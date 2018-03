Pioggia di bonus per i banchieri Wall Street: +17% a 31,4 miliardi

I bonus a Wall Street sono saliti per il secondo anno di fila avvicinandosi ai livelli precedenti alla crisi del 2008, la peggiore dalla Grande Depressione degli anni '30 del secolo scorso. A sostenerli sono state commissioni record legate a operazioni di M&A e a cartolarizzazioni di prestiti contratti da aziende già altamente indebitate. Stando a dati preliminari forniti da Thomas DiNapoli, il comptroller dello Stato di New York ossia colui che si occupa del controllo fiscale dell'Empire State, un dipendente di un'azienda finanziaria all'interno dello Stato newyorchese ha ricevuto in media 184.220 dollari di bonus, in rialzo del 17% sul 2016 e non lontano dai 191.360 dollari del 2006.

Vicini al record del 2006-2007

Dopo anni in calo, la ripresa dei bonus è iniziata nel 2016 (quando ci fu un +15% annuo a 157.660 dollari), quando l'attività di trading si intensificò per via del voto sulla Brexit e dell'elezione del presidente americano Donald Trump. Nel 2015, per esempio, il bonus medio guadagnato a Wall Street era sceso del 15% a 136.780 dollari, il valore più basso registrato dal 2012, quando era stato pari a 142.860 dollari. Nel 2017, il valore complessivo dei bonus pagati è stato di 31,4 miliardi di dollari, anche in questo caso in rialzo del 17% e vicino al record di 33-34 miliardi raggiunti nel 2006-2007.

Stipendio medio di 375mila dollari (bonus inclusi)

A spiegare il trend sono vari fattori tra cui la riforma fiscale di Donald Trump, un confronto favorevole sul 2016 (quando per esempio Deutsche Bank lasciò molti dei suoi trader a bocca asciutta) e l'assunzione crescente di persone giovani che vengono pagate più in contanti che in azioni. Nel notare che la redditività del settore finanziario è stata sostenuta da ricavi netti più alti, cresciuti del 4,5% a 153 miliardi, DiNapoli ha sottolineato che «il forte aumento della redditività negli ultimi due anni dimostra che il settore può prosperare con la regolamentazione e la protezione dei consumatori adottati dopo la crisi finanziaria». Secondo il comptroller newyorchese, «quando Wall Street va bene, la città e lo Stato beneficiano di maggiori entrate fiscali». Per lui è tuttavia «troppo presto per dire come la volatilità crescente nei mercati finanziari potrà impattare sugli utili nel 2018». Il salario medio (che include i bonus) nel 2016, l'ultimo anno per cui il dato è disponibile, è stato a Wall Street di 375.200 dollari, cinque volte più alto del resto del settore privato. Il 23% dei dipendenti di questo settore ha guadagnato più di 250.000 dollari contro il 2% del resto della forza lavoro della città.

© Riproduzione riservata