Borse positive, Trump prende tempo sulla Siria. Milano la migliore

Le Borse europee sono in territorio positivo dopo un avvio di giornata all'insegna della debolezza (segui qui l'andamento dei principali indici). A calmare la tensione, un altro tweet del presidente Usa Donald Trump, in cui sottolinea che un'azione militare in Siria potrebbe non essere imminente. Va meglio degli altri indici il FTSE MIB a Milano che dopo qualche indecisione viaggia in territorio nettamente positivo. Il tono delle minute della Fed diffuse ieri sera non ha sorpreso i mercati, sottolineando il miglioramento dell'outlook e l'aumento della fiducia nel possibile raggiungimento dei target di inflazione. Tuttavia, i membri del Fomc hanno voluto mettere in evidenza i rischi derivanti dalle tensioni commerciali internazionali. Oggi, poi, arriveranno le minute dell'ultima riunione della Bce e anche in questo caso si attendono le indicazioni sui possibili impatti di una guerra commerciale. In Italia, intanto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato il via al secondo giro delle consultazioni per la formazione del nuovo Governo.

In rimonta Stmicroelectronics, Tim resta indietro

Sull'azionario milanese, prende con decisione la via del rialzo Stmicroelectronics, reduce da una lunga serie di perdite in scia dei titoli tecnologici. Ancora ben intonati i petroliferi con il Brent che ha superato ieri i 73 dollari al barile e oggi perde qualche posizione. Saipem è tra i migliori del listino, acquisti anche su Tenaris ed Eni. Sale Unipol, mentre il Sole 24 Ore fa il punto sul debito della holding Holmo e gli analisti ragionano su un accorciamento della catena di controllo. Generalmente positivi i bancari, con Unicredit sotto i riflettori. Bene anche Banca Pop Er che sale all'indomani del patto siglato dalle Fondazioni azioniste sul 4,6% in vista dell'assemblea. Accelera il passo anche il Banco Bpma, con l'a.d. Castagna che ha detto che se saranno centrati gli obiettivi del piano nel 2019 potrebbero essere valutate ipotesi di M&A. In recupero le azioni Carige, dopo che l'a.d. Fiorentino ha sostanzialmente confermato l'aumento della quota di Mincione all'8%. Risale dai minimi Telecom Italia che resta comunque in rosso: Cdp è entrata nel capitale con il 4,26%, mentre lo scontro si fa più aspro tra i soci, organi sociali e nello stesso board, con i consiglieri Assogestioni che denunciano la nullità delle delibere prese con il voto dei dimissionari, mentre il ricorso d'urgenza contro i sindaci slitta a oggi. Si è indebolita Mediaset, ieri Vivendi ha comunicato all`Agcom di aver trasferito il 6 aprile il 19,2% di azioni Mediaset in una fiduciaria. Fuori dal listino principale vola Snaitech (a 2,145 euro) dopo che Global Games e Oi-Games, azionisti che controllano il 70,6% di Snaitech, hanno raggiunto un accordo con Playtech per cedere il controllo del gruppo a 2,19 euro per azione, stesso prezzo a cui lancerà un'Opa totalitaria con lo scopo di togliere la società dal listino.

L'uscita dalla Champions non pesa sulla Juventus in Borsa

Ancora sotto i riflettori i titoli del calcio a Piazza Affari: la Juventus Fc mette a segno un netto rialzo e si posiziona tra i migliori titoli del listino nonostante l'uscita dalla Champions League dopo la sconfitta per un rigore al 97esimo con il Real Madrid. Prese di beneficio sull'As Roma che ieri era salita di oltre il 23% dopo la vittoria contro il Barcellona che le ha garantito l'accesso alle semifinali di Champions. Segno positivo infine per la Lazio che stasera gioca per la qualificazione alle semifinali di Europa League.

Dollaro in leggero recupero, si indebolisce lo yen

Le minacce di Trump su un possibile attacco in Siria hanno pesato sul dollaro, che si è indebolito verso quasi tutte le principali divise andando sui minimi da due settimane, per poi recuperare oggi terreno sia grazie ai verbali Fed che alla precisazione del presidente Usa, sempre arrivata via Twitter. Ieri il cambio euro/dollaro è salito in area 1,24, per poi riportarsi questa mattina al di sotto di tale livello (segui qui l'andamento del dollaro contro le principali valute e qui quello dell'euro). L'allentarsi della tensione internazionale favorisce un deprezzamento dello yen, con il cross dollaro/yen che è tornato sopra area 107.

Si ferma la corsa del petrolio, il Brent torna sotto i 72 dollari

Prende fiato il petrolio dopo la corsa della vigilia, all'indomani de l calo oltre le attese delle scorte statunitensi. Il prezzo del Brent ieri ha sfiorato i 73 dollari al barile, massimi da dicembre 2014 per tornare oggi sotto la soglia dei 72 dollari al barile (segui qui l'andamento di Brent e Wti in tempo reale). I dati Eia diffusi ieri hanno evidenziato un aumento, del tutto inatteso, delle scorte Usa e un nuovo massimo della produzione di greggio statunitense (salita sopra i 10,5mln di barili al giorno per la prima volta nella storia).

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

