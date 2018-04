Da giovedì il portale ufficiale dell’educazione finanziaria

“Dopo alcuni mesi di lavoro contiamo, questa settimana, di rilasciare online il portale dell'educazione finanziaria. Si chiamerà “Quello che conta”. L'obiettivo è riassumere il tanto che è disponibile (sulla rete e non solo) dando informazioni semplici, però accurate e bene organizzate, fornite in modo indipendente da un insieme di soggetti che stanno nel Comitato e possono validare queste informazioni destinate al grande pubblico, a tutti quelli che ne hanno bisogno. Saranno organizzate in un modo che speriamo sarà fruibile e davvero utile per tutti”. Lo ha detto Magda Bianco, capo Servizio Tutela dei Clienti ed Antiriciclaggio della Banca d'Italia questa mattina a Due di Denari, su Radio24.

“Contemporaneamente all'uscita del portale partirà un censimento delle iniziative che esistono già in Italia, con l'obiettivo di raccogliere le buone prassi e di renderle poi disponibili - anche queste - sul portale, perché le persone sappiano chi fa che cosa - ad esempio nella propria città, dietro l'angolo, potendone così beneficiare quando necessario”.

Riferendosi al lavoro del Comitato per l'Educazione Finanziaria presieduto da Annamaria Lusardi, Magda Bianco ha detto:”Abbiamo fatto molte cose in questi mesi. Oltre a costruire il portale e realizzare il censimento abbuiamo iniziato una serie di attività che spero ci porteranno ad una serie di iniziative concrete. Abbiamo programmato per ottobre il mese dell'educazione finanziaria, nel corso del quale speriamo di lavorare con le tante forze che già ci sono nel Paese per costruire in modo organizzato e sinergico di messaggi da rivolgere a tutta la popolazione.

Stiamo lavorando in modo intenso con il Ministero dell'Istruzione e con i suoi esperti per costruire meglio i tanti percorsi che già ci sono nelle scuole, in modo che siano ancora più efficaci e aumentandone la quantità e la qualità, affinché siano strumenti metodologicamente più solidi per raggiungere i ragazzi. E poi stiamo raccogliendo le iniziative che già si fanno, lavorando con i soggetti che già operano per raccogliere buone prassi che già esistono e rialnciarle in modo più strutturato sia per il grande pubblico (speriamo con la Rai) e per i tanti soggetti che hanno esigenze diverse: i luoghi di lavoro, le associazioni che raggiungono particolari categorie di persone (femminili , dei consumatori). Attivano quindi iniziative specifiche e rispondere alle esigenze dei singoli consumatori e risparmiatori.

Sul tema delle categorie fragil, infine, Bianco ha segnalato che “è importante, a seconda delle categorie, provare a disegnare dei percorsi che facciano capire e che raccolgano le esigenze. A volte si tratta di esigenze che non sono neppure capite, ma che stanno diventando sempre più pressanti in un mondo che è sempre più complesso (sempre più spesso accettiamo di cliccare e di firmare senza sapere cosa stiamo facendo). Abbiamo risorse limitate - i risparmi sono scesi - ed è improtante indirizzarli correttamente perché abbiamo un futuro importante di cui tenere conto: per fortuna tutti mediamente viviamo di più, quindi è importante fare scelte avvedute e pensare al futuro pensionistico”.

