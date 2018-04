Bolloré a sorpresa lascia la presidenza di Vivendi al figlio Yannick

Vincent Bolloré proporrà il figlio Yannick, attuale presidente del gruppo pubblicitario Havas, come presidente del consiglio di sorveglianza di Vivendi al suo posto. L'annuncio a sorpresa è stato dato dal patron di Vivendi al termine dell'assemblea annuale del gruppo francese. «È l'ultima assemblea che presiedo. Va lasciato spazio ai giovani. Proporrò al consiglio di sorveglianza che si terra' tra poco la nomina di Yannick Bolloré alla presidenza del consiglio», ha detto Bolloré, dicendo di non voler fare come il re Luigi XIV che alla fine, avendo regnato 50 anni, aveva lasciato il regno al bis-nipote e non al figlio.

Vincent Bolloré, 66 anni, resta comunque alla guida dell'omonimo gruppo di famiglia, che è il principale azionista di Vivendi con il 23% del capitale e il 29,9% dei diritti di voto e che è presente anche in Mediobanca con una quota che sfiora l'8 per cento.

De Puyfontaine: Elliott vuole smantellare Tim

Nella sua qualità di primo azionista «Vivendi sta contribuendo al rilancio di Telecom Italia su grandi basi. Il piano 2018-2020, approvato all'unanimità, è una tappa importante per l'operatore per tornare ad essere un gruppo di primo piano e traduce una visione di industriale e di lungo termine». Lo ha sottolineato Arnaud de Puyfontaine, ad di Vivendi e presidente di Telecom, intervenendo all'assemblea degli azionisti del gruppo francese. De Puyfontaine ha ricordato l'arrivo di Amos Genish quale nuovo ceo di Tim e di una equipe manageriale internazionale. «Tim ha avuto un'eccellente performance nel 2017, in particolare nel quarto trimestre. Da inizio 2018 la sua performance in Borsa e' superiore alla media», ha aggiunto l'ad, rilevando poi che «recentemente l'arrivo di un fondo attivista ha fatto colare fiumi d'inchiostro in Italia». Il fondo Elliott «contesta l'operato di Vivendi contro ogni realtà ed e partigiano di uno smantellamento del gruppo», ha indicato de Puyfontaine. «Vogliamo creare valore, vogliamo creare un campione italiano, a beneficio di tutti i soci e dell'Italia, in totale rispetto della governance. Roma non è stata costruita in un giorno. Noi abbiamo tempo e determinazione», ha concluso de Puyfontaine.

Positivo l’ingresso di Cdp

'ingresso di Cdp nell'azionariato di Telecom è invece positivo, perché la Cassa ha «strategie di medio-lungo termine», ha indicato un portavoce di Vivendi, durante un incontro con la stampa italiana.

Con Mediaset «non è finita»

Con Mediaset «non è finita. Siamo ancora i secondi azionisti. Siamo molto pazienti. Non abbiamo fretta». Questo il commento di un portavoce di Vivendi in merito al dossier Mediaset. La prossima udienza in tribunale sul contenzioso che oppone i due gruppi è stata fissata per ottobre, ha ricordato il portavoce, in un incontro con la stampa italiana in occasione dell'assemblea degli azionisti del gruppo francese.



© Riproduzione riservata