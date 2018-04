Radio24 al Salone del Risparmio

Dal 10 al 12 aprile torna a Milano il Salone del Risparmio con 15mila i visitatori attesi, 100 conferenze in programma e più di 150 marchi presenti. Radio 24 in qualità di media partner trasmetterà in diretta dal Mico. In particolare da martedì 10 Aprile Radio 24 sarà on air dal Salone tutti i giorni con “Due di Denari” dalle 11 alle 12, mentre “Focus Economia”, “Tutti Convocati” ed “Effetto Giorno” si alterneranno nei tre giorni. Radio 24 organizza anche due tavole rotonde durante l'evento, Giovedì 12 aprile alle ore 9.00 si terrà la conferenza “Serpente Corallo on stage”.

Direttamente dalla fortunata trasmissione di Radio 24 “Il Serpente corallo” dedicata ai risparmiatori traditi, i giornalisti del Sole 24 ORE Stefano Elli, Marco lo Conte e Mauro Meazza terranno una lectio magistralis sulle principali modalità con cui vengono intrecciate le reti a strascico che intercettano e polverizzano i soldi dei risparmiatori: dal caso Madoff dei Parioli al caso Deiulemar fino all'algoritmo delle scommesse.



Sempre giovedì alle 14.15 si terrà la conferenza di Radio 24 “Fake finance in tasca - Imparare a riconoscere le bufale che fanno male ai nostri risparmi”. Non solo risparmio tradito, ma anche bufale in piena regola, raggiungono i risparmiatori alle prese con la grande confusione che regna nel web. I conduttori della trasmissione “Due di Denari”, in onda dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 12.00, Debora Rosciani e Mauro Meazza spiegheranno come riconoscerle, con chi parlarne, come difendersi, i casi più noti e meno noti nei quali si stanno imbattendo le famiglie italiane.



Per incontrare i conduttori di Radio 24 presenti al salone del Risparmio e per l'ascolto, tutte le informazioni sul sito di Radio 24: www.radio24.it



