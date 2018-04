Piazza Affari migliore d'Europa. Intesa fa volare tutte le banche

Seduta positiva per i principali listini europei (segui qui il loro andamento) in scia alla buona chiusura di Wall Street (+0,87% il Dow Jones) e ai dati confortanti provenienti dall'economia cinese, il cui pil nel primo trimestre è cresciuto del 6,8% (in linea con gli ultimi tre mesi del 2017 e sopra le attese degli analisti). Così, nonostante l'indice Zew tedesco (termometro delle attese degli investitori) in aprile sia sceso sotto le attese a -8,2 punti, Milano è la migliore con un rialzo attorno a 1% e aggiorna i massimi da inizio febbraio; positive anche Parigi e Francoforte mentre Londra poco sopra la parità.

A Piazza Affari brilla il comparto del credito con Banco Bpm e Bper che arrivano a guadagnare il 2%; bene anche Fiat Chrysler Automobiles e Intesa Sanpaolo che oggi esaminerà in cda la maxi offerta da 3,6 miliardi per gli Npl da Intrum Iustitia. Deboli, invece, Campari e Snam Rete Gas, ormai in dirittura d'arrivo per la conquista della greca Desfa. Sul resto del listino balza Conafi Prestitò, in rialzo del 7%. Sul mercato dei cambi, euro in rafforzamento a un soffio da quota 1,24 (da 1,236) dollari) e stabile a 132,65 yen, mentre il rapporto dollaro/yen è a 106,94 (da 107,24). Rimbalza il petrolio in Asia con il Wti consegna maggio che recupera 30 centesimi a 66,52 dollari al barile.

La maxi offerta per gli Npl Intesa fa volare le banche, Banco Bpm capofila

Brilla tutto il comparto bancario a Piazza Affari dopo la maxi offerta di Intrum sugli Npl di Intesa Sanpaolo con gli operatori che adesso scommettono su un effetto domino sugli altri istituti italiani. La proposta, che sarà valutata oggi dal cda dell'istituto, riguarda due operazioni distinte: il 49% della piattaforma di servicing di Intesa (valutato 500 milioni) e 10,8 miliardi lordi di crediti in sofferenza, che saranno oggetto di cartolarizzazione e vengono valutati 3,1 miliardi (cioè il 28,7% del valore lordo). Il tutto genererebbe per Ca' de Sass - che oggi in Borsa recupera l'1% a 3,1 euro - una plusvalenza di 400 milioni di euro. Ma a salire, come detto, è tutto il settore delle banche a Piazza Affari con Banco Bpm capofila seguito da Bper, Ubi Banca e Unicredit l'1%. Il motivo? Secondo Equita, «la cessione dell`attività di servicing di Intesa apre la strada ad altri deal simili anche perché la regolamentazione aumenta gli standard di performance richiesti dal regolatore sul recupero degli Npl». Al momento, ricorda la stessa Equita, Unicredit, Intesa e Mps hanno già ceduto le piattaforme di recupero, mentre Banco Bpm, Ubi e Bper gestiscono internamente l'intero processo. «Riteniamo molto probabile che anche queste banche decidano di mettere sul mercato i rispettivi business in modo da realizzare capital gain e accelerare il derisking, riducendo così ulteriormente il rischio regolamentare», aggiunge il broker: secondo i suoi calcoli, ipotizzando un pricing per l`attività di recupero degli Npl simile a quello annunciato da Intesa Sanpaolo, la valutazione dei business in questione potrebbe risultare di circa 200 milioni per Banco Bpm e 90 milioni per Ubi e Bper.

Strappa Cnh dopo sentenza Corte Suprema su passività pensionistiche

Cnh Industrial accelera a Piazza Affari e supera quota 10 euro seguito di una sentenza favorevole della Corte Suprema americana del 20 febbraio 2018 - resa nota questa notte - in base alla quale il gruppo ha annunciato che modificherà il meccanismo di calcolo delle passività pensionistiche. Ciò porterà ad un beneficio pre-tasse di 500-550 milioni (che in base agli US Gaap, secondo gli analisti, transiterà ad equity nell`arco di 4/5 anni). Per gli analisti di Mediobanca, che giudicano il titolo outperform con target price a 13 euro, si tratta comunque di un impatto pari al 3% dell'attuale capitalizzazione di Cnh che dovrebbe essere computata dagli analisti quando valuteranno il gruppo con il metodo della somma delle parti.

Mediobanca promuove Fca, avanza il titolo

Acquisti a Piazza Affari su Fiat Chrysler Automobiles, che recupera dopo la battuta d'arresto della vigilia (-0,78%). I titoli del gruppo automobilistico superano un rialzo del 2% e riavvicinano quota 20 euro. Dopo l'assemblea di venerdì scorso, che ha approvato il bilancio 2017, e durante la quale il ceo, Sergio Marchionne, ha aperto la porta a un possibile ritorno al dividendo in futuro, è scattato il conto alla rovescia per i conti del primo trimestre 2018. Fca pubblicherà i risultati trimestrali giovedì 26 aprile e Marchionne terrà una conference call. Questa mattina gli analisti di Mediobanca hanno confermato il giudizio 'ouperform' con target di prezzo a 22 euro, indicando che il primo trimestre è comunque il più debole per il gruppo a causa del tipo di attività e i prossimi catalizzatori per il gruppo sono la presentazione del nuovo piano industriale al 2022 e lo spin-off di Magneti Marelli. Per gli analisti di Piazzetta Cuccia, tornando al primo trimestre 2018, Jeep continuerà a guidare l'aumento dei margini, aspettandosi un Ebit di gruppo in rialzo del 9% su anno a 1,67 miliardi di euro, nonostante l'attesa di un calo delle immatricolazioni rispetto allo stesso periodo di un anno fa e un effetto cambi più sfavorevole. Nel trimestre, invece, l'indebitamento industriale netto dovrebbe salire leggermente rispetto alla fine del 2017.

Borsa Tokyo: si allentano tensioni in Medio Oriente, Nikkei chiude invariato

Chiusura poco variata per la Borsa di Tokyo, che ha beneficiato dell'allentamento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e della pausa nella fase di apprezzamento dello yen. L'indice Nikkei ha terminato con un rialzo marginale pari allo 0,06%, a quota 21.847,59, con un guadagno di 116 punti, mentre il più ampio Indice Topix ha ceduto lo 0,4% a 1.729,98 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si mantiene stabile sul dollaro poco sotto quota 107. Poco mosso anche il cambio con l'euro, stabile a 132,60.

