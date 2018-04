Il modello «Dubai Economy»: perché ai giovani serve un lavoro manuale

Il HQ459,sigla che sta per Headquarter 459, è un ristorante-bar nella nuova spiaggia di «La Mer». Nome francese, che vuol dire “Il Mare”, in ossequio alla globalizzazione di cui Dubai, oggi, è l’incarnazione all’ennesima potenza: 90 milioni di passeggeri che transitano per il Dubai International e 16 milioni di turisti da tutto il mondo. La spiaggia è stata inaugurata di recente: è talmente nuova che ancora ci sono le gru e i cantieri (le marine qua vengono creata a tavolino, in modo da ricreare una spiaggia in stile europeo). La frontrunner (che nel gergo della ristorazione è la persona che accoglie i clienti e di solito sta in piedi dietro una sorta di leggìo) è chiaramente dell’est europa; la tradisce l’accento. La cameriera che prende l’ordine è nordeuropea, si direbbe scandinava, a giudicare. I portavivande africani e asiatici.

La società multietnica nei locali è la normalità qui nella capitale mondiale del Lusso e della Movida. Nel menu, rigorosamente internazionale, e dunque volutamente senza identità, pizza, burger, club sandwich e cocktail sofisticati (nei locali turistici gli Emirati sono molto tolleranti quanto all’alcol). In giro non si vede gente del posto: se non si intravedessero la vetta del Burj Khalifa, il grattacielo simbolo della New York del Golfo coi suoi 800 metri di altezza, e qualche sporadica famiglia araba tradizionalista con Nijab e tunica, si potrebbe tranquillamente pensare di essere a Miami o a Ibiza.

Gli arabi sono “el paròn”

Pensate a un qualsiasi lavoro manuale: cuoco, taxista, cassiere del supermercato, commesso di boutique, addetto alla concierge, bagnino, portiere, parrucchiere, giardiniere, valet di albergo. A Dubai sono gli solo stranieri che fanno lavori manuali o comunque umili. E tra di loro c’è pure una rigida piramide sociale: tassisti, autisti e operai nei cantieri sono per lo più pakistani o indiani; cuochi, ingegneri e imprenditori sono invece italiani: Andrea Campani è la chef star de «Il Borro», il ristorante aperto dalla maison Salvatore Ferragamo dentro all’esclusivo Madinat Jumeirah, eletto miglior ristorante di Dubai nel 2018, è anch’egli a suo modo un immigrato. Ma si colloca all’opposto della medesima piramide sociale del tassista, sulla punta: è il «faraone» degli expat. Non troverete un emiratino che faccia una e magari al servizio di un turista occidentale. A Dubai arrivano turisti da tutto il mondo e, dai ristoranti agli immensi shopping mall. Sono serviti da personale che viene da tutto il mondo. Globalizzazione del lavoro allo stato puro. Gli arabi stanno dietro le quinte: fanno i proprietari, gli investitori, i manager; insomma i capitalisti. Più che gli Stati Uniti, che il modello l’ha inventato, sono gli Emirati la vera società multietnica mondiale.

Europa a rischio

L’Europa rischia la «Dubaizzazione» della società? La situazione che si vede ogni giorno in Italia non è molto diversa: i pizzaioli sono quasi tutti egiziani, le badanti perlopiù est-europee, le governanti sudamericane e filippine. Fanno tutti lavori che ormai gli italiani non vogliono più fare. Negli Emirati, la netta separazione tra «padroni» e «lavoratori» ha ragioni storiche; e anche geografiche. Per secoli questa zona di mondo è stata una terra inospitale e invivibile, dove vivevano famiglia riunite in clan che controllavano le oasi e i commerci: a fine ’800, la scoperta del petrolio ha iniziato a creare una ricchezza smisurata per la manciata di famiglie emiratine. Man mano che il progresso avanzava e il benessere saliva, i vari emirati hanno avuto bisogno di importare tutto per godere degli standard di vita occidentali. Anche volendo, non c’era manodopera locale a sufficienza per gestire le nascenti attività e tutti i servizi collegati. E così si è cominciato a importare lavoratori. Oggi gli Emirati sono un paese di 9 milioni di abitanti dove i cittadini nazionali sono una minoranza, circa 800mila persone con un reddito pro-capite tra i più alti al mondo (44mila dollari): gli altri 8 milioni sono tra immigrati, se vengono da paesi poveri, ed expat, se vengono dai paesi ricchi. Entrambi in ogni caso al servizio dei grandi capitali arabi. Ma in Italia un mercato del lavoro in stile Dubai è sostenibile? Gli italiani possono abbracciare un modello dove loro si limitano a fare i manager/investitori/azionisti lasciando tutte le mansioni operative a immigrati? La risposta sembra francamente «No»: 60 milioni di abitanti sono un po’ troppi per pensare di diventare una minoranza che governa. Forse sarebbe bene tornare ad apprezzare, in senso etimologico, il lavoro manuale o comunque quei lavori oggi snobbati. La generazione del Dopoguerra, che ha provato la fame, è stata anche l’artefice del boom e ha voluto che i figli studiassero e si facessero una posizione, loro che erano contadini e che venivano dalla povertà. Ma con un giovane su tre senza lavoro e laureati senza sbocchi professionali nell’immediato, ha senso importare manodopera per i lavori che nessuno vuole più fare perché non sono prestigiosi?

Il Paradosso dell’Italia

Fosse ancora vivo, il filosofo cinico Zenone avrebbe usato il mercato del lavoro, invece che Achille e la Tartaruga, per i suoi paradossi: il 37% dei giovani è disoccupato, certifica l’Istat; uno su due degli under 35 non ha lavoro, ma nelle cucine dei ristoranti, nelle stazioni di servizio, idraulici, falegnami o muratori sono tutti rigorosamente extracomunitari. E neppure una media impresa come Grafica Veneta, lo stampatore di tutti i più importanti libri in Italia, da mesi cerca lavoratori per il turno di notte, e nessuno si presenta. L’ex ministro Elsa Fornero li bollò come «choosy», schizzinosi, e si beccò una montagna di insulti da tanti disoccupati (come sempre la verità sta nel mezzo). Molti lavori sono rifiutati perché o sottopagati o non all’altezza del titolo di studio. Troppo benessere o non abbastanza fame? Eppure il modello Dubai è difficilmente applicabile all’Italia, se non a costo di creare un doppio paese dentro un solo Stato: italiani disoccupati, a racimolare qualche spicciolo con le consegne di cibo, e a vivere di Reddito di Cittadinanza; e stranieri a fare i manovali. Negli Emirati c’è una sproporzione demografico-economica che giustifica l’import di manodopera, bassa e alta: poco popolazione, tanto reddito e bisogno di lavoratori. L’Italia è l’esatto opposto: un paese in pseudo-recessione, che da 20 anni cresce poco e male; dove il livello di reddito pro capite è ancora sotto i livelli pre-crisi e con una disoccupazione ufficiale al 10%. Ecco perché gli «schizzinosi» (non tutti, ovviamente, mai generalizzare) giovani italiani, farebbero bene a imparare qualcuno di quei lavori ritenuti, a torto, modesti o “sfigati”. Perché l’Italia non può permettersi il lusso della «Dubai Economy», di essere un paese solo di “padroni”.





