Banca Popolare di Sondrio: aumento da 40 milioni per comprare CariCento

Il Consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Sondrio ieri ha deliberato di convocare l'assemblea straordinaria dei soci, in prima seduta il 27 Aprile 2018 e in seconda seduta il 28 Aprile 2018, per deliberare in merito a un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione per un importo massimo complessivo di 40 milioni di euro, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da liberarsi con conferimento di beni in natura. L'operazione è al servizio dell'acquisizione della Cassa di Risparmio di Cento. Pop Sondrio, in una nota, comunica che le trattative con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento sono in fase avanzata di negoziazione e, laddove le parti trovino un accordo di reciproca soddisfazione su tutti i termini e condizioni dell'operazione, ci si attende che gli accordi vincolanti possano essere sottoscritti nel corso delle prossime settimane.

Operazione in due fasi

Come comunicato al tempo della sottoscrizione della lettera di intenti tra Popolare di Sondrio e Fondazione - prosegue la nota - l'operazione prevederebbe l'acquisizione della Cassa di risparmio di Cento (Crc) in due fasi. Nella prima fase Pop Sondrio acquisirebbe dalla Fondazione il 51% del capitale sociale di Crc a fronte di uno scambio con azioni Pop Sondrio e, per una parte minore, con pagamento di un corrispettivo in denaro. La proposta di conferimento al Consiglio della delega ad aumentare il capitale sarebbe appunto al servizio di tale scambio azionario. Nella seconda fase, indicativamente entro la fine del 2020, Pop Sondrio andrebbe a definire le modalità tecniche idonee a consentire agli altri azionisti della Cassa e alla Fondazione, per la parte residua di azioni ancora in suo possesso, di scambiare o ricevere azioni Pop Sondrio in cambio di quelle della Cassa a condizioni economiche sostanzialmente in linea con quelle applicate nella prima fase, fatti salvi gli opportuni aggiustamenti, così da incrementare la quota di partecipazione di Pop Sondrio nel capitale sociale della Cassa almeno al 67% e potenzialmente fino al 100%.



Il cda della Pop Sondrio, sempre nella seduta del 25 Marzo, ha conferito al Consigliere Delegato e al Presidente i poteri per procedere alla definizione e finalizzazione della documentazione contrattuale per l'operazione di acquisto della Cassa di risparmio di Cento sopra descritta.

