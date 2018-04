Bene Tim, ingresso Cdp apre scenari in vista del 4 maggio

Telecom Italia sale ancora dopo il balzo della vigilia con un rialzo di oltre 5 punti percentuali, in un mercato in leggero calo. Ieri il cda della Cassa depositi e prestiti ha confermato di voler acquistare una quota fino al 5% di Tim. Secondo le ricostruzioni di stampa, questa mossa sarebbe orientata ad appoggiare la lista di Elliott per andare verso lo scorporo della rete e la fusione con OpenFiber. I giornali riportano diversi rumours sulla possibilità che Assogestioni presenti o meno una sua lista di candidati il 4 maggio, con opinioni discordanti tra i vari fondi.

«Lo scenario speculativo in vista dell’assemblea del 4 maggio continua a rimanere acceso - commenta un analista di una primaria sim milanese - e ci aspettiamo anche a sostenere il titolo. La scelta di uno spin-off integrale della rete, se confermata, potrebbe a nostro avviso delle controindicazioni qualora non arrivassero nel frattempo importanti rassicurazioni dall’Agcom sull’aggiornamento del quadro regolamentare in tale scenario». Per gli analisti di Equita, la decisione di Cdp rappresenta innanzi tutto «il supporto politico alla posizione assunta da Elliott in tema di governance del gruppo, troppo sbilanciata a favore di Vivendi». Sul tema della rete, implica un probabile supporto all`aggregazione tra la rete Tim e Open Fiber: «questo è secondo noi un elemento molto importante per la prospettiva di piena valorizzazione della rete fissa di Tim», sottolineano. «Ci sembra prematuro ipotizzare le tecnicalità che porteranno Cdp nella società della rete (e noi preferiremmo un percorso graduale che passasse dall`Ipo della rete), ma condividiamo l`idea che questo possa essere il punto di arrivo», dicono da Equita.

Infine ieri Vivendi ha presentato la sua lista di 10 candidati per il rinnovo del board del 4 maggio, con Amos Genish come ceo. «La presenza di Genish al primo posto - dice Equita - a nostro avviso garantisce la sua elezione in consiglio anche in ipotesi che Vivendi non ottenga la maggioranza dei voti e quindi potrebbe essere un nome su cui il cda possa convergere in ogni caso per il ruolo di ceo». Elliott dovrà presentare la propria lista per l`assemblea del 4 maggio entro lunedì 9 aprile. Non è ancora chiaro se Assogestioni presenterà una propria lista di minoranza. La rinuncia potrebbe supportare le chance di Elliott di prevalere nell`assemblea del 4 maggio.

