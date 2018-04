L'Europa in calo guarda alla Siria. A Milano giù Erg dopo uscita Unicredit

Segno meno in Europa, dopo il rimbalzo della vigilia, mentre i mercati sono in tensione per la prospettiva di un possibile attacco degli Usa alla Siria, per cui il presidente Trump sta cercando supporto: Parigi ha aperto in calo dello 0,3%, Francoforte (ieri al top da un mese) dello 0,25% e Londra dello 0,21%. In linea anche Milano dove il Ftse Mib ripiega dai massimi di inizio febbraio e cede lo 0,2%. Sul fronte delle banche centrali, oggi occhi puntati al discorso di Mario Draghi a Francoforte, mentre in serata saranno diffuse le minute del Beige Book della Fed riferite alla riunione che ha alzato di 25 punti base il costo del denaro. Nel pomeriggio arriverà anche il dato chiave dell'inflazione negli Usa in marzo.

Sull'azionario milanese proseguono in luce i petroliferi con Saipem che sale dello 0,74% ed Eni dello 0,2%, mentre restano in tensione i prezzi del greggio, a causa della questione Siriana. Il Brent giugno si conferma sopra i 70 dollari al barile (70,76) anche se ripiega rispetto ai massimi di ieri (-0,39%) mentre il Wti maggio si riconferma sopra quota 65 dollari al barile (65,37, in calo dello 0,21%). Tornando a Piazza Affari, si calma il rally di Telecom (+0,16%) mentre la partita tra Elliott e Vivendi si sposta sul terreno legale in vista dell'assemblea del 24 aprile. Banche generalmente deboli, mentre in coda al listino troviamo Luxottica (-1,3%) che incassa il downgrade di Equita, Recordati (-0,8%) e Fca (-0,6%). Intesa Sanpaolo cede lo 0,2% dopo l'annuncio dell'accordo con Poste Italiane (+0,08%) per la distribuzione di vari prodotti. In calo del 2,75% Anima che con Poste ha un accordo sul risparmio gestito. Male Erg che lascia sul terreno il 6% dopo il collocamento della quota del 4% da parte di Unicredit. del Sul mercato valutario, euro/dollaro a 1,2375 (da 1,2337) mentre l'euro/yen è stabile a 132,42.

