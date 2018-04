Murdoch pronto a vendere le news a Disney per conquistare il 100% di Sky

La 21st Century Fox è pronta a vendere l’emittente Sky News al colosso dell’intrattenimento americano Walt Disney, nel tentativo di scavalcare le obiezioni dell’antitrust britannico al suo piano di acquisizione di Sky Plc (controllante di Sky News). La Fox detiene già il 39% del gruppo di pay-tv europeo e sta cercando di inglobare il restante 61%, con un accordo del valore di 11,7 miliardi di sterline (16,5 miliardi di dollari) che ha destato timori sull’equilibrio dell’informazione in Gran Bretagna. La Competition and markets authority, l’autorità che si occupa di disciplinare la concorrenza nel Regno Unito, si è sempre mostrata preoccupata verso l’operazione, con il timore che il takeover su Sky concentrasse troppo potere mediatico nelle mani di Rupert Murdoch. Il magnate è già azionista di maggioranza sia di Fox che di News Corp, oltre a possedere le testate britanniche The Times, The Sunday Times e The Sun. In precedenza Fox aveva proposto anche di istituire un board editoriale separato per Sky News, con l’obiettivo di ridurre le influenze di Murdoch sulla linea giornalistica della testata.

L’accordo (e i rivali) di Fox

In realtà l’accordo fra la Fox e Sky risale al dicembre 2016, ma la sua realizzazione è stata rallentata dalle obiezioni dell’autorità di vigilanza. Nello stallo della trattativa si è inserita anche l’offerta di un concorrente di peso come Comcast, gigante Usa della Tv via cavo. Comcast è planata nell’affare con un’offerta di 12,5 sterline ad azione per comprare Sky contro le 10,75 sterline ipotizzate da Fox, anche se per ora le sue intenzioni non si sono mai tradotte in un’offerta formale. L’antitrust dovrebbe esprimersi in maniera definitiva il primo di maggio. Da Fox si aspettano un verdetto positivo: «Abbiamo proposto un set di soluzioni che colpiscono e risolvono tutti i problemi e le preoccupazioni che potrebbero essere stati sollevati dal take over. Aspettiamo con ansia di completare l’acquisizione» ha dichiarato Gerson Zweifach, responsabile legale di Fox.

© Riproduzione riservata