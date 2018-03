Wall Street in rally, meno timori per guerre commerciali. A Milano giù Ubi

Borse europee in netto peggioramento nel pomeriggio, con Milano che guida i ribassi. Nonostante Wall Street proceda a passo di carica, i listini del Vecchio Continente hanno reagito all'annuncio del presidente dell'Unione europea, Donald Tusk, sulla decisione adottata da quattordici Stati membri europei di espellere diplomatici russi. «Altre espulsioni non sono da escludere nei prossimi giorni e nelle prossime settimane», ha inoltre dichiarato Tusk.

Il mercato americano, invece, è ben impostato (segui qui il Dow Jones) , dopo lo scivolone della scorsa settimana, mentre si allentano i timori per una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, soprattutto dopo le dichiarazioni del fine settimana del Segretario al Tesoro Usa, Steve Mnuchin, ottimista sulla possibilità di raggiungere un accordo tra le due potenze.

Milano risente delle vendite sul settore bancario dove spicca il rosso di Ubi Banca nonostante la smentita dell'istituto a ipotesi di operazioni straordinarie con il Monte dei Paschi di Siena. Le dichiarazioni rese nel fine settimana dal Segretario al Tesoro Usa, Steve Mnuchin, ottimista sulla possibilità di raggiungere un accordo con la Cina che eviti battaglie commerciali hanno contribuito a far risalire progressivamente gli indici frenando invece la corsa di oro, yen (a 105,1 per un dollaro e a 130,47 per un euro) e dei titoli di Stato (1,83% il Btp 10 anni).

Oltre a Ubi, male Banco Bpm e Unicredit . Rimbalzo per Tenaris dopo l'accordo Usa-Corea del Sud per limitare l'import di acciaio di Seul verso gli Stati Uniti, e per Stmicroelectronics. Risale il settore auto e Telecom Italia. Operatori in attesa di chiarezza in vista della partita per il rinnovo del consiglio di amministrazione decaduto con le dimissioni degli amministratori in quota Vivendi. Giù di oltre un punto percentuale Exor alla vigilia del cda sui conti 2017. In discesa anche Mediaset e Terna in altalena dopo il piano al 2022.



Popolare Sondrio acquisterà CariCento: aumento di capitale da 40 mln

Il cda di Banca Popolare di Sondrio ieri ha deliberato di convocare l'assemblea straordinaria dei soci, in prima seduta il 27 aprile 2018 e in seconda seduta il 28 Aprile 2018, per deliberare in merito a un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione per un importo massimo complessivo di 40 milioni di euro, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da liberarsi con conferimento di beni in natura. L'operazione e' al servizio dell'acquisizione della Cassa di Risparmio di Cento. Pop Sondrio, in una nota, comunica che le trattative con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento sono in fase avanzata di negoziazione e, laddove le parti trovino un accordo di reciproca soddisfazione su tutti i termini e condizioni dell'operazione, ci si attende che gli accordi vincolanti possano essere sottoscritti nel corso delle prossime settimane.

Risale Fca con auto, focus su valutazioni Marelli

Risale il settore auto (-3,7% lo Stoxx600 di riferimento da metà marzo sul tema dazi Usa e +0,9% ora) e anche Fiat Chrysler recupera terreno dopo il -3,2% dell'ultima settimana. Le quotazioni della casa italo-americana sono tra le migliori della mattinata . Il focus delle case di investimento è tornato sulle operazioni straordinarie del gruppo alla luce delle nuove indiscrezioni riportate da Il Sole 24 Ore sullo scorporo di Magneti Marelli che potrebbe essere discusso dal consiglio di amministrazione già nel mese di aprile. In base alla ricostruzione, si punterebbe a valutare l'asset 5,5 miliardi di euro, cifra comprensiva di circa un miliardo di euro di debito che verrebbe attribuito da Fca a Magneti Marelli. Secondo gli analisti di Intermonte, se le dimensioni del debito sono da ritenere credibili alla luce delle recenti indicazioni fornite dal ceo Marchionne, la valutazione complessiva sembra «ottimista» o comunque possibile solo in caso di prospettive di crescita consistenti in termini di ricavi, risultato operativo e cassa. Ragionamento simile da parte degli analisti di Mediobanca Securities che, considerando la somma delle attività di Marelli, assegnano comunque un complessivo 5,3 miliardi di euro di valutazione.



In luce EiTowers e RaiWay, torri nel mirino dopo mossa Atlantia-Cellnex



Acquisti su EiTowers e RaiWay dopo la mossa di Atlantia sulla spagnola Cellnex che potrebbe riaprire scenari di aggregazione sulle quotate italiane del comparto. Venerdì Atlantia, con una mossa che rientra negli accordi finalizzati a prendere il controllo di Abertis (socio di riferimento di Cellnex) ha deciso di esercitare una opzione di acquisto sulla quota detenuta da Abertis in Cellnex Telecom: questa operazione dà la possibilità ad Atlantia di puntare al 29,9% o in alternativa al 34% del capitale a un prezzo per azione variabile tra un minimo di 21,20 euro e un massimo di 21,5 euro. A Madrid le azioni Cellnex perdono oltre due punti percentuali. Atlantia dovrà decidere cosa fare sul pacchetto entro dieci giorni dalla fine dell'opa lanciata da Hochtief su Abertis. Allo stesso tempo Atlantia ha già raccolto delle offerte per lo stesso pacchetto accettando quella di Edizione Holding, cioè l'azionista di riferimento della stessa Atlantia, a 21,5 euro per azione. In pratica, Atlantia cercherà nuovi acquirenti per la quota in Cellnex ma ha già definito un diritto di vendita a Edizione. «Per Atlantia la notizia è positiva in quanto può valorizzare una partecipazione non-core di Abertis, riducendo il leverage del gruppo se l`offerta avrà successo. Atlantia inoltre potrà massimizzandone i ritorni dalla cessione di Cellnex se dovessero esserci altre offerte più interessanti» è il commento di Equita Sim. Il riassetto di Cellnex, che ha molti asset italiani nel proprio portafoglio di torri, potrebbe secondo alcune ricostruzioni favorire un ritorno di operazioni di aggregazione nel comparto: secondo gli analisti di Intermonte, l'operazione «più logica dal punto di vista industriale» resta la combinazione tra EiTowers e RaiWay che potrebbe tornare d'attualità nel secondo semestre 2018.

Balzo di Go Internet dopo l' accordo con Linkem

Balzo di Go Internet a Piazza Affari. La società attiva nell'Internet Mobile ha siglato un accordo con Linkem di frequency sharing, oltre a un contratto di investimento per l'ingresso della stessa Linkem nel capitale. L'intesa prevede che entro il 15 giugno 2018 Linkem sottoscriverà un aumento di capitale riservato di Go Internet, comprando titoli per un controvalore complessivo massimo di circa 4 milioni di euro e al prezzo massimo di 1,4 euro per azione, in modo tale da detenere, all'esito dell'operazione una quota non superiore al 21,23% di Go Internet. L'accordo di frequency sharing, sottoposto all'approvazione delle autorità competenti, invece, è volto a consentire alle due società di condividere il rispettivo spettro frequenziale, con lo scopo primario di trasformare l'attuale porzione di rete Wimax di Go Internet nelle Marche e in Emilia Romagna in una rete commerciale 5G ready, in grado di offrire prestazioni paragonabili alla rete fissa di banda larga. Il frequency sharing, inoltre, si spiega in una nota, permetterà di migliorare i servizi di connessione offerti tramite i protocolli 4.5G Lte e 4G Lte.



Euro torna sopra quota 1,24 dollari. Sterlina sempre forte

L'euro, che a metà giornata ha violato al rialzo la soglia di 1,24 dollari, continua a rafforzarsi rispetto al biglietto. La sterlina conserva le posizioni di forza raggiunge la scorsa settimana dopo che, a seguito della riunione del comitato di politica monetaria della Bank of England, sono aumentate le chance di un rialzo dei tassi Uk in primavera: il cambio euro/sterlina segna 0,8732 (da 0,8742), il cambio sterlina/dollaro 1,4180 (da 1,4143).

Btp: spread in rialzo a 128 punti, rendimento 10 anni a 1,82%

Avvio di settimana in rialzo per lo spread BTp/Bund con il rendimento dei decennali italiani che torna sopra la soglia dell'1,8 per cento. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT000527480) e il pari scadenza tedesco ha infatti aperto a 128 punti base, dai 126 punti della chiusura di venerdì' scorso. In rialzo il rendimento dei decennali italiani all'1,82%, dall'1,79% di venerdì. Non sembrano pagare le tensioni in Catalogna, invece, i Bonos che guadagnano terreno, tanto che lo spread coi Bund si riduce a 72 punti base, per un rendimento dei decennali di Madrid all'1,25 per cento.

