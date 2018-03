Dead-line scaduta ma Mr Li prende tempo sull’anticipo di dieci milioni

Yonghong Li prende tempo sul Milan. Alla scadenza di ieri, dead-line indicata in una lettera inviata dal Milan a Rossoneri Sport per versare un anticipo di dieci milioni come parte della ricapitalizzazione da 38 milioni, non ci sarebbero state per ora iniezioni di denaro tramite bonifici verso l'Italia. Ora cosa succederà? Le diplomazie sarebbero al lavoro e probabilmente l'uomo d'affari cinese potrebbe optare per accettare ad inizio settimana prossima il prestito offerto da Elliott per circa 35-38 milioni di euro, necessari proprio a coprire l'aumento di capitale richiesto all'azionista.

In questo modo Mr Li riuscirebbe a restare in sella momentaneamente al club, ma aumentando il peso del suo indebitamento verso Elliott: da 303 a 340 milioni circa. Sembra questa la soluzione più probabile alla vicenda, in quanto in questo modo l'uomo d'affari cinese potrebbe evitare di impegnarsi ulteriormente in Cina e ad Hong Kong in un'avventura, come quella milanista, dove ormai la sua proprietà sembra traballare. In ogni caso, secondo alcuni rumors, Mr Li sarebbe ancora alla ricerca disperata di capitali in Cina per evitare un ulteriore rafforzamento del creditore Elliott.

Nella prima ipotesi, quella dell'ulteriore prestito, il fondo Usa si rafforzerebbe maggiormente come creditore e di fatto inizierebbe una sorta di “commissariamento” del club che dovrà portare all'incontro con l'Uefa in aprile. Intanto sul fronte rifinanziamento Marco Fassone, David Han Li e Merrill Lynch avrebbero concluso il tour con i potenziali nuovi finanziatori. La richiesta sarebbe di circa 500 milioni di euro, spalmati tra il club (270 milioni) e la holding Rossoneri Sport (230 milioni). Gli incontri sarebbero tuttavia in una fase iniziale e sembra difficile che l'operazione di rifinanziamento possa essere pronta per l'incontro con l'Uefa di aprile.

