Borse positive, aspettano segnali su Siria e commercio. A Milano sale Cnh

Moderato rialzo nell'ultima seduta della settimana per l'azionario europeo, che si porta sui massimi da un mese mentre si sono allentate le tensioni sulla Siria. Il clima, quindi, è di moderato "risk-on" ma con una cautela di fondo in attesa di sviluppi in attesa di maggiore chiarezza sul fronte geopolitico e su quello commerciale. Sono andate bene anche le Borse asiatiche dopo che il presidente Usa starebbe riconsiderando l’accesso nell’accordo TPP (Trans Pacific Partnership) dal quale gli Stati Uniti si erano tirati bruscamente fuori subito dopo l’entrata in carica del neo-presidente. Sul fronte societario, attesa per i risultati delle grandi banche Usa, in calendario nel primo pomeriggio mentre i futures sugli indici Usa sono senza direzione. Da seguire, in serata, la revisione dei rating di Spagna e Irlanda da parte di Moody's, mentre in Italia proseguono le consultazioni per la formazione del nuovo Governo anche se appare improbabile una soluzione prima della prossima settimana.

Acquisti su materie prime e costruzioni, giù i tech

Le Borse quindi si avviano a chiudere la settimana in rialzo, nonostante le forti oscillazioni legati alle dichiarazioni di Trump prima sul commercio e poi sulla Siria (segui qui l'andamento dei principali indici). I mercati oggi sono trainati dal buon andamento delle materie prime e delle costruzioni, restano indietro il retail e i tech. A Piazza Affari, con il FTSE MIB positivo, si mette in luce Cnh Industrial nel giorno dell'assemblea ad Amsterdam: Marchionne si è detto soddisfatto per i conti del 2017 che si è chiuso con un utile di 477 mln di dollari. Secondo gli analisti, inoltre, la conferma da parte di Volkswagen della possibile Ipo della divisione truck potrebbe rappresentare un driver per il titolo in ottica di consolidamento del settore. Vanno bene anche le Fiat Chrysler Automobiles mentre resta ferma Ferrari, anche per loro oggi appuntamento ad Amsterdam con le assemblee. Positive le banche, mentre nel risparmio gestito cede terreno Azimut dopo i dati della raccolta di ieri che sono risultati inferiori alle attese: la raccolta di marzo è stata pari a 35 mln di euro, con un peso rilevante di un riscatto significativo nei fondi monetari. Ben impostati i titoli del lusso con Salvatore Ferragamo e Moncler in luce, bene Prysmian all'indomani dell'assemblea che ha approvato il bilancio e in cui il management ha confermato le indicazioni di target. Debole Telecom Italia. Tra i titoli minori da segnalare il crollo della Lazio dopo la sconfitta a Salisburgo per 4-1 che comporta l'esclusione dalla semifinale di Europa League.

Sul mercato valutario situazione di stallo rispetto alla vigilia: l'euro/dollaro è a 1,232 (da 1,231 ieri in chiusura). In rialzo il dollaro/yen a 107,6 (107,38) sui massimi da sei settimane, mentre l'euro/yen e' a 132,6 yen (da 132,2). In calo i prezzi del petrolio con l'allentarsi delle tensioni sulla Siria: il Brent consegna giugno cede lo 0,18% a 71,89 dollari al barile mentre il Wti maggio è a 67,11 dollari al barile, sempre 0,18%. Il greggio comunque si avvia a chiudere la migliore settimana dal luglio scorso, con i prezzi saliti fino ai livelli di fine 2014.

BTp: spread con Bund stabile a 130 punti in avvio, rendimento all'1,82%

Avvio di giornata stabile per lo spread BTp/Bund sul mercato secondario dei titoli di Stato che vede rendimenti in leggero rialzo per tutti i bond dell'Eurozona. Il differenziale di rendimento tra il titolo decennale benchmark italiano (Isin IT0005323032) e il pari scadenza tedesco ha infatti aperto a 130 punti base, stesso livello della chiusura di ieri, mentre il rendimento del decennale italiano è in salita all'1,82% dall'1,81% registrato ieri.



