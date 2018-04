Il rublo in caduta libera paga il prezzo delle sanzioni americane

Sentinella di una crisi che rischia di prolungarsi nel tempo, per il secondo giorno consecutivo il rublo continua a cedere terreno, a dispetto dell’aumento dei prezzi del petrolio: mentre gli investitori internazionali abbandonano la barca di Oleg Deripaska, il “re dell’alluminio” nel mirino delle nuove sanzioni annunciate dagli Stati Uniti contro la Russia, martedì la moneta russa ha accumulato una perdita di 2,89 rubli sul dollaro rispetto a lunedì (scendendo a quota 63,55) e di 3,72 sull’euro (ormai oltre i 78 rubli). L’incertezza innescata dalla mossa del Tesoro americano, che ha imbracciato la “lista nera” degli oligarchi e delle compagnie più influenti del regime di Vladimir Putin, è aggravata dalla crisi siriana, dove un intervento degli Stati Uniti potrebbe condurre a un confronto diretto con Mosca.

In attesa delle ritorsioni con cui il Cremlino risponderà a Washington, e delle misure a protezione degli imprenditori a cui verrà negato accesso al mercato e ai finanziamenti americani, le autorità russe parlano di «correzione di mercato» e cercano di rassicurare gli investitori: la prima a farlo è Elvira Nabiullina, presidente della Banca centrale che - ha spiegato a un forum a Mosca - ha a disposizione diverse opzioni per affrontare la situazione. Per ora, assicura Nabiullina, la stabilità finanziaria della Russia non viene messa in discussione. Bank Rossii continuerà a lasciar libero il rublo, come nella precedente grande crisi del 2014, in modo da consentirgli di assorbire qualunque shock esterno. «Come avviene di solito in questi casi - ha detto Elvira Nabiullina - nei primi giorni si assiste a un aumento della volatilità perché c’è incertezza: gli investitori e i mercati non capiscono le conseguenze e la loro portata».

Il grande rischio è ostacolare una ripresa già poco convinta, ma che aveva visto il rublo stabilizzarsi e l’inflazione scendere a livelli mai visti in Russia, attorno al 2 per cento. Ora è possibile che la Banca centrale sia costretta a interrompere una lunga serie di allentamenti, che avrebbero voluto portare i tassi di interesse al 6,5% entro l’anno. Alla Borsa di Mosca l’indice Moex - denominato in rubli - ha recuperato un poco la perdita dell’8,3% di lunedì, guadagnando l’1,9 per cento. Mentre l’Rts, in dollari, ha perso ancora il 3,5 per cento.

Vladislav Surkov, consigliere del Cremlino, descrive l’era di isolamento geopolitico iniziato con la crisi ucraina del 2014 come i “cento anni di solitudine” della Russia che abbandona la speranza di integrarsi con l’Occidente. «Il viaggio è finito», scrive il veterano dell’amministrazione presidenziale, suggerendo l’immagine di un Paese sempre più ripiegato su se stesso. E l’idea della solitudine descrive in particolare il destino di Rusal, secondo produttore mondiale di alluminio, la più colpita tra le compagnie degli oligarchi che non potranno più vendere negli Stati Uniti dove i loro asset sono ora congelati, né potranno raccogliere finanziamenti.

L’élite economica di Putin era sotto tiro da alcuni anni, ma ora il cerchio si stringe: martedì Clearstream, una delle maggiori società internazionali di clearing, ha reso nota l’interruzione delle transazioni obbligazionarie relative alle società russe nella “lista nera” del Tesoro americano. E prende le distanze Glencore, il trader anglo-svizzero che controlla l’8,75% di Rusal. Spiegando di voler rispettare le sanzioni e di voler minimizzare il più possibile i rischi per il proprio business, il gruppo di Baar ha annunciato che il proprio amministratore delegato, Ivan Glasenberg, ha lasciato il consiglio d’amministrazione di Rusal, di cui era membro da 11 anni. Inoltre, Glencore non darà seguito all’accordo con EN+ Group, holding di Rusal, per scambiare la propria quota nel gruppo russo con azioni di EN+.

