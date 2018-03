Borse, non solo Trump. Le altre incognite che pesano sui listini

La guerra dei dazi voluta dal presidente Usa Donald Trump concentra su di sé l’attenzione di investitori e media. Non potrebbe essere diversamente. L’ex presentatore di “The apprentice”, piaccia o non piaccia, sta passando dai tweet a concrete mosse sul fronte economico-commerciale. Di là da ciò, però, ci sono altre variabili che influenzano i destini delle Borse. Elementi che, anche a causa dell’ “enzima catalizzatore” rappresentato dalla mossa della Casa Bianca, possono dare vita una reazione da tenere bene sott’occhio.



I treasury statunitensi

In primis un indicatore importante è la curva dei rendimenti dei titoli di Stato americani. Qui l’elemento da sottolineare è il seguente: la differenza tra lo yield dei governativi a breve (ad esempio il biennale) e quelli a lunga (ad esempio il decennale) è limitata. Al 23 marzo scorso lo spread si è assestato a 54 punti base. Un valore basso che implica un certo appiattimento della curva dei tassi. Vuole dire che qualcosa non va? La risposta è positiva. Vediamo di spiegarci. Le prospettive sulla spinta alla crescita degli Usa da parte della Trumponomics dovrebbero indurre un più alto rendimento sul titolo a 10 anni. Gli investitori, se credessero realmente che l’economia crescerà a tassi sostenuti, venderebbero i bond per acquistare nuove emissioni (che scontano la maggiore crescita). L’effetto di una simile strategia sarebbe il rialzo dei rendimenti sul decennale. Il che, però, non avviene. Cioè: gli investitori non vendono. Perchè? Evidentemente non credono con forza all’ “Eldorado” prospettato da Trump.





La curva dei rendimenti dei titoli di Stato americani

L’andamento dei tassi interbancari Usa

Ma non è solo il Treasury, c’è anche lo spread Libor-Ois. Come ha segnalato il Sole24ore di venerdì scorso, questo indicatore negli ultimi tempi è salito. Un rialzo che deve essere monitorato. Perchè? Andiamo con ordine. Il Libor è il tasso d’interesse cui le banche si prestano tra loro denaro denominato in dollari. L’Ois, al contrario, è un derivato sul tasso overnight. Cioè: uno strumento finanziario che indica le attese sul saggio d’interesse per i prestiti tra le banche che “valgono” una notte. Orbene: quest’ultimo, di fatto, non incorpora il rischio di controparte. Il primo (Libor) invece, come ogni tasso d’interesse, tiene conto della possibilità che il debitore-banca possa avere dei problemi. Quindi: nel momento in cui la differenza di rendimento tra il Libor e l’Ois sale vuole dire che aumenta la tensione nell’interbancario statunitense. Certo: le cause possono essere diverse. Dall’effetto collaterale del rimpatrio dei capitali voluto da Trump fino all’ingente quantità di nuove emissioni per finanziare il programma di sviluppo economico voluto dall’ex presentatore di “The apprentice”. Ciò detto, però, la tensione rimane e va monitorata.





L’andamento dello Spread Libor-Ois

La variabile geopolitica

Così come va controllata la “temperatura” della variabile geopolitica. Tutti hanno scritto che, ad esempio rispetto all’Italia, il rischio politico non viene avvertito dai mercati. È proprio così? La risposta è positiva a condizione che, in tempi brevi, si arrivi alla formazione di un governo. Un esecutivo stabile il quale, al di là della correttezza o meno di una simile impostazione, non decida ad esempio di andare in rotta di collisione con l’Unione Europea. Diversamente i mercati farebbero tornare il rischio-politico nel loro radar. Quel fattore-politico, peraltro, che a livello più globale innervosisce i listini. Proprio le mosse di Trump sui dazi (enzima catalizzatore) possono indurre la reazione di altri fattori politici: dalle tensioni diplomatiche tra Gran Bretagna e Russia sul caso delle spie fino agli stessi rapporti sino-americani (Pechino è un grande investitore in titoli di Stato statunitensi).





Il rischio geopolitico in Italia

Il livello dei mercati

Fin qui alcune considerazioni su variabili che possono impattare i listini. Tuttavia deve tenersi conto anche della “salute” delle Borse stesse. Vale a dire: i mercati, dopo avere corso parecchio (soprattutto quello Usa) lanciano segnali di cedimento. Lo dimostrano le correzioni de listini nell’ultima settimana. «In questo caso è rilevante - dice Gianluca Verzelli, vicedirettore centrale di Banca Akros - la tempistica». Cioè? «Se la mossa di Trump sui dazi fosse stata realizzata, ad esempio, un anno fa le Borse avrebbero reagito in maniera diversa. Oggi invece, con alle spalle un così lungo periodo d’impostazione al rialzo, l’ eventuale “guerra dei dazi” amplifica l’incertezza sui listini». «Gli stessi altri rischi - fa da eco Enrico Malverti, capo R&D di Cyber Security -, che fin qui erano in qualche modo scontati dagli operatori, possono assumere una rilevanza inaspettata». Tanto che «bisogna fare molta attenzione ai livelli tecnici -aggiunge Malverti-. Con riferimento ad esempio al FtseMib, che ha chiuso venerdì scorso a 22.289, la quota di 21.700 punti costituisce lo spartiacque che separa la fase “orso” da quella “toro”. C’è da temere, insomma, l’inversione dell’impostazione di fondo ? «Non sono così pessimista - conclude Malverti -. Tuttavia consiglio una dose di sana prudenza, o se si vuole di “scetticismo”, di fronte al mutamento del quadro globale».

La politica monetaria

Già, il quadro globale. Con riferimento ad esso, ovviamente, devono richiamarsi le politiche monetarie delle banche centrali. In settimana la “nuova” Fed di Jerome Powell ha offerto un messaggio di continuità con le precedenti gestioni. La Riserva federale ha, come da attese, da una parte rialzato i tassi di interesse di un quarto di punto in una fascia compresa tra 1,50% e 1,75%. E, dall’altra, ha per ora mantenuto invariata la previsione di tre strette in tutto nel 2018. Un’accelerazione del ritiro degli stimoli è invece nelle carte per il 2019, con l’attesa di tre interventi anzichè due, mentre restano invariati due rialzi del costo del denaro nel 2020. Insomma, sembrerebbe tutto rose e fiori. La realtà, invece, è più complicata. Dapprima perché, come indicato, le prospettive di crescita dell’economia Usa non convincono gli stessi investitori. E poi perché in Europa, dove la congiuntura sembra avere messo alle spalle il suo momento migliore (l’ultimo dato sull Zew tedesco è risultato inferiore alle attese), il Qe va scemando.





Nel grafico a confronto lo Stoxx 600 Europe (linea gialla) e il bilancio della Bce (linea viola). Appare chiaro come da metà 2017 la correlazione tra le due variabili sia diminuita

Qui, va ricordato, gli acquisti mensili di asset da parte della Banca centrale europea sono calati al ritmo mensile di 30 miliardi. Uno shopping che durerà fino alla fine di settembre 2018. Certo: la Bce ha indicato potrà andarsi anche oltre se necessario. Non solo: ha sottolineato che realizzerà manovre non convenzionali finché non riscontrerà un aggiustamento durevole dell’evoluzione dei prezzi coerente con il proprio obiettivo di inflazione. Ciò detto, però, il governatore Mario Draghi nel 2019 finirà il suo mandato. Con il che l’influenza di matrice tedesca diventerà molto più pressante. Un’evoluzione, inutile dirlo, in cui da un lato il mercato dei governativi subirà dei contraccolpi; e, dall’altro, le frizioni tra Paesi del Nord Europa e quelli Mediterranei (Italia in primis) potrebbero aumentare. Insomma: le incognite sui listini non mancano. La “trade war” di Trump potrebbe amplificarle e spingere le Borse verso scenari complicati.

