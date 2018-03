Avvio in rialzo per l'Europa. A Piazza Affari svetta Telecom

All'indomani di una seduta contrastata, le Borse europee hanno iniziato la giornata con andamenti in rialzo moderato, con volumi di scambio relativamente bassi, complice il clima prefestivo. Domani, infatti, Wall Street e le principali piazze europee, compresa Milano, saranno chiuse per la pausa pre-pasquale. In attesa dei dati macro in arrivo in Europa, in avvio Piazza Affari segna un +0,24%, Parigi cresce dello 0,52%, Londra è stabile, Francoforte acquista lo 0,34% e Madrid segna un +0,64%, incoraggiate anche dalla seconda chiusura positiva consecutiva di Tokyo (+0,61% il Nikkei, complici l'indebolimento dello yen e le tranquillizzanti notizie geopolitiche, con l'annuncio del vertice tra i leader della due Coree il prossimo 27 aprile).

Si attende l'avvio della Borsa americana, dove si continuerà a guardare all'andamento dei titoli tecnologici, in forte calo nelle ultime sedute, e si valuterà la carrellata di indicazioni su lavoro, redditi, fiducia dei consumatori e settore manifatturiero. A Piazza Affari i riflettori continuano a essere puntati su Telecom (+1,8% in avvio e poi +1,3%), in attesa del Cda di oggi e di evoluzioni sul braccio di ferro con il fondo americano Elliott. Sotto i riflettori Poste Italiane (+0,33%) in attesa dei conti. Sul Ftse Mib le migliori, oltre a Telecom, sono Salvatore Ferragamo (+0,99%), Mediaset (+0,8%) e StMicroelectronics (+0,58%), che rimbalza dopo i forti ribassi di ieri, mentre in coda al listino c'è Fca (-0,36%). Ripiegano anche le utility, che ieri avevano segnato il passo con forti rialzi: in apertura Terna cede lo 0,51% e Snam lo 0,67%. Fuori dal listino principale, occhi su Carige (-2,44%), in attesa dell'assemblea. Sul fronte valutario l'euro si indebolisce e oscilla attorno alla soglia degli 1,23 dollari (al momento vale 1,2308 dollari, dopo la chiusura di ieri a 1,2398). La moneta unica è scambiata a 131,273 yen, contro i 131,6 yen del giorno precedente, mentre il cambio dollaro/yen è a 106,65. In aumento i prezzi del petrolio: i future del Wti a maggio salgono dello 0,54% a 64,74 dollari al barile, mentre quelli a maggio del brent aumentano dello 0,49% a 69,87 dollari.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

