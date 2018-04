Management Telecom: no a piano Elliott, prevede riduzione significativa del perimetro

Il management di Telecom Italia boccia il piano presentato da Elliott per la società. Nelle slide preparare per gli incontri con gli investitori, cioè il road show che a breve prenderà il via, si legge che «il piano di Elliott prevede una riduzione significativa del perimetro di attività di Tim non coerente con il piano strategico» approvato in precedenza dal cda.

Il piano strategico di Telecom Italia, approvato il 6 marzo dal cda per il triennio 2018-2020, «è il percorso migliore per lo sviluppo industriale della società e per la creazione di valore per i propri azionisti con conseguente atteso apprezzamento del titolo», si legge ancora nelle slide della presentazione agli investitori pubblicate sul sito del gruppo. Inoltre, «l'implementazione del piano strategico procede in linea con le aspettative».

La strategia proposta dal management di Telecom per Netco, cioè la separazione legale della rete con controllo al 100% «è l'operazione più opportuna nell'attuale contesto e quadro normativo». Lo afferma il management di Telecom, aggiugendo di essere «disponibile a valutare ulteriori azioni in merito, quali la possibilità di vendere una quota di minoranza e/o partecipare ad un processo di consolidamento del mercato italiano delle infrastrutture in fibra ottica, subordinatamente a un'attenta valutazione di tutti gli aspetti regolamentari, commerciali, tecnologici e concorrenziali e mantenimento del controllo e pieno consolidamento di Netco». «La posizione competitiva di Sparkle e la normativa sul 'golden power' , dovranno essere attentamente considerati nel valutare potenziali opzioni strategiche». Lo afferma ancora il management di Telecom Italia riguardo alla controllata dei cavi sottomarini internazionali, aggiungendo che «sta già valutando potenziali opzioni in merito».

ll management di Telecom Italia inoltre «valuterà di proporre al consiglio di amministrazione la reintroduzione di una progressiva politica di distribuzione di dividendi ordinari, una volta che la società abbia raggiunto i requisiti di rating dell'investment grade; il management si aspetta che questo possa avvenire entro l'orizzonte temporale del piano strategico».

