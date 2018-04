Il fondo Cvc in corsa per il circo della MotoGp

Il fondo di private equity Cvc Capital Partners, già noto per essere stato il proprietario della Formula 1, è in corsa per acquisire il controllo del Moto Gp. Secondo indiscrezioni, riportate dal Financial Times, il private equity sarebbe infatti in trattativa per acquistare una quota corposa in Dorna, la società spagnola che possiede i diritti in esclusiva del Moto Gp.

La valutazione che circola per la società, che ha base a Madrid, sarebbe attorno al miliardo di euro. Ma altri soggetti starebbero guardando a una potenziale operazione su Dorna: fra questi ci sarebbero il fondo di private equity francese Eurazeo, e un grande family office come Groupe Bruxelles Lambert. Cvc è stato già azionista di Dorna: nel 2006 ha infatti ceduto la sua quota all'altro private equity Bridgepoint per 500 milioni di euro.

La cessione a quel tempo era stata imposta dalla commissione europea come condizione per approvare l’acquisto della Formula 1 da parte di Cvc. Inoltre Cvc ha relazioni molto forti con Cppib, il fondo pensione canadese che ha comprato un 39 per cento di Dorna nel 2012. Proprio Cvc è uscito dalla Formula 1 un anno e mezzo fa dopo aver valutato la Formula 1 circa 8 miliardi di dollari.

