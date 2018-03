Fincantieri a picco, deludono le prospettive di utili

Tonfo in Borsa di Fincantieri dopo il piano 2018-22 annunciato ieri sera dal gruppo della cantieristica. Le azioni hanno chiuso in calo del 14,5% a 1,21 euro, azzerando in pratica il rally di marzo che ha portato negli ultimi 20 giorni . In base alle indicazioni fornite, i ricavi al 2022 sono previsti in crescita in un intervallo compreso fino a circa il 50% rispetto al 2017 (5,02 miliardi il dato dell'ultimo esercizio) mentre è atteso un significativo aumento della profittabilità con un rapporto tra margine operativo lordo e ricavi 2022 previsto tra l’8% ed il 9% al 2022 (corrispondente a un raddoppio dell'ebitda rispetto ai 341 milioni del 2017). L'ebitda margin del 2017 è del 6,8%. Sempre nel 2022 è previsto un risultato dell’esercizio rettificato tra il 3% ed il 4% dei ricavi.

Accelerazione ricavi in seconda parte piano

L'accelerazione dei ricavi è comunque prevista nella seconda parte del piano visto che i target finanziari forniti per l'esercizio in corso prevedono un incremento tra il 3% e il 6% rispetto al 2017 e un utile rettificato pari all'1,8-2% dei ricavi. Alcune case di investimento sottolineano come gli obiettivi fissati dal gruppo nell'aggiornamento del piano, che però non include nè Stx France nè l'alleanza con Naval Group nella difesa navale, sono sostanzialmente allineati alle previsioni ma piuttosto deboli per quanto riguarda l'evoluzione degli utili: «il piano è nel complesso coerente alle attese sui margini e sulla Nfp (posizione finanziaria netta prevista nel range 0,4-0,6 mld nel 2018 e tra 0 e 0,1 miliardi al 2022, ndr) ma più cauto sulla bottom line» sottolinea Equita che ipotizza al 2020 utili per 130-190 milioni a fronte dei 240 attesi; sulla stessa linea gli analisti di Intermonte che rilevano come gli utili 2017 (per 57 mln) siano sotto le previsioni a causa di oneri finanziari e voci straordinarie dovute al contenzioso per i danni da amianto sottolineando che le stesse ragioni dovrebbero essere alla base della contenuta crescita degli utili netti attesa per il 2018 e il 2020.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

