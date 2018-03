Le Borse corrono sull’ottovolante? Attenti all’indice delle sorprese

Dato che i mercati finanziari si muovono sulle aspettative, la turbolenza che ha colpito le Borse nelle ultime settimane ha una motivazione profonda: tra gli economisti inizia a diffondersi il timore che l’economia globale stia rallentando. A partire da Europa e Giappone. Le aspettative, insomma, peggiorano. È vero che la scorsa settimana sui listini hanno pesato il caso Facebook e i dazi di Trump, principali cause del ribasso generalizzato. Ma dietro le quinte, come un retrogusto amaro che rende la situazione più incerta, c’è proprio questa impressione: che l’economia stia perdendo smalto. O, quantomeno, che non sia più in grado di sorprendere in positivo gli economisti come accadeva fino a poco tempo fa. Il 2018, che è atteso da tutti come l’anno della grande crescita sincronizzata globale, potrebbe insomma alla fine rivelarsi meno spumeggiante del previsto.

INDICE DELLA SORPRESA ECONOMICA

Andamento del Citigroup Economic surprise index, dati in % (Fonte: Citigroup)

Questo retrogusto è sintetizzato in un indice. Si tratta dell’Economic surprise index, elaborato da Citigroup, che ormai affolla studi, report e analisi economiche di tante case d’investimento. Questo indice mostra quante volte i dati macroeconomici (quelli sul Pil, sul lavoro, sulla produzione, sui consumi e così via) sorprendono in positivo e quante volte sorprendono in negativo gli analisti. Per intendersi, l’indice evidenzia quante volte le aspettative degli economisti sugli indicatori macroeconomici vengono battute in meglio o in peggio.

LA “SORPRESA” MUOVE I MERCATI

Andamento dell'indice Economic Surprise, in %, e del rendimento del Treasury decennale, variazione su 13 settimane in punti base. (* Media per la settimana che termina venerdì; Fonte: Federal Reserve Board and Citigroup)

Ebbene: se fino a poco tempo fa l’indice era vicino ai massimi toccati negli ultimi 10 anni (il che significa che i dati economici sorprendevano in positivo gli economisti come raramente avevano fatto in passato), da febbraio ha iniziato a calare bruscamente. A livello mondiale le sorprese sono ancora positive, ma dimezzate rispetto a pochi mesi fa. Ma in Europa e Giappone le sorprese sono addirittura diventate negative. Questo significa che gli economisti si aspettano una crescita economica che i dati, quando vengono diramati, non confermano più.

Questo non è un segnale di rallentamento effettivo dell’economia, ma mostra quanto le aspettative vengono confermate o soddisfatte. E dato che sulle aspettative si muovono i mercati finanziari, il segnale che arriva dall’indice di Citigroup non va sottovalutato. Vari studi (per esempio quello di Yardeni Research) mostrano infatti il forte legame che esiste tra l’andamento di questo indice e quello di Wall Street o dei titoli di Stato Usa. Questo significa che una correlazione tra le aspettative economiche concentrate nell’indice e l’andamento dei mercati c’è. È vero che la settimana scorsa il forte ribasso dei listini è stato causato da fattori specifici, come il caso Facebook e la guerra commerciale di Trump. Ma è anche vero che se il “retrogusto” economico diventasse ulteriormente amaro, l’umore dei listini potrebbe peggiorare anche in maniera più strutturale.

© Riproduzione riservata