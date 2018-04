Borse senza strappi dopo week end di tensione. Giù il petrolio

I bombardamenti dell'alleanza Usa-Uk-Francia sulla Siria non intaccano le posizioni degli investitori sui mercati finanziari e, dopo un week end di tensione a livello internazionale, le Borse (segui qui l'andamento degli indici principali) consolidano i livelli raggiunti venerdì mentre le vendite interessano petrolio e titoli di Stato "core" dell'Europa (Germania, Francia, Olanda) e degli Stati Uniti. A metà seduta i principali indici azionari europei, rallentati peraltro dal rafforzamento dell'euro a 1,236 dollari, sono sulla parità. Wall Street è in buon rialzo: nel mese di marzo, dice il dipartimento del Commercio, le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono tornate a crescere (+0,6%) dopo tre mesi consecutivi di flessione. In calo invece, sempre a marzo, l'attività manifatturiera dell'area di New York.

Sul Ftse Mib la rimonta di Stmicroelectronics e sul settore bancario sono compensate dal calo di petroliferi e utility. E' però Pirelli & Cla peggiore del paniere insieme a Moncler che, dopo aver ritoccato i massimi storici sopra quota 34 euro, è oggetto di prese di beneficio anche sulla scorta delle valutazioni degli analisti di Mediobanca Securities e Deutsche Bank.

Telecom Italia è ancora in rialzo: secondo le ricostruzioni di stampa, è attesa una affluenza molto elevata di soci nell'assemblea del 24 aprile prossimo (su cui pende comunque il ricorso presentato dalla società e da Vivendi sulle materie all'ordine del giorno) e questo quadro sembra favorire l'affermazione del fondo Elliott alla conta dei voti. Vendite su Moncler, penalizzata dalla revisione del giudizio agli investitori da parte di Mediobanca Securities e di Deutsche Bank, e sui petroliferi . Piatta Generali che ha completato la vendita delle sue attività a Panama e Colombia per 170 milioni di euro.

Ben indirizzato il comparto bancari con Ubi Banca in prima fila seguita da Banco Bpm e Banca Pop Er. Nel week end l'assemblea dei soci dell'istituto modenese ha approvato i conti 2017 e rinnovato il consiglio di amministrazione: dall'a.d. Vandelli è arrivata una conferma degli obiettivi di riduzione dei deteriorati e una indicazione sul fatto che eventuali progetti di aggregazione non dovrebbero essere esaminati prima del 2019. Fuori dal Ftse Mib, bene Igd dopo la conclusione della prima fase dell'aumento di capitale che ha visto sottoscrizioni pari al 98% dei titoli in offerta. Giù Safilo Group su cui l'agenzia Moody's ha abbassato a "B1" il rating sul debito di lungo termine.

Cade Wpp su uscita Ceo. Elliott entra in Whitbread

A Londra, in caduta il gigante della pubblicità Wpp dopo le dimissioni con effetto immediato del suo ceo Martin Sorrell dopo i risultati di una indagine condotta dall'azienda per comportamenti scorretti. Sempre nella City spicca il caso Whitbread, catena di hotel e ristoranti. Il fondo attivista Elliott ha comunicato di essere titolare di una posizione superiore al 6%: la mossa arriva a pochi mesi dalle pressioni sul management da parte dell'hedge Sachem Head per lo spin-off della catena Costa Coffee dal resto delle attività di ricezione e ristorazione. Denaro anche sui laboratori farmaceutici irlandesi Shire che hanno annunciato la cessione delle sue attività oncologiche al gruppo francese Servier per 2,4 miliardi di dollari.

Prese di profitto su petroliferi, C.Suisse ottimista su Saipem

Dopo il +8% per Wti e Brent nell'ultima settimana, accompagnato dal +2% circa dello Stoxx600 Oil&Gas sull'azionario, scattano le prese di beneficio su entrambe le asset class mentre gli investitori aspettano di capire quali evoluzioni ci potranno essere per la crisi siriana dopo i bombardamenti del week end guidati da Usa, Regno Unito e Francia. Il Wti maggio (a 66,5 dollari) così come il Brent giugno (a 70,4) -a metà seduta - arretrano dell'1,3%, allontanandosi rispettivamente dai massimi di giugno 2015 e da quelli di dicembre 2014, mentre l'indice delle principali società petrolifere quotate cede l'1,2%. A Milano Tenaris e Saipem sono le peggiori del FTSE MIB dopo aver guadagnato rispettivamente il 5,1% e il 3,3% nell'ultima settimana. Per entrambe comunque, secondo gli analisti, lo scenario generale sembra promettente: su Tenaris Mediobanca Securities, alla luce dei dati settimanali Baker Hughes che segnalano un ulteriore incremento della perforazione negli Stati Uniti, resta positiva sul titolo perché ritiene che il miglioramento complessivo dei fondamentali del mercato petrolifero si tradurranno in un aumento dell'attività a cui si accompagna l'impatto dall'introduzione delle misure antidumping in Usa contro i produttori coreani di tubi. Su Saipem invece Credit Suisse ritiene che il gruppo così come TechnipFmc e SubSea possa beneficiare dall'incremento dei contratti visto il momento molto favorevole delle commesse (13 miliardi di dollari su progetti offshore da inizio anno, calcola il broker).

Fca, prosegue la rimonta di aprile, torna ipotesi dividendo

Prosegue la forte rimonta in Borsa di Fiat Chrysler nel mese di aprile e le azioni della casa italo-americana consolidano quota 19 euro sostenuti sempre dal dossier Marelli, dall'attesa del piano di giugno e da ultimo dalle indicazioni emerse nel corso dell'assemblea degli azionisti di venerdì: dall'ultima seduta di marzo le quotazioni sono salite del 16% circa a fronte di un movimento al rialzo del 2% circa lo Stoxx Euro600 delle quattroruote. L'ottimismo del management sulla capacità di ottenere in Nord America margini più alti rispetto ai competitor e l'apertura del ceo Sergio Marchionne alla distribuzione di un dividendo o a piani di acquisto di azioni proprie una volta centrato l'obiettivo di azzerare il debito netto sono stati i messaggi più apprezzati tra quelli forniti in occasione della adunanza dei soci ad Amsterdam. «Se avremo la piacevole sorpresa il primo giugno», ovvero l'azzeramento del debito industriale netto del gruppo, «il dividendo apparirà in futuro», ha detto ad Amsterdam. Alcune case di investimento ipotizzano che questo possa già avvenire nel 2019 e Intermonte, prendendo come riferimento i grandi costruttori globali, pensa che il payout possa attestarsi tra il 20% e il 40%.

Bank of America: +30% utile I trim. a 6,9 miliardi $, sopra le stime

Intanto sul fronte dei risultati delle grandi banche Usa, nel primo trimestre 2018 Bank of America ha visto salire l'utile netto del 30%, superando le previsioni degli analisti. A sostenere i risultati sono i cambiamenti introdotti dalla riforma fiscale voluta dal presidente Donald Trump l'anno scorso: il settore bancario, dopo i salati oneri una tantum registrati nel trimestre precedente, e' ora tra quelli che traggono maggiore beneficio dall'abbassamento dell'aliquota corporate. Ulteriore aiuto arriva dal progressivo rialzo dei tassi di interesse deciso dalla Federal Reserve: Bank of America, come le rivali, genera profitti dalla differenza tra quello che paga sui depositi e quello che incassa sui prestiti. Nei tre mesi a marzo, la banca di Charlotte ha riportato profitti netti per 6,92 miliardi di dollari, 62 centesimi per azione, contro i 5,34 miliardi, 45 centesimi per azione, dello stesso periodo dell'anno scorso e meglio dei 59 centesimi attesi dagli analisti. Il fatturato dell'istituto guidato da Brian Moynihan si è attestato a 23,125 miliardi, in crescita del 4% rispetto ai 22,25 miliardi del primo trimestre 2017 e anche in questo caso sopra i 23,06 miliardi previsti.

Borsa di Tokyo in rialzo, sale anche lo yen

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo in una giornata caratterizzata dal ridimensionamento dei timori degli investitori legati all'escalation delle crisi siriana. Alla fine delle contrattazioni l'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,26% (+56,79 punti) a 21.835,53 punti mentre l'indice più ampio Topix è salito dello 0,40% (+6,86 punti) a 1.736,22 punti. Sul fronte degli scambi, lo yen ha guadagnato un po' di terreno nei confronti della valuta statunitense: il dollaro, in chiusura di borsa, valeva infatti 107,17 yen, contro i 107,55 yen di venerdì scorso. Anche l'euro si è indebolito nei confronti della divisa nipponica, ed è stato scambiato a 132,22 yen rispetto ai 132,55 yen della vigilia.

