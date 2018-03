Europa in rosso. A Piazza Affari ancora giù Tenaris, incertezza su Tim

Borse in calo, ma sopra i minimi di seduta, grazie all'andamento positivo di Wall Street, che si risolleva dopo il crollo della vigilia, quando gli indici avevano ceduto più del 2,5%, a causa del panic selling e del forte aumento della volatilità (segui qui l'andamento dei principali indici). Gli investitori sono comunque preoccupati per la guerra commerciale innescata dai dazi decisi dall'amministrazione Trump. Oggi entrano in vigore i dazi americani su acciaio e alluminio, da cui comunque al momento sono esentati i maggiori esportatori come Ue, Canada, Corea, Argentina, Australia, Brasile e Messico. I negoziati con l'Europa, comunque, iniziano ora e la partita, secondo gli analisti, è tutta da giocare. Sul fronte cinese, la lista dei prodotti su cui imporre i pesanti dazi sarà effettiva entro 15 giorni e non sono neanche escluse restrizioni sugli investimenti delle aziende cinesi negli Stati Uniti. La Cina dal canto suo ha risposto con un piano di tariffe da 3 miliardi di dollari sull'import di prodotti Usa oltre che con un'azione legale contro gli Usa. In Europa, prosegue la riunione del Consiglio europeo con al centro il tema Brexit mentre in Italia si insedia oggi il nuovo Parlamento, con le principali forze in campo che cercano di trovare un accordo per le presidenze delle due Camere.

A Piazza Affari si salvano le utilities, bene Terna

La settimana delle Borse europee si avvia a chiudere con il segno meno, stretta tra le pressioni della guerra commerciale, i segnali di rallentamento dell'economia europea e le vendite sul settore tecnologico innescate dallo scandalo Facebook sui dati. I settori più penalizzati sono le auto e la tecnologia, sotto il peso dei dazi Usa. Male anche le materie prime e le banche (segui qui l'andamento dei settori in Europa). A Milano ancora giù Tenaris dopo il -6% di ieri: la lista delle esenzioni esclude dai dazi Usa la Corea del Sud, principale importatore di tubi e concorrente di Tenaris. Male Stmicroelectronics con i tech e soprattutto i semiconduttori penalizzati dalle limitazioni decise dagli Usa. Pesanti molti industriali esposti negli Stati Uniti come Brembo e Cnh Industrial, male anche Fiat Chrysler Automobiles, Exor e Ferrari. Segno meno per le banche mentre le utilities sono l'unico settore in rialzo, a partire da Terna che ieri era caduta del 3,7% nel giorno del piano industriale al 2022 tra prese di beneficio. Sull'azionario milanese, l'appeal speculativo su Telecom Italia con la lotta in corso tra il fondo Elliott e Vivendi fornisce qualche spunto sulle azioni, comunque in rosso ma con un calo inferiore all'indice di riferimento. Fuori dal Ftse Mib, sale ancora Fincantieri in attesa del cda e del piano del 27 marzo e dopo il giudizio positivo di ieri di Banca Akros. In controtendenza anche Salini Impregilo che ha siglato un accordo negli Usa da 181 mln di dollari. Resistono alle vendite i titoli di Carige: oggi il finanziere Raffaele Mincione, socio al 5,4%, in un'intervista al Sole 24 ore non esclude di salire fino al 9,9% del capitale e giudica un'aggregazione «inevitabile». In salita anche i titoli Pininfarina dopo i conti.

Valutario poco mosso, forte lo yen sui massimi da novembre 2016

Anche oggi acquisti sullo yen, movimenti limitati sul resto del valutario. L’euro/dollaro ieri ha provato a spingersi sotto 1,23 per poi risalire sopra tale livello nel corso della serata. Da segnalare - sottolineano gli analisti di Mps Capital Services - il deprezzamento della sterlina, dopo che dalla riunione della BoE non è emersa alcuna indicazione esplicita sulla tempistica del prossimo rialzo dei tassi, scontato con una probabilità del 73% per maggio.

Tensioni sul petrolio dopo la nomina di Bolton

Intanto, le tensioni geopolitiche si fanno sentire anche sul fronte del petrolio, col Brent che ha toccato i 70 dollari al barile per la prima volta da febbraio (segui qui le quotazioni in tempo reale di Brent e Wti) . A spingere gli acquisti anche le dichiarazioni di Al-Falih, il Ministro saudita, che ha ribadito come la collaborazione tra Opec e Russia continuerà anche nel 2019 ed oltre. Gli operatori hanno poi visto la decisione del presidente Trump di scegliere come Consigliere per la Sicurezza Nazionale, al posto di McMaster, John Bolton, come un fattore di ulteriore incertezza sul caso Iran, essendo il nuovo Consigliere incline a risoluzioni di tipo bellico.

Dati macro Usa convincenti

Gli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti sono cresciuti più delle attese in febbraio, grazie agli investimenti aziendali. Il dato è salito del 3,1% a 247,72 miliardi, registrando il guadagno mensile maggiore da giugno 2017. Gli analisti attendevano un rialzo dell'1,5%.

