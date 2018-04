Swatch l’opzione shopping resta aperta. «Mercato Italia? Non preoccupa»

BASILEA - «Crescita interna, ma anche attenzione ad eventuali nuovi acquisti». François Thiébaud, membro dell'Executive Group Management Board di Swatch Group, non esclude che il gruppo svizzero leader negli orologi possa attuare altre acquisizioni, pur non staccando nel frattempo il piede dall'acceleratore per quel che riguarda la crescita organica. «Swatch Group ha già effettuato negli anni passati acquisizioni importanti - dice Thiébaud, impegnato nei giorni scorsi sul fronte di Baselworld, il maggior salone mondiale del settore - e dispone già di molti marchi, è presente in tutte le gamme. È naturale quindi che si guardi ora soprattutto alla crescita per linee interne. Ciò non significa però che il gruppo non sia pronto ad eventuali nuovi acquisti, nel caso si presentino opportunità».



Thiébaud - manager di lungo corso nell'industria orologiera e responsabile all'interno di Swatch Group dei marchi Tissot, Mido e Certina - indica per eventuali acquisti peraltro non solo il campo della produzione ma anche quello della distribuzione. «Le nostre strategie – spiega il top manager di Swatch Group – valgono per entrambi i campi. Il nostro gruppo ha una forte base industriale, ma è anche molto attento alla distribuzione, per avere il miglior rapporto possibile con i consumatori, in tutto il mondo. E nella distribuzione agiamo sia in proprio, sia con partner. Un'ampia presenza nella produzione è naturalmente fondamentale, ma la rete di negozi e boutique è pure un elemento importante».



Nel 2017 Swatch Group, quotato a Zurigo, ha visto il suo fatturato salire del 5,4% a 7,96 miliardi di franchi (6,8 miliardi di euro) e il suo utile netto crescere del 27,3% a 755 milioni di franchi (645 milioni di euro). I dati sull'export complessivo di orologi elvetici nei primi due mesi di quest'anno confermano la ripresa già vista nella seconda parte del 2017 e Swatch Group, diversificato nei prodotti e nella presenza sui mercati, ha indicato dal canto suo che le vendite dei suoi marchi hanno registrato una tendenza positiva in questo inizio di 2018.

La gran parte dei mercati principali ha archiviato un aumento per l'export di orologi svizzeri in gennaio e in febbraio, tra le eccezioni negative c'è l'Italia. Ma, secondo il top manager del gruppo di Bienne, si tratta di un fatto temporaneo. «Come Swatch Group – afferma François Thiébaud - stiamo andando bene sul mercato italiano. I dati sull'export di orologi svizzeri mostrano però in effetti nel complesso una discesa in Italia nei primi due mesi del 2018. Ma credo siano semplici oscillazioni, che a volte possono esserci. L'Italia rimane un mercato importante, il pubblico italiano ama gli orologi ed ha un'attenzione particolare per i prodotti di questo settore. Non sono pessimista, penso che il mercato italiano tornerà a crescere».

