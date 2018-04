Borse positive, a Milano scatta Telecom e rimbalza St

I listini europei proseguono in rialzo, senza avere mai cambiato di molto la rotta rispetto all'apertura, con Piazza Affari che tenta di accelerare dopo una prima parte di seduta attorno alla parità (segui qui l'andamento dei listini). Gli investitori sono incoraggiati dall'affievolirsi dei timori sulla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, dopo che il presidente cinese Xi Jinping ha promesso una maggiore apertura economica del Paese. In attesa dell'apertura di Wall Street, dove torneranno sotto i riflettori i tecnologici nel giorno della testimonianza del Ceo di Facebook Mark Zuckerberg al Senato, dopo lo scandalo sui dati degli utenti finiti nelle mani di Cambridge Analytica, in Europa si guarda ai dati sulla produzione industriale (in Italia è calata in febbraio dello 0,5%, in Francia è aumentata dell'1,2%).

Distensione toni Xi-Trump spinge Francoforte

Francoforte è la migliore tra le piazze del Vecchio Continente. Il presidente cinese Xi Jinping, parlando al Boao Forum for Asia, ha promesso di abbassare «in modo considerevole» i dazi su una serie di prodotti, tra cui le auto, impegnandosi a compiere passi per rendere l'economia «sempre più aperta». Le sue parole hanno fatto eco a quelle del suo omologo americano Donald Trump, che parlando ai giornalisti ha detto di volere «mantenere buoni rapporti con la Cina» e di volere portare avanti negoziati per mettere fine alla guerra commerciale, possibilmente arrivando a un accordo sul trade. Le posizioni più concilianti dei due presidenti, in particolare quelle di Xi, sostengono il listino tedesco, composto da società che fanno ampia leva sulle esportazioni. Proprio per questo tra i titoli migliori oggi ci sono proprio le auto, con Bmw, Volkswagen e Daimlerin forte rialzo.

Telecom sotto la lente, rischio scontro legale

A Piazza Affari l'osservata speciale è Telecom Italia, dopo che il Cda ha definito illegittima l'integrazione sulle nomine nell'ordine del giorno dell'assemblea del 24 aprile disposta dai sindaci, preannunciando azioni legali. Vivendi, primo azionista, ha sostenuto la decisione presa dal Cda. Inoltre è emerso che il fondo Elliott è salito al 9% circa del capitale (8,8%, percentuale che può aumentare al 13,7% includendo le opzioni). Secondo gli analisti di Equita, che confermano la valutazione «buy» con target di prezzo di 1,02 euro, «si apre quindi una battaglia legale per i punti in votazione nell'assemblea del 24 aprile. Nella sostanza però ieri si sono espresse in modo molto netto anche altre due società di proxy advisor, Iss e Frontis, raccomandando di votare a favore delle proposte di Elliott nell'assemblea del 24 aprile, con argomentazioni molto nette in merito al conflitto di interessi espresso da Vivendi in numerose passate occasioni». Secondo gli esperti di un'altra primaria Sim milanese, che ricordano che far approvare decisioni straordinarie occorre una maggioranza qualificata e quindi Elliott dovrà trovare un accordo con Vivendi una volta si sarà chiarita la governance, «la decisione di Assogestioni di non presentare una propria lista, l'appoggio dei proxy advisor e il presunto stake building in corso da parte di CdP sono elementi che possono favorire Elliott nella conta dei voti contro Vivendi».

Bene Saipem, in coda Enel e Snam

Sul Ftse Mib scatta StMicroelectronics, che sale più del 4% anche nel premercato a Wall Street, e Prysmian, mentre rallentano Ubi Banca e Banco Bpm. Bene anche Cnh Industrial e Saipem, con gli investitori che non si mostrano preoccupati per il possibile ricorso del Tar sui conti. In coda al listino ci sono Enel, Snam Rete Gas e Mediaset. A passo rapido anche Moncler, che trae vantaggio dal buon andamento del comparto del lusso.

A fare da traino è Lvmh, grazie ai dati sul fatturato del primo trimestre, in rialzo del 10% a 10,854 miliardi di euro (+13% a parità di condizioni aziendali e tassi di cambio). Secondo gli analisti di Equita, «il fatturato è stato leggermente sopra le attese, ma con crescita organica molto più forte, compensata da maggior impatto cambi più negativi. Tutte le divisioni hanno sorpreso al rialzo, con un'accelerazione rispetto al quarto trimestre, superando l'indicazione iniziale della società di un gennaio allineato alla velocità di uscita del 2017, e questo nonostante un confronto più difficile».

In Usa pressioni inflazionistiche sotto controllo

A marzo i prezzi alla produzione negli Stati Uniti sono saliti dello 0,3%, mentre le previsioni erano per un +0,1%. Su base annuale il dato sale del 3%. E' un ulteriore segnale che le pressioni inflazionistiche sono sotto controllo, cosa che potrà incidere in positivo sull'economia del Paese. Escludendo le componenti volatili, i prezzi sono saliti dello 0,3%, più dello 0,2% atteso.

Euro resta sopra 1,23 dollari, petrolio in aumento

Sul fronte valutario l'euro si rafforza e si conferma al di sopra della soglia degli 1,23 dollari (segui qui l'andamento dei cambi), dopo i commenti ottimistici del governatore della Banca centrale europea, Mario Draghi, nella relazione annuale dell'istituto. La moneta unica è scambiata a poco meno di 132 yen, contro i 131,66 yen del giorno precedente, mentre il cambio dollaro/yen è a 107,126. In buon rialzo i prezzi del petrolio, i future del Wti a maggio e quelli a giugno del brent aumentano più dell'1% (segui qui i movimenti dei contratti).

Borse asiatiche positive dopo le parole di Xi Jinping

Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Tokyo, trainata dal discorso del presidente cinese Xi Jinping che ha promesso una maggiore apertura economica del suo Paese. Dopo il calo registrato in avvio di seduta, l'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,54%, mentre il più ampio indice Topix ha guadagnato lo 0,35%. Anche Shanghai ha finito in aumento dell'1,66%.

Spread con Bund in lieve rialzo

Avvio i leggero rialzo per lo spread BTp/Bund alla vigilia della tornata di aste italiane che si apre domani. Il differenziale di rendimento tra il titolo decennale benchmark italiano (Isin IT0005323032) e il pari scadenza tedesco è pari a 127 punti base, in rialzo di 1 punto base rispetto a ieri. Resta invariato invece il rendimento del BTp decennale benchmark, che si attesta all'1,77%, lo stesso livello della chiusura precedente (segui qui l'andamento).



