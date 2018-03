Sassoli de Bianchi (Upa): «Con Facebook confronto aperto. Ora serve più responsabilità»

«Con Facebook abbiamo un tavolo di confronto aperto. Abbiamo chiesto alcune spiegazioni. E posso annunciare che hanno aderito a un nostro invito: alla nostra assemblea annuale, prevista per il 4 luglio, interverrà Nicola Mendelsohn, la numero uno di Facebook in Europa». Lorenzo Sassoli de Bianchi, 65 anni, guida l’Upa, l’associazione delle aziende che investono in pubblicità, rappresentativa del 90% degli investimenti in Italia nel settore. Da poco il suo mandato, che sarà il quinto, è stato rinnovato per altri 3 anni.

E i chiarimenti richiesti sono arrivati?

Ci hanno risposto comunicandoci una lista di impegni. Ad esempio la limitazione dei dati utilizzati per Facebook Login. Nella sua prossima versione, gli unici dati che una app potrà richiedere saranno il nome, la foto e l’indirizzo email. Ma ci hanno anche segnalato che incoraggeranno le persone a mantenere il controllo sulle applicazioni che usano, che informeranno le persone i cui dati sono stati abusati e che stanno portando avanti un check interno per capire, ed eventualmente informare le vittime, se altre applicazioni hanno compiuto abusi sui dati degli utenti.

Vi ritenete soddisfatti?

Ora possiamo dire che c’è un tavolo aperto. Va detto che noi parliamo di trasparenza e di responsabilità da molto tempo. Devono rassicurare che queste cose non avvengano più

Doveva succedere tutto questo per porre degli interrogativi sulla trasparenza di Facebook come degli altri Ott?

Guardi che la Ue si è mossa per tempo. Il nuovo regolamento Gdpr entrerà in vigore il 25 maggio e quindi la decisione di intervenire a tutela delle persone che forniscono i propri dati era già stata presa prima.

Sì ma per voi, per il mondo degli investitori pubblicitari, era necessario arrivare a questo punto per porsi e porre interrogativi? Anche tutto il tema della profilazione non è nuovo.

Innanzitutto bisogna fare attenzione e separare il discorso di quello che giornalisticamente è stato definito “datagate” dal tema della profilazione. Il primo caso, che è quello di cui si discute in questi giorni, riguarda un uso non legittimo dei dati degli utenti Facebook da parte di una società di marketing politico. Gli interrogativi sollevati dagli investitori pubblicitari sono legati al fatto che quello che è successo ha una sua rilevanza in sé, ma ha una rilevanza anche perché arriva dopo altri episodi di errori sul versante delle misurazioni che ci hanno imposto di chiedere spiegazioni e chiarezza. Noi, insieme con altre realtà della filiera come per esempio gli editori della Fieg, abbiamo redatto il Libro bianco sulla trasparenza nella comunicazione e gli Over The top non hanno ancora aderito. Nel Libro bianco si parla di misuratori terzi indipendenti e certificati, report per facilitare la lettura dei dati durante le campagne di comunicazione, lotta alle frodi e al finanziamento dei siti illegali di pubblicità.

Perché Google, Facebook, Twitter non hanno aderito?

Ci stiamo lavorando. Diciamo che ci hanno fatto presente che hanno le sedi centrali da convincere e il meccanismo non è facile

Come investitori pubblicitari, sentite il bisogno di fare autocritica? In fondo una piattaforma come Facebook che profila al meglio i consumatori, è il massimo per la pubblicità. E gli investimenti infatti sin sono diretti lì.

Credo che questo episodio abbia segnato la fine dell’età dell’innocenza. Forse abbiamo sottovalutato certe problematiche. Però è chiaro che occorre più responsabilità da parte di tutti gli attori della filiera. Se non affrontiamo questo momento con responsabilità rischiamo di farci del male, tutti.

