rete è in discesa». Inoltre, «i target finanziari della società implicano un leggero rallentamento della crescita dei dividendi in questi anni», hanno detto gli analisti di Deutsche Bank, che pure hanno apprezzato l'aumento degli investimenti e «un incremento leggermente migliore delle previsioni del Rab, il valore degli asset regolati». Detto questo «un fattore di incertezza cruciale sui target 2022 sarà l'impatto della prossima revisione del ritorno sul capitale dato che il periodo di sei anni attualmente considerato arriva al 2021». Va detto che secondo una parte degli esperti, come quelli di Macquarie ed Exane, risultati e piano sono stati in linea con le previsioni, giudicando positivi i dati su crescita, Capex e dividendi.



Tra le big si salvano solo Mediaset e Campari

Tra le big del listino, positive solo Mediaset e Campari (+0,5%) e piatta Ynap. Male Stmicroelectron (-4,8%) e Fiat Chrysler Automobiles(-3,4%). In evidenza invece Fincantieri (+4,9%) premiata da Banca Akros in vista dell'aggiornamento del piano industriale previsto per il prossimo 27 marzo. Dietrofront sul finale per RaiWay (-2,2%) dopo una seduta vivace grazie ai conti 2017. Terna è caduta del 3,7% nel giorno del piano industriale al 2022 tra prese di beneficio, dopo aver sovraperformato il settore utility nell'ultimo mese, e qualche casa di investimento che si aspettava dividendi ancora più generosi.



Esenzioni ai dazi Usa su acciaio e alluminio

Il rappresentante per il Commercio Usa, Robert Lighthizer, ha spiegato che la Ue, il Brasile, la Corea del Sud, l'Argentina e l'Australia sono esclusi dai dazi sull'acciaio e sull'alluminio mentre negoziano una soluzione definitiva con Washington. Il tema del commercio è al centro anche della due giorni del Consiglio europeo, iniziata oggi. A peggiorare ulteriormente l'umore dei mercati è stata l'indiscrezione del New York Times secondo cui l'avvocato di Trump a capo del cosiddetto Russiagate ha dato le dimissioni. Si tratta di John Dowd, contrario a un interrogatorio di Trump da parte di Robert Mueller, il procuratore speciale a capo dell'inchiesta volta a gettare luce sull'interferenza della Russia nelle elezioni presidenziali Usa e sulla potenziale collussione tra la campagna Trump e Mosca.

Regno Unito, la Boe non unanime su status quo. Scatto della sterlina

Oltre al tema dei dazi Usa, l'altro focus dei mercati finanziari era posto oggi sulla riunione della Banca di Inghilterra: l'istituto centrale inglese, come previsto , ha mantenuto invariati i tassi di interesse allo 0,50%. Tuttavia il fatto che la decisione non sia stata unanime e che due membri del comitato di politica monetaria abbiano votato già per un rialzo dei tassi di 25 punti base ha alzato la scommessa degli operatori per un prossimo aumento del costo del denaro, probabilmente da maggio. Questo ha avuto come conseguenza un repentino scatto della sterlina: il cambio sterlina/dollaro si è spinto fino a 1,42, l'euro/dollaro è sceso a 0,867 (minimi da giugno 2017).

Usa, salgono i sussidi alla disoccupazione

Il dato americano sulle richieste alla disoccupazione è risultato peggiore delle attese. Nei sette giorni conclusi il 17 marzo scorso il numero di lavoratori che per la prima volta hanno fatto richiesta per ricevere sussidi di disoccupazione è salito di 3.000 unità a 229.000. Gli analisti attendevano 225.000 unità. Il valore si attesta in media sotto quota 300.000 da 159 settimane di fila, la serie migliore dal 1970. Il numero complessivo dei lavoratori che ricevono sussidi di disoccupazione per più di una settimana - relativo alla settimana terminata il 10 marzo, l'ultima per la quale e' disponibile il dato - è calato di 57.000 unità a 1,828 milioni.

Dollaro in recupero, petrolio in discesa

Dollaro in recupero, dopo la debolezza della vigilia seguita alla conferenza stampa della Fed dopo la decisione di aumentare il costo del denaro. L'euro/dollaro, che era tornato in prossimità di 1,24 spingendo il dollaro sui minimi da un mese, ha ritracciato verso quota 1,23 (chiudendo a 1,2309) dopo i dati Pmi inferiori alle attese. Petrolio in discesa a 64,67 dollari al barile dopo il balzo di ieri arrivato con la pubblicazione delle scorte Usa.

