Tim, ok dei sindaci alle istanze di Elliott

Sulla separazione della rete d’accesso di Telecom il dado tratto. La compagnia telefonica ha notificato ieri all’Agcom - ai sensi dell’articolo 50 ter del Codice delle comunicazioni elettroniche - la volont di separare volontariamente l’infrastruttura - rete di accesso, dalla centrale alla casa dei clienti, nonch gli edifici, gli apparati elettronici e i sistemi IT, specifica una nota -con la creazione di un’entit legale, dotata del personale necessario per fornire servizi all'ingrosso in maniera indipendente. Grazie a un unico punto di accesso “one-stop shop” per i servizi wholesale regolati e non regolati per tutti gli operatori, inclusa Tim, il modello garantir l'assoluta parit di trattamento tra gli operatori, aggiunge il comunicato che precisa che la creazione della societ della rete manterr invariato il perimetro del gruppo e avverr in conformit e nel rispetto delle disposizioni sul golden power. La Netco dovrebbe diventare operativa nell’arco dei prossimi 18 mesi.

I tempi, comunque ora, sono nelle mani dell’Agcom che dovr rivalutare gli obblighi che gravano sull’incumbent alla luce della notifica e tenerne conto nell’analisi di mercato che sta conducendo e che dovrebbe concludersi entro l’estate. La societarizzazione della rete Tim una garanzia che un asset importante per l'Italia resti sotto controllo italiano, ha osservato a Otto e mezzo il vice-presidente Tim Franco Bernab, sottolineando che teneva a quell’obiettivo e glissando su futuri incarichi alla guida della compagnia telefonica (ho gi dato due volte, ha risposto).

I sindaci ammettono Elliott

Se la notifica all’Agcom era attesa, il vero colpo di scena arrivato ieri in serata con la decisione, presa all’unanimit dal collegio sindacale, di aggiornare autonomamente l’ordine del giorno dell’assemblea del 24 aprile, ammettendo sia la richiesta di revoca di sei amministratori del fondo Elliott sia la nomina dei suoi sei candidati. Con ci ponendo il dubbio che il consiglio in carica possa essere fatto resuscitare in vita, con il rimpiazzo dei consiglieri di Vivendi. Gioved scorso le dimissioni di Giuseppe Recchi, che erano state comunicate al presidente Arnaud de Puyfontaine con giorni d’anticipo e efficaci da subito, sono state seguite dalle dimissioni di altri sette consiglieri in quota francese, a valere dalla mattina del 24 aprile, prima che cominci l’assemblea. A maggioranza il board aveva quindi convocato nuovamente i soci il 4 maggio per procedere al rinnovo dell’intero consiglio, ad appena un anno dall’insediamento. Domani quindi il cda, che era stato gi riconvocato in via straordinaria, avr delle belle gatte da pelare.

Il nodo compensi

Tra le altre questioni spinose che avr sul tavolo ci sar anche quella del piano di incentivazione basato su strumenti finanziari, che - a quanto risulta - non mai stato approvato nei consigli precedenti perch rinviato direttamente all’esame dell’adunanza plenaria dei soci. Il piano si basa sullo strumento delle cosiddette performance share, con l’assegnazione gratuita di azioni Telecom ordinarie fino a un massimo di 85 milioni di titoli (pari allo 0,559% del capitale, quasi 70 milioni di euro ai corsi attutali), di cui 30 milioni di azioni riservate all’ad Amos Genish e 55milioni a dirigenti del gruppo da identificare. La proposta di delibera gi contemplava l’estinzione dell’incentivo in caso di mancato rinnovo di Genish nella carica di ad in sede di rinnovo del consiglio di amministrazione in carica e in altri casi. La formula verr perci portata in consiglio domani per essere sostanzialmente confermata.

Consob acquisisce i verbali

La Consob, ha esercitato azione di vigilanza ai sensi dell’articolo 115 del Tuf (che consente di chiedere informazioni, convocare dirigenti e amministratori, eseguire ispezioni al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico), acquisendo ieri - a quanto risulta - anche i verbali del consiglio di gioved scorso, teatro delle dimissioni di massa. Non sono esclusi esposti da parte di Elliott e piccoli azionisti Asati.

La strategia di Vivendi

Vivendi ha rinuncia a “difendersi” dall’assalto del fondo Elliott arruolando banche d’affari o proxy advisor. La strategia resta quella gi delineata: Massima fiducia nell’ad Amos Genish e nel suo piano che stato approvato all’unanimit. Se l’intervento dei sindaci non canceller l’assemblea del 4 maggio, Vincent Bollor riproporr il manager israeliano. Anche il ceo di Vivendi sar in lista, insieme probabilmente all’ex ceo di Sfr Stphane Roussel. Non viene invece avvalorata da Parigi l’ipotesi che possa esserci anche Yannick , il figlio di Bollor, che alla guida di Havas.

© Riproduzione riservata