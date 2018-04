L'Europa guarda alle trimestrali. A Milano sale Telecom

Le tensioni geopolitiche e quelle commerciali sono passate sulle sfondo e i mercati azionari si concentrano sulle trimestrali in arrivo. Con il petrolio che si conferma anche ai massimi da dicembre 2014, i metalli industriali ancora in rally dopo le sanzioni russe e dopo la seduta positiva della vigilia, le Borse europee si muovono all'insegna della cautela in attesa delle indicazioni dei conti societari che arriveranno in giornata (segui qui l'andamento dei principali indici). Da seguire, oggi, l'incontro del presidente francese Emmanuel Macron con la Cancelliera tedesca Angela Merkel a Berlino, per discutere delle riforme fiscali e politiche dell'Ue. In Italia, intanto, la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati è al secondo giorno di consultazioni per l'eventuale formazione di un nuovo Governo, con una coalizione di centro-destra e M5s. Sul fronte macro, arriveranno dagli Usa i dati sui sussidi settimanali di disoccupazione e il superindice.

Media e industriali in luce in Europa

Gli indici europei faticano a prendere una direzione, confermandosi poco lontani dai livelli della vigilia e sui massimi da sei settimane. Tra le trimestrali che stanno muovendo i mercati, il gruppo pubblicitario Publicis è in forte rialzo a Parigi dopo la trimestrale migliore delle attese che sta influenzando positivamente il settore media in Europa (segui qui l'andamento dei comparti). Vanno bene anche i titoli del comparto industriale. A Zurigo corre Abb dopo i conti dei primi tre mesi dell'anno. Sull'azionario milanese, si riaccende l'interesse su Telecom Italiamentre si fanno più accesi i toni nel botta e risposta tra Vivendi (oggi in assemblea a Parigi) ed Elliott, in vista dell'assemblea del 24 aprile e del 4 maggio poi. Nel dibattito interviene, con un'intervista al Sole 24 ore apprezzata dal mercato, anche il ceo Amos Genish. Il manager, in un'intervista al Sole 24 Ore, chiede il pieno supporto del board al piano industriale e spera che il conflitto tra i soci si risolva. Dal canto suo, Elliot stamattina ha risposto alle ultime dichiarazioni di Vivendi criticandone fortemente la gestione della società di tlc. Tra le altre cose, Elliott accusa i francesi di aver fallito «anche nel caso Mediaset». Bene i petroliferi che beneficiano della corsa del greggio con Tenaris ben intonata, Eni in positivo e Saipem in rialzo. Ancora acquisti su Leonardo - Finmeccanica.In rialzo Generali nel giorno dell'assemblea e dopo la cessione delle attività in Belgio per 540 mln di euro. In coda al listinoItalgas nel giorno dell'assemblea degli azionisti: l'a.d. Paolo Gallo ha detto che per Italgas il 2017 «è stato un anno importante e l'andamento del titolo in Borsa (+42% nel corso dell'anno) lo dimostra», cosa che spianerà la strada a ulteriori investimenti e a un 2018 sulla stessa linea. In calo Stmicroelectronics in linea con il settore tech europeo. Fuori dal listino principale, crollo per Ovs all'indomani dei conti un po' più deboli delle attese che hanno deluso soprattutto per la mancata distribuzione del dividendo.



Spread Italia-Germania al minimo dal 2016

In area Euro, si ferma la corsa all’acquisto dei titoli italiani con il tasso decennale che torna sopra l’1,7%. , Lo spread verso la Germania resta comunque ben al di sotto dei 120 punti base, minimo da settembre 2016. Dopo la revisione al ribasso dell’inflazione italiana, anche quella dell’area Euro ha subito ieri un taglio (1,3% dal preliminare 1,4%), con una riduzione anche del dato di febbraio. Tuttavia, sottolineano gli analisti di Mps Capital Services, se da un lato le aspettative d’inflazione e lo stesso dato consuntivo stentano a crescere, in Germania continuano i rinnovi dei contratti salariali. Dopo la revisione a febbraio dei contratti dei metalmeccanici (oltre il 7% in due anni), questa volta è toccato ai contratti dei lavoratori pubblici, che hanno ottenuto un incremento di oltre il 7% in 3 anni. Questo potrebbe però contribuire nei prossimi mesi a dare slancio all’inflazione, che, nei mesi estivi, gli analisti si aspettano si avvicini al target.

Euro/dollaro in area 1,24, in netto calo la sterlina

Sul mercato valutario, dopo una breve incursione sopra la soglia di 1,24 dollari, l'euto è tornato sui livelli della vigilia (segui qui l'andamento dell'euro contro le principali valute e qui quello del dollaro). In forte deprezzamento la sterlina, sulla scia di un’inflazione uscita più bassa delle attese e il dato sulle vendite al dettaglio deludente che ha aumentato l'incertezza sul numero di interventi della BoE per quest'anno, con il cambio euro/sterlina salito oltre area 0,87.

Petrolio sui massimi da 3 anni, corrono ancora i metalli industriali

In rialzo ancora il petrolio, sui massimi da tre anni, nel giorno in cui si riunisce il Joint Technical Committee meet a Jeddah, in Arabia Saudita (segui qui l'andamento di Brent e Wti in tempo reale). La riunione, a cui partecipano sia Paesi Opec che non-Opec, potrebbe porre le basi per nuovi target di produzione che estendano il taglio della produzione. Ogni raccomandazione sarà poi ratificata alla riunione di giugno. Ancora in rialzo dopo il rally di ieri i metalli industriali, il cui indice Gsci ha registrato un nuovo massimo da cinque anni. Il nichel ieri è arrivato a guadagnare quasi il 12% per poi chiudere a +7,5% dopo che BHP Billitton, il primo produttore al mondo, ha annunciato di volere aumentare la produzione visto che la domanda cinese dovrebbe crescere più del previsto. Gli operatori, sottolineano gli analisti di Mps Capital Services, stanno inoltre scontando la maggiore domanda in arrivo dal settore delle batterie per i veicoli elettrici (tuttavia l’euforia di ieri potrebbe essere eccessiva).

