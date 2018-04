Tim, faro della Consob sulle dimissioni del cda

Elliott non parla, ma pare che sul dossier Telecom le riunioni al quartier generale di New York siano continue. Il fondo di Paul Singer convinto di riuscire a chiudere la partita gi nell’assemblea del 24 aprile. Probabilmente non sar finita l, ma le premesse per vincere la prima battaglia ci sarebbero se le insoddisfazioni si coagulassero sul riequilibrio della governance proposto dall’attivista Usa col rimpasto del cda. In quest’ottica la lista calata anzitempo da Vivendi rischia di rivelarsi un boomerang. Troppo debole la risposta alle istanze di cambiamento espresse sia da Elliott sia da Cdp, se si ripropongono otto nomi su dieci non estranei alla scena.

Sette sono i consiglieri gi presenti nel consiglio che si insediato meno di un anno fa, l’ottavo, Stphane Roussel, un manager che i francesi avevano speso al primo ingresso nel board. Tre dei candidati riproposti - Arnaud de Puyfontaine, Frdric Crpin e Anna Jones - sono tra i sei amministratori dei quali il fondo attivista ha chiesto la revoca. Oltre alla Jones, anche Marella Moretti e Camilla Antonini sono inoltre tre delle indipendenti che si sono dimesse a valere dal 24 aprile per essere ricandidate il 4 maggio. Gi sul tavolo della Consob c’ la segnalazione dei sindaci che hanno rilevato alcune irregolarit nei criteri e nelle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l’indipendenza dei propri componenti. Ma ci sono altri che potrebbero avere interesse - Elliott l’ha gi fatto verbalmente - a contestare che le dimissioni erano solo strumentali a vanificare le richieste del fondo.

Le criticit della lista Vivendi rischiano di avere un riflesso anche sulle possibili azioni che il cda Telecom si trover a discutere luned. Un ricorso d’urgenza contro la decisione dei sindaci di aggiornare l’ordine del giorno dell’assemblea di fine mese con la revoca e la nomina di sei consiglieri chiesta da Elliott, deve gi di suo affrontare qualche ostacolo di natura tecnica. Infatti, non c’ giurisprudenza a riguardo per il fatto che la procedura civile e amministrativa non contempla la possibilit da parte del consiglio di impugnare le delibere dell’organo di controllo, ma solo vice-versa. Tecnicamente si dovrebbe cio sostenere l’assimilazione del collegio sindacale al consiglio di amministrazione. Il ricorso potrebbe essere fatto anche da Vivendi, ma se il giudice respingesse l’istanza i francesi si presenterebbero ai soci con le loro tesi gi sconfessate in Tribunale.

Intanto, mentre attesa comunque la lista di Elliott entro luned, c’ ancora nebbia fitta sulla lista Assogestioni che, tirata per la giacchetta da tutti, decider il da farsi solo all’ultimo. In teoria il massimo risultato sarebbe quello di mantenere in vita il board in essere dove i fondi hanno cinque consiglieri, che oltretutto finora si sono esposti nel contestare le posizioni criticabili della maggioranza, trovando alla fine conforto non solo nel collegio sindacale ma anche negli interventi della Consob che, spesso e volentieri, ha dato loro ragione. In merito per il comitato dei gestori non ha voce in capitolo, dato che il suo compito quello di selezionare i candidati rappresentativi del mercato, che poi vengono votati in gran parte dai fondi esteri. Ma di liste da presentare il 24 non ce ne sono, mentre Assogestioni col voto di lista rischierebbe di piazzare al massimo un consigliere anche in sede di rinnovo del cda.

Una nota del comitato dei gestori ha comunque precisato ieri che nessuna entit appartenente ai gruppi Generali o UniCredit ha partecipato al processo decisionale inerente alla formazione e alla presentazione di una lista di candidati per il consiglio Tim. Il comitato ha anche ricordato che le liste Assogestioni sono composte da un numero di candidati inferiore alla met di quello dei componenti da eleggere, salvo quando ci sia impedito da disposizioni statutarie dell’emittente. Se lo statuto societario prevedesse che al mercato assegnata la maggioranza dei posti in consiglio sarebbe diverso, e non detto che Elliott, se riuscir a entrare nel board, non promuova una riforma in tal senso che andrebbe nella direzione della public company auspicata dal fondo.

Intanto Telecom si attrezza a rispondere alle istanze finanziarie di Elliott con l’ausilio di advisor bancari: a Goldman e Credit Suisse, si aggiunto anche Unicredit. Titolo sempre caldo in borsa: +6,9% ieri a 0,85 euro.

