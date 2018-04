La querelle con Vivendi condannata ai Tribunali

Vista da una certa angolazione, l’alleanza tra Sky e Mediaset è il ribaltone inatteso in cui gli ex nemici si coalizzano per far fronte comune. Entrambe le società avrebbero avuto più di un motivo per perdere la pazienza con la Telecom a egida francese, che li aveva approcciati tra dicembre e inizio anno per imbarcarle sull’astronave del wi-fi della fibra, salvo poi dileguarsi. Entrambe avevano contenziosi aperti con la compagnia telefonica e il suo azionista - Sky con Telecom per il vecchio contratto di distribuzione, Mediaset con Vivendi per la mancata operazione su Premium - ed entrambe alla fine hanno trovato reciproca convenienza ad accordarsi tra loro. Anche se il nodo da sciogliere resta comunque quello di conciliare i vincoli antitrust con l’evidenza che spazio per due pay-tv in Italia non ce n’è, tanto più che il contesto di mercato negli ultimi anni è completamente mutato.

Sky Italia, che in questi giorni ha stretto un accordo con Open Fiber per l’utilizzo della rete ad alta velocità - perlomeno per quanto riguarda la piazza più ricca, Milano, già chiavi in mano - si pone nella condizione di poter spaziare su tutti i canali distributivi, digitale terrestre compreso, con un’offerta rafforzata e la prospettiva concreta di poter uscire dalle secche di un bilancio che da un paio d’anni ha smesso di crescere.

Mediaset, da parte sua, ha trovato il modo di mettere uno stop loss definitivo all’avventura della pay-tv, onerosa e poco nelle corde di un gruppo vocato alla pubblicità. Se il Biscione riuscirà a ottenere la serie A con pacchetti low-cost, resterà nel business della pay-tv nella formula della coabitazione in concorrenza con Sky. Altrimenti a fine anno eserciterà l’opzione put nei confronti di Sky per cedere le “chiavi della macchina” - che vuol dire decoder, fatturazione, assistenza cliente e quant’altro - e resterà a fare il mestiere che ha dimostrato di saper fare, quello di produttore di contenuti, che siano premium o free. Il tutto per il gruppo di Cologno Monzese si tradurrà in un beneficio economico di 3-400 milioni nell’arco di 4-5 anni, un valore comprensivo dei 200 milioni di Ebitda aggiuntivi entro il 2020 promessi dal piano industriale presentato a Londra un anno fa da PierSilvio Berlusconi.

Una sorpresa nell’uovo di Pasqua anche per la querelle tra Mediaset e Vivendi. Non ha più ragione d’essere, infatti, la pretesa del rispetto del contratto su Premium, visto che il sottostante non potrà più essere quello dell’aprile 2016, quando sembravano essere state gettate le basi per la Netflix europea evocata da Vincent Bolloré. Resta la richiesta di risarcimento danni che, tra Mediaset e Fininvest, è arrivata a 3 miliardi. Mediaset ha preferito risolvere una situazione di stallo, dove rischiava di farsi ancora più male, accontentandosi di molto meno di quello che Telecom le aveva promesso, senza però arrivare mai al dunque. A dicembre la compagnia telefonica guidata da Amos Genish aveva definito l’acquisto di contenuti per 460 milioni in sei anni, ma una volta sfumata la prospettiva di imbarcare il Biscione nella joint Tim-Canal Plus - di fatto accantonata - non si è riusciti a chiudere l’operazione, perno di un accordo “riparatore” con Vivendi. Ora, per la media company transalpina la situzione si complica: entro il 19 aprile - per disposizione Agcom - dovrà “strutturalmente” sterilizzare la parte eccedente il 10% in Mediaset (vale a dire il 18,8% del capitale e il 19,9% dei diritti di voto), senza aver portato a casa nulla in cambio. Ma anche Telecom non si capisce come potrà inseguire i suoi sogni di diventare un player centrale nei contenuti, se i principali interlocutori si coalizzano tra loro per far da sé.

