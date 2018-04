Svolta storica nella strategia che può toccare anche le alleanze

La scelta di Herbert Diess come numero uno non è banale. Perché il suo profilo è del tutto differente da quello di Matthias Müller, già a capo di Porsche e dal 25 settembre 2015 Ceo del gruppo Volkswagen. E, soprattutto, perché in virtù delle sue caratteristiche la sua scelta potrebbe modificare il posizionamento di quest’ultimo nello scenario globale dell’auto. Müller è un ingegnere al cento per cento. E rientra perfettamente nella tradizione ultra-ingegneristica e di prodotto che ha avuto il suo principale esponente in Martin Winterkorn, il predecessore di Müller nonché il deus ex machina dell’industria tedesca caduto per il dieselgate. Diess è, invece, un uomo di sviluppo e di strategie.

Prima di tutto non è un manager selezionato alla scuola ortodossa della Volkswagen, edificata appunto sul culto della tecnologia e del prodotto come priorità strategiche. È invece espressione della scuola Bmw, che ha sempre avuto una visione più organica dell’auto, capace di unire le fabbriche e i mercati, il prodotto e le tecnologie, il marketing e la finanza. Diess, dopo avere lavorato nella componentistica della Bosch dal 1989 al 1996, è entrato in Bmw, dove è rimasto fino al 2015, quando è passato in Volkswagen come responsabile del marchio. Con un mutamento ai vertici così radicale potrebbe forse cambiare anche la strategia di Volkswagen. Müller da tempo diceva di volere andare via al compimento dei sessantacinque anni di età, il prossimo 9 giugno. Ma non è importante che questa scelta sia avvenuta con il suo favore o contro la sua volontà. L’importante è il potenziale effetto sistemico.

Müller ha assolto benissimo il suo compito: rifocalizzare il gruppo sulle fabbriche e sugli uffici, perseverare nel concepire nuovi modelli e nel produrre i modelli tradizionali, istituire controlli più stringenti e ricostruire un rapporto di fiducia con il mercato finale. Il dieselgate, scoppiato nel 2015, avrebbe ucciso un toro. Müller, il toro, lo ha fatto tornare nell’arena. E ha iniziato a costruire – in un regime regolatorio internazionale di oggettivo vantaggio per l’ibrido e l’elettrico e di oggettivo svantaggio per il gasolio – le condizioni per la transizione di tutto il gruppo verso il nuovo scenario tecno-industriale, naturalmente avverso alla sua identità storica basata sul diesel, sul diesel e ancora sul diesel. Müller ha sempre detto no a qualunque ipotesi di aggregazione o di takeover su altri gruppi. Come Fca. O, anche, ha privilegiato la crescita per linee interne.

Non a caso non ha mai aperto – a differenza di quanti lo hanno preceduto – il dossier Alfa Romeo. Intendiamoci: Herbert Diess non è un Cfo, un Chief Financial Officer, uno di quei capi della finanza che fanno la gioia – e la fortuna – delle banche d’affari e dei consulenti, degli hedge funds e dei piccoli risparmiatori alla ricerca del colpo grosso e della mosconata intorno agli M&A, le operazioni straordinarie di fusione e acquisizione fra grandi gruppi che fanno impennare i valori dei titoli quotati. Ma, di certo, è un uomo di sviluppo e di strategia. Per il quale la crescita per linee esterne è tutt’altro che un tabù. Vedremo nei prossimi mesi se lo spirito di Müller, che sarà ricordato per avere con carisma e distacco salvato il gruppo tedesco, continuerà ad aleggiare su Wolfsburg o se, anche nel quartier generale, qualcosa sarà davvero cambiato. Soprattutto perché, secondo la consuetudine industriale e finanziaria tedesca, cambiare il vertice significa cambiare tutta la prima linea manageriale. A quel punto, il gruppo Volkswagen potrebbe diventare uno dei soggetti attivi in grado di mutare lo scenario dell’auto mondiale.

