Wall Street da brividi su timori tensioni Usa-Cina. Male Europa

Wall Street in profondo rosso dopo che ieri notte l'amministrazione Trump ha reso noto il dettaglio della lista dei prodotti cinesi che saranno tassati al 25%, anche la Cina è passata al contrattacco. La lista dei prodotti cinesi sui cui peseranno i dazi Usa comprende prodotti di elettronica, aerospazio e macchinari. Il ministero del Commercio cinese, attraverso la tv di Stato, ha annunciato che la Cina ha previsto dazi del 25% su semi di soia, auto, prodotti chimici americani. Il piano di dazi riguarda 50 miliardi di dollari di prodotti statunitensi e 106 gruppi di prodotti. A poco sono valse le rassicurazioni del presidente americano Donald Trump, che su Twitter ha scritto: «Non siamo in guerra commerciale con la Cina». Per altro anche il segretario americano al Commercio, Wilbur Ross, ha spiegato che «le tariffe cinesi sono pari solo allo 0,3% del nostro Pil. Difficilmente rappresentano una minaccia». Ross ha anche escluso che «si arriverà a una Armageddon commerciale».

Le piazze del Vecchio Continente sono tutte con il segno meno (segui qui l'andamento dei principali indici). «I timori di una guerra commerciale sono testimoniati dal calo dei listini azionari e dal clima di risk off che sta portando ad un rimbalzo di oro e yen - commentano gli analisti di Mps Capital Services - pertanto continuerà ad essere l’evoluzione delle trattative tra le due più importanti economie mondiali e rappresentare il driver sui mercati, almeno nelle prossime settimane». Intanto negli States a marzo nel comparto privato i posti di lavoro sono aumentati oltre le attese. Gli investitori continuano a guardare Oltreoceano anche per le vicende di Facebook: è infatti stato annunciato che il Ceo , Mark Zuckerberg, si presenterà al Congresso Usa l'11 aprile per rendere conto della gestione dei dati degli utenti del social network.

Tech ancora deboli, a Piazza Affari giù St

All'insegna della debolezza anche Milano con il FTSE MIB che perde oltre un punto percentuale. A Piazza Affari prese di beneficio e dazi stanno pesando su Fiat Chrysler Automobiles dopo il balzo della vigilia registrato dopo il dato sulle immatricolazioni negli Usa. Gli analisti sono positivi nel complesso sull'andamento delle vendite del gruppo grazie soprattutto alla performance di Jeep e nonostante i numeri pesanti sulle immatricolazioni italiane. Va male tutta la galassia, con le vendite che colpiscono anche Cnh Industrial, Ferrari ed Exor. Il rosso è pesante anche per Moncler, mentre dopo un timido tentativo di tenuta ha ripreso a scendere in maniera decisa Stmicroelectronics, con i futures sul Nasdaq in territorio negativo. Il mercato inoltre teme l'impatto della decisione di Apple di autoprodurre i microprocessori, ora forniti da Intel. In in generale il comparto bancario, con il Banco Bpmche registra la performance peggiore. In controtendenza Mps che recupera dopo le recenti pesanti vendite. Limita le perdite Mediaset che continua a beneficiare dell'accordo con Sky e dei giudizi positivi dei broker. Premiata Recordati, tengono le utilities ed Eni tra i titoli oil. Fuori dal listino principale, da segnalare il pesante calo della Juventus Fc dopo che la squadra bianconera ha perso 3-0 contro il Real Madrid nell'andata dei quarti di finale di Champions League.

Spread poco mosso con l'avvio delle consultazioni, rendimento a 1,80%

In area Euro, i tassi governativi anche oggi sono poco variati con il decennale italiano che resta in area 1,8% e lo spread poco distante dai livelli della vigilia. Partono oggi le consultazioni dei partiti presso il capo dello stato Mattarella per la possibile formazione del nuovo Governo. Negli Usa ieri giornata di rialzo per i tassi governativi in attesa di nuovi sviluppi sul fronte dazi. Lo spread sul tratto 2-10 anni si è allargato riportandosi in area 50 punti base. Intanto il presidente della Fed di San Francisco, Williams, è stato scelto come nuovo capo della Fed di New York e sostituirà Dudley all’interno del board della Fed, il cui mandato è atteso terminare il 18 giugno. Williams recentemente si era espresso a favore di 4 rialzi dei tassi (al momento il mercato ne prezza pienamente solo tre).

Risale l'inflazione in Europa, a marzo 1,4%. Disoccupazione in calo

Risale il tasso di inflazione annuale: a marzo dovrebbe raggiungere

l'1,4% rispetto a 1,1% a febbraio. E' la stima flash di Eurostat. A gennaio era all'1,3% a dicembre 1,4%, a novembre a 1,5%, a ottobre all'1,4%. Escludendo i

prezzi di energia e alimentari (più volatili) il tasso di inflazione a marzo è dell'1,3%, escludendo anche i prezzi di alcol e tabacco scende all'1%. I prezzi della sola energia sono aumentati del 2% contro il 2,1% a febbraio. Il 18 aprile Eurostat pubblicherà i dati definitivi per la zona euro e la Ue. In calo, invece, il tasso di disoccupazione di febbraio nella zona euro all'8,5% da 8,6% a gennaio e 9,5% un anno prima. Si tratta del tasso più basso mai registrato da dicembre 2008. Nella Ue il tasso di disoccupazione era al 7,1% in calo rispetto al 7,2% a gennaio. Si tratta del tasso più basso mai registrato da settembre 2008. In Italia 10,9% a

febbraio dopo 11,1% a gennaio (11,5% un anno prima).

Negli States più posti di lavoro delle attese nel settore privato

Negli States nel settore privato l'occupazione è cresciuta oltre le attese nel mese di marzo. Secondo il rapporto mensile redatto da Macroeconomics Advisers e dall'agenzia che si occupa di preparare le buste paga Automatic Data Processing, il mese scorso sono stati creati 241.000 posti di lavoro in più rispetto a febbraio, mentre le stime erano per 200.000. Il dato anticipa quello ufficiale che venerdì diffonderà il Dipartimento americano.



L'euro resta sotto la soglia di 1,23, si rafforza lo yen

Sul mercato valutario, l'euro resta in calo nei confronti del dollaro, sotto la soglia di 1,23 . Dopo l'annuncio dei dazi cinesi la moneta unica è risalita brevemente sopra tale livello toccando un massimo a 1,23146 per poi tornare sotto la soglia (segui qui l'andamento dell'euro contro le principali valute e qui quello del dollaro). Lo yen, dopo la debolezza di ieri, è tornato ad apprezzarsi stamani in scia all’inasprimento dei toni tra Cina ed Usa. In rialzo la sterlina, nonostante i deboli dati sulle costruzioni in Gran Bretagna.

Greggio di nuovo in calo

Dopo la seduta di ieri, all’insegna di un tentativo di recupero per le quotazioni petrolifere, il greggio è tornato in forte calo (segui qui l'andamento di Brent e Wti in tempo reale). Il Brent si è così portato nuovamente sotto i 67 dollari al barile (ieri era sopra i 68), nonostante il sondaggio Api abbia evidenziato un calo inatteso delle scorte Usa.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

