Quel filo stretto tra Sofia Sgr, Fenice e il faccendiere Sturlese

La città di Milano, dove la società ha sede in via Fiori Oscuri (Afp)

Una Sgr che fa seriamente il suo lavoro perché non comunica nei tempi debiti ai clienti che un fondo inserito nella sua gestione super consigliata e sulla quale si pagano cospicue commissioni è saltata? I clienti, convinti di aver affidato i loro risparmi a esperti del settore, lo apprendono dopo mesi insieme all’amara sorpresa di una perdita di denaro. Quando si firma un contratto di gestione patrimoniale ci si affida in toto alla Sgr, ma il cliente va informato se in quella gestione finiscono strumenti illiquidi difficili da smobilitare per di più a prezzi inferiori alle attese. È quanto accaduto a numerosi clienti di Sofia Sgr incappati nel comparto Fenice Blu con posizioni su conti deposito Ubs.

Consultando Thompson Reuters Data Stream si scopre che il comparto fa capo a Fenice Sicav Sif Sca, Sicav alternativa di diritto lussemburghese per la quale le autorità del Lussemburgo (in primis la Commission de Surveillance du Secteur Financier, la Consob locale, sentita la Procura) hanno chiesto la sospensione e la liquidazione per mancanza dei requisiti minimi richiesti (ex art. 47 del Luxemburg Specialised Investment Fund Act in linea alla direttiva AIFM). Il provvedimento, datato 8 agosto 2017, è probabile che arrivi dopo che nei mesi precedenti le autorità del Lussemburgo avevano accertato che qualcosa non andava. E infatti il data provider da fine maggio non riceve più la quota. Per altro dalla prima quotazione (settembre 2015) il comparto non ha mai brillato.

Anzi, segna un- 14% . Sempre dalla nostra ricerca scopriamo che il presidente della Sicav è Marco Sturlese nei mesi scorsi finito agli arresti domiciliari (lo documenta bene la cronaca dettagliata del Secolo XIX del 17 gennaio scorso). Secondo la Guardia di Finanza e la Procura di Milano Sturlese sarebbe coinvolto nel crack dell’ immobiliare “Hi Real spa” e con altri avrebbe «ideato e realizzato i veicoli finanziari fondo Nesso Global e Fenice Sicav[…] finalizzati a rappresentare falsamente una consistenza finanziaria in capo a “Hi Real spa” agli organi fallimentari, di fatto inesistente, per evitarne il fallimento e impiegare la società, quotata su Aim, in attività finanziarie speculative». Sturlese era già noto alle cronache per essere finito nei «Panama Papers» per il tramite della Grifo Global Ldt, società con sede a Gibilterra.

Sofia Sgr dall’autunno scorso è in amministrazione straordinaria ma la sua storia, almeno finora, non è certo un esempio di correttezza. La società già nel 2015 era stata multata da Banca d'Italia con un'ammenda di mezzo milione per «una gestione connotata da eccessiva informalità e scarsa attenzione alle operazioni in conflitto, oltre che lacune nel processo di individuazione di operazioni sospette». Nell’indagine di Bankitalia era finito il fondo immobiliare riservato Sofia Reloaded Real Estate poi ceduto a P&G Sgr (oggi Fondo Italia Real Estate) . A rileggere la relazione del giugno 2015 balza all’occhio che una quota del fondo venne ceduta alla Grifo Global Limited, quella che faceva capo a Sturlese. Nell’elenco soci di Sofia Partners, cui fa capo l’84% di Sofia Sgr , accanto a Daniele Bevacqua, Alberto Crespi, Davide Visentin, Luca Zaccagnini, Luigi Capitani compare anche Adriatic Limited, società di Gibilterra.

Dopo la multa del 2015 Banca d'Italia e Consob nel 2017 fanno una seconda ispezione dalla quale emergerà che alle irregolarità del 2015 ne sono aggiunte altre. Forse c’è di mezzo il fondo Fenice? Il buco “Fenice” ammonterebbe a circa 6milioni di euro, spalmati sui vari portafogli dei clienti molti dei quali hanno già inviato esposti alla Consob. Proprio in questi giorni Bankitalia sta esaminando la richiesta di Azimut Sgr di rilevare un ramo d’azienda da Sofia Sgr (47 consulenti, masse per 800 milioni di euro, 4 fondi comuni) per 3 milioni di euro oltre ad una parte residua da liquidare a certe condizioni. Certo con Fenice Blue nei portafogli Azimut si è presa una bella gatta da pelare e forse dovrà anche rifare i conti su quel potenziale di 800 milioni di masse. Sentito sulla vicenda il commissario straordinario, preferisce non commentare.

© Riproduzione riservata