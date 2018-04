Se il fantasma dell’inflazione bussa a Wall Street

Da oltre un anno le Borse vivono nel Paese delle Meraviglie. Perché l’economia mondiale cresce ma non troppo, l’inflazione sale ma non troppo e le banche centrali riducono gli stimoli ma non troppo. Il «non troppismo» è la chiave dell’ottimismo sui mercati: perché permette di avere crescita ma anche una politica monetaria globalmente espansiva. Botte piena, moglie ubriaca. Però ora rischia di arrivare un convitato di pietra: un incremento dell’inflazione superiore alle attese. Il rally delle materie prime potrebbe essere, su questo fronte, la goccia che fa traboccare il vaso. Se accadesse (non è affatto certo perché esistono molte forze deflattive nell’economia) il Paese delle Meraviglie verrebbe alterato.

Se in Europa questo fenomeno ancora non si sente (le aspettative di inflazione restano abbondantemente sotto l’obiettivo della Bce), negli Stati Uniti sì: tre mesi fa gli economisti prevedevano oltreoceano un’inflazione media per il 2018 del 2,1%, mentre ora l’aspettativa risulta al 2,5%. Le attese stanno insomma già salendo. Oltre l’obiettivo della Fed. Il rincaro delle materie prime potrebbe ora accelerare l’aumento? Questo è il punto.

In realtà - secondo i calcoli di Luca Mezzomo, economista di Intesa Sanpaolo - il rally dell’alluminio non dovrebbe da solo pesare più di tanto. Può causare un forte rincaro delle automobili, dato che il prezzo dei materiali per produrle rappresenta circa il 50% dei costi totali e dato che l’alluminio è il secondo materiale usato dopo l’acciaio. Ma sul resto dell’economia questo metallo pesa poco: in Italia - per fare un solo esempio - i consumi di alluminio grezzo rappresentano appena lo 0,2% del Pil di valore totale dell’input. E in altre economie il peso non dovrebbe essere molto maggiore. Dunque non sarà l’alluminio a creare da solo l’aumento dell’inflazione.

Ma insieme ad altri elementi può rappresentare la proverbiale goccia nel vaso. Per esempio il caro-petrolio, che pesa molto più dell’alluminio nell’inflazione. Per esempio la guerra commerciale tra Usa e Cina. Per esempio il fatto che l’economia statunitense cresca sopra il potenziale: in questo contesto - nota Alberto Gallo di Algebris - invece di porre un freno al surriscaldamento economico, Donald Trump ha varato una politica fiscale ultra-espansiva. Tanti elementi, messi tutti insieme, lasciano insomma pensare che il costo della vita possa accelerare. Almeno negli Usa.

Questo è un rischio per i mercati finanziari. Un po’ di inflazione è sempre stata benvenuta, ma troppa rischia di costringere la Federal Reserve a una più aggressiva stretta monetaria. Non è un caso che le aspettative sul costo del denaro negli Usa stiano già salendo: se lo scorso febbraio i futures prevedevano due rialzi dei tassi Fed entro la fine del 2019 - secondo i calcoli di Mezzomo - ora le aspettative indicano tre rialzi. In Europa le previsioni sono ben diverse. Ma in un mondo globalizzato, un raffreddore negli Stati Uniti rischia di diventare una polmonite mondiale.

© Riproduzione riservata