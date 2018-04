Europa in rosso per timore guerra dazi. Deludono dati lavoro Usa

Borse europee in calo e con perdite che si ampliano dopo le nuove sanzioni annunciate dagli Usa contro la Cina e i dati deludenti sul mercato del lavoro Usa.. Dalla scorsa notte è tornata alta la tensione commerciale tra Usa e Cina, dopo che il presidente Donald Trump ha raddoppiato i dazi contro la Cina con ulteriori sanzioni per 100 miliardi di dollari sull'import di prodotti cinesi. Immediata la risposta del Paese asiatico che, pur dichiarando di non volere una guerra commerciale, ha detto di essere pronta a combattere. I futures sugli indici Usa sono in calo di oltre un punto percentuale mentre Tokyo ha limitato le perdite a uno 0,36%.

Usa, creati 103 nuovi posti a marzo. Disoccupazione resta a 4,1%

A marzo le aziende americane hanno continuato ad assumere ma lo hanno fatto a un passo più lento delle stime. Negli Stati Uniti sono stati creati 103.000 posti di lavoro, mentre gli analisti attendevano un aumento di 178.000 unita'. Stando a quanto riferito dal dipartimento al Lavoro, il tasso di disoccupazione e' rimasto al 4,1%, corrispondente al minimo da dicembre 2000, per il sesto mese di fila contro stime per un calo al 4%. I salari orari - attentamente monitorati perché indicano l'assenza o meno di pressioni inflative - sono saliti dello 0,3% (o di 0,08 dollari) su base mensile a 26,82 dollari, più del +0,2% atteso; su base annuale sono saliti del 2,7%, sopra il range tra 1,9 e 2,2% segnato dal 2012 in poi e oltre la media del 2% degli ultimi sei anni. E' tuttavia dalla fine della recessione nel 2009 che l'incremento annuo non arriva al 3%. A gennaio i salari erano saliti del 2,9%, il balzo maggiore dal 2009, cosa che aveva fatto temere un'accelerazione dell'inflazione e dunque una Federal Reserve meno accomodante.

Male le auto e le materie prime, su le utilities

Borse in calo quindi nel Vecchio Continente (segui qui l'andamento dei principali indici) dopo il forte rimbalzo della vigilia, il più forte dal giugno 2016. A pesare soprattutto le auto e le materie prime, mentre tornano a salire le utilities (segui qui l'andamento dei settori). Segno meno anche a Milano dove il FTSE MIB risente dei cali dei titoli maggiormente esposti sul tema dazi. Perdono terreno Prysmian,Cnh Industrial, Tenaris e Buzzi Unicem. In calo anche Fiat Chrysler Automobiles che ieri era salita di quasi il 5% dopo l'annuncio dello scorporo di Magneti Marelli. Balzo del 3,5% per Telecom Italia dopo il +5,2% della vigilia dopo che il cda di Cassa Depositi e Prestiti ha deciso l'ingresso in Tim con una quota fino al 5%: la mossa ha aperto nuovi scenari in vista dell'assemblea del 4 maggio. Prosegue la debolezza di Stmicroelectronics in linea con il settore tecnologico.Tornano sotto i riflettori in ottica difensiva le utilities, con Snam Rete Gas, Terna e A2a. Banche ben intonate, con Ubi Banca in evidenza e, fuori dal listino principale, di Banca Mps che incassa oggi anche l'upgrade di Barclays dopo la due giorni a Londra del management con circa 25 potenziali investitori.

Il dollaro resta sostenuto in attesa del lavoro Usa

Anche oggi il dollaro, al netto di una temporanea frenata alla pubblicazione dei dati sul lavoro, si mantiene piuttosto forte contro euro e yen, nonostante la questione dazi (segui qui l'andamento del dollaro contro le principali valute e qui quello dell'euro) . Il cambio euro/dollaro è arrivato a scambiare poco sopra area 1,22 sulla scia di dati macro europei deludenti, tra cui il dato sulla produzione industriale tedesca di questa mattina. Trump ha dato mandato al Rappresentante per il commercio di mettere a punto dazi addizionali sull'import cinese per 100 miliardi di dollari che, uniti ai 50 miliardi già annunciati, porterebbe il totale dei dazi a 150 miliardi. «La cifra scelta da Trump probabilmente non è casuale - sottolineano gli analisti di Mps - se si considera che il totale dell’import cinese di prodotti Usa ammonta a 130 miliardi di dollari. Visto l’importo maggiore, il governo di Pechino non sarebbe in grado di lanciare una “controffensiva” di pari entità come avvenuto finora». La strategia di Trump al momento sembra sempre più chiara, ovvero forzare la mano il più possibile per portare Pechino ad un negoziato. Attesa oggi anche per i dati sul mercato del lavoro Usa.

Le minacce di Trump pesano sui prezzi del greggio

Dopo l’andamento laterale degli ultimi giorni registrato dalle quotazioni petrolifere, le rinnovate tensioni Usa-Cina stanno pesando oggi sui prezzi del petrolio (segui qui l'andamento di Brent e Wti in tempo reale). Per il Brent e il Wti si va verso la chiusura della peggiore settimana dall'inizio di marzo.



