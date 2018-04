Tutte le previsioni degli analisti sui conti trimestrali in Europa e Usa

Volatilità e rischio protezionismo hanno condizionato l’andamento dei mercati azionari tra febbraio e marzo portando il saldo da inizio anno di buona parte degli indici di Borsa mondiali in territorio negativo. Questo trend negativo è destinato a consolidarsi nei mesi a venire o i ribassi delle ultime settimane sono un temporale passeggero? Molto dipenderà dall’evoluzione della polemica sui dazi del presidente americano Trump e dalle tensioni geopolitiche di questi giorni. C’è poi un’altro appuntamento che è potenzialmente in grado di imprimere un cambio di marcia sui listini: la stagione delle trimestrali.

Le previsioni degli analisti sui conti societari a Wall Street indicano una crescita del 18,5% degli utili dell'S&P… https://twitter.com/i/web/status/984117381705424897 – (franceschi_and)

Nelle prossime settimane le società quotate inizieranno a pubblicare i conti relativi al primo trimestre dell’anno e le aspettative di mercato sono per una solida crescita degli utili. Soprattutto a Wall Street dove le aziende inizieranno a vedere concretamente gli effetti della riforma fiscale di Trump sulla tassazione degli utili. Il consensus degli analisti di Thomson Reuters ha messo in conto per il primo trimestre una crescita media del 18% dei profitti delle società che fanno parte dell’indice S&P 500.

L’asticella è molto alta ma non ci sono elementi concreti che possano far temere una performance sotto le attese delle maggiori società quotate americane. Non è da escludere che ciò possa fare da catalizzatore di un rimbalzo delle Borsa. «Se tutto va come da copione c’è la concreta possibilità di un riprezzamento del mercato azionario. Negli Stati Uniti così come in Europa» dice a Il Sole 24 Ore Nils Bolmstrand, ceo di Nordea Asset management.

«I due elementi che hanno pesato sui mercati nel primo trimestre - spiega il gestore - sono il ritorno della volatilità a inizio febbraio e la retorica sul protezionismo. Il primo ha motivazioni prettamente tecniche. Il secondo è innegabilmente una fonte di preoccupazione per il futuro ma non crediamo possa aver pregiudicato la capacità delle aziende di fare utili e distribuirli. Siamo molto ottimisti sulle prospettive del mercato americano dove l’economia sta dimostrando di reggere bene al graduale rialzo dei tassi di interesse».

E in Europa? Da noi non ci sarà l’effetto dello stimolo fiscale di Trump e per forza di cose le previsioni sulla crescita degli utili sono più contenute: il consensus degli analisti di Thomson Reuters per i primi tre mesi dell’anno indica una crescita degli utili del 3,4 per cento per le società del paniere Stoxx Europe 600. «Non è tuttavia da escludere - spiega Bolmstrand - che l’effetto rimbalzo possa essere maggiore nel Vecchio Continente anche in ragioni delle valutazioni di mercato. Che sono sono più basse rispetto agli Stati Uniti».

Il mercato azionario europeo si conferma svalutato rispetto a Wall Street come conferma questo grafico che misura i… https://twitter.com/i/web/status/984128534045224967 – Andrea Franceschi(franceschi_and)

Oggi le società dell’indice S&P 500 trattano in media a un multiplo prezzo patrimonio di 3.19 volte. In Europa questo multiplo è di 1.76 volte e il differenziale tra questi due indicatori, che può essere preso come metro per valutare il premio che il mercato assegna a Wall Street rispetto all’Europa, è cresciuto costantemente negli ultimi anni.

Prevista una solida crescita degli utili per le società quotate italiane che fanno parte dell'indice Stoxx 600 – Andrea Franceschi(franceschi_and)

Nel contesto europeo dovrebbero esserci piazze finanziarie in grado di fare meglio di altre. È il caso di Piazza Affari. Le società italiane che fanno parte dello Stoxx 600 - stando alle stime di consensus - dovrebbero chiudere il primo trimestre 2018 con una crescita degli utili media del 16,7 per cento. Numeri che piazzano l’Italia al secondo posto tra i Paesi europei per crescita dei profitti dopo l’Irlanda. La ripresa dei profitti delle società quotate a Piazza Affari è un trend in atto da tempo e il 2017 si è chiuso con un monte utili superiore ai 40 miliardi di euro. Sui livelli pre-crisi. Non è un caso che il Ftse Mib sia l’unico tra i principali indici europei a registrare da inizio anno una performance positiva (+4,9%). In netta controtendenza rispetto al resto d’Europa.

