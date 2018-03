Miliardi (e utenti) in fumo: sta crollando la fiducia nelle big tech

«Ci vogliono anni per conquistare la fiducia e solo pochi secondi per perderla». La citazione dello scrittore Octavian Paler è senza dubbio il cruccio del momento per Facebook, da due settimane sotto pressione in scia alle polemiche sul trattamento dei dati personali degli utenti. La credibilità non ha prezzo e quella del popolare social network sta calando. Un sondaggio condotto da SurveyMonkey per conto di Axios lo svela: rispetto a ottobre 2017 - quando non era ancora venuto a galla il caso della società di marketing Cambridge Analytica che avrebbe fatto un uso improprio dei dati di 50 milioni di utenti Facebook - la credibilità ha subìto una flessione non da poco. Lo scorso autunno il bilancio tra chi promuoveva il social network e chi lo bocciava era positivo con una distanza di 33 punti. Oggi quel “rating” è sceso a +5, ovvero i favorevoli sono passati dal 61% al 48% mentre i contrari sono saliti al 43%.

Il #Facebookgate sta influenzando anche le altre big dell’hi-tech. Il “rating” di Google - il cui fatturato non è certo svincolato dal principio della “pubblicità mirata” messo ora sotto attacco con la vicenda Facebook - è sceso da 76 a 64 punti. Le cose vanno peggio per Amazon, che deve fronteggiare, oltre alla “scia algoritmica” che sta colpendo in Borsa le società del settore (in due settimane hanno perso 260 miliardi di dollari), anche i recenti attacchi di Donald Trump. Ieri in uno dei suoi tweet il 45esimo presidente degli Stati Uniti si è scagliato contro il colosso dell’e-commerce. «Ho palesato le mie preoccupazioni su Amazon molto prima delle elezioni. A differenza di altri, pagano poche o nessuna tassa ai governi statali e locali, usano il nostro sistema postale come loro fattorino (causando un’enorme perdita agli Stati Uniti) e stanno mettendo fuori commercio migliaia di rivenditori al dettaglio».

Parole pesanti che hanno fatto balzare i titoli del retail Usa alimentando da contraltare la volatilità sulle azioni della società di Jeff Bezos che, a conti fatti, tra i titoli tech è quello che al momento registra il peggior passivo (in termini di capitalizzazione persa) rispetto ai massimi del mese. Dal 12 marzo (quando è partita una correzione sul comparto, successivamente alimentata dallo scoppio, in data 16 marzo, del caso Cambridge Analytica) Amazon ha perso 77 miliardi, Facebook (nonostante il rimbalzo di circa 4 punti percentuali archiviato ieri) ne ha persi 62. Apple ne conta 52 in meno e Google Alphabet 36. In termini percentuali la peggiore è Tesla (-20%), che ha deluso gli investitori rimandando al secondo semestre 2018 l’obiettivo di arrivare a un ritmo produttivo settimanale di 5mila Model 3. Inoltre il National transportation safety board, l’autorità Usa di supervisione sulla sicurezza dei trasporti, ha avviato un’indagine sull’incidente mortale verificatosi con una Model X, sil uv della casa, la settimana scorsa vicino Mountain View, in California. Episodio sul quale la società di Elon Musk non ha ancora fornito una chiara versione Anche Tesla dovrà lavorare molto sull’immagine, quel tool che non ha prezzo ma che dà una leva esponenziale al fatturato.

Su questo fronte intanto Facebook ha compiuto un altro passo, dopo l’annuncio del nuovo strumento “accedi alle tue informazioni” a favore degli utenti. E dopo aver rivisto le politiche sulla privacy, concentrando le impostazioni in un’unica pagina e non più in almeno 20. L’ultima novità riguarda i rapporti con i broker di dati che aiutano gli inserzionisti a targhettizzare le loro pubblicità sul social network. La società di Mark Zuckerberg taglierà i ponti. Un piccolo passo in avanti ma il #Facebookgate resta aperto.

