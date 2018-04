Borse sottotono, occhi su Gedda per il vertice Opec+Russia

Seduta poco mossa per le Borse europee nell'ultima giornata di scambi della settimana. Milano è attorno alla parità, così come Francoforte e Madrid, mentre Parigi e Londra sono in leggero aumento (segui qui l'andamento dei listini). Gli investitori guardano da un lato all'andamento del settore tecnologico, ieri penalizzato dalle stime deludenti del colosso taiwanese dei semiconduttori Taiwan Semiconductor Manifacturing, e dall'altro a quello del petrolio, volato ai massimi dalla fine del 2014. Si guarda al vertice Opec che si apre oggi a Gedda, a cui parteciperà anche la Russia. L'obiettivo è estendere gli attuali tagli alla produzione, in attesa del meeting del 22 giugno, quando si dovrà fare il punto sulla strategia e valutare lo stato di salute della domanda e dell'offerta globale.

In attesa dell'avvio di Wall Street, che ieri ha chiuso in calo sulla scia della nuova frenata dei tecnologici, con Apple in ribasso del 2,8%, in Italia si valuta quanto è emerso dalle assemblee di alcune grandi società, a partire da Atlantia, Yoox-Net-a-Porter e Salvatore Ferragamo. Il presidente Ferruccio Ferragamo, in un'intervista al Sole 24 Ore, ha spiegato che il focus del gruppo sarà sulle vendite online e ha escluso una cessione del gruppo. L'attenzione continua a essere rivolta a Telecom, in vista dell'assemblea di settimana prossima . Intanto, ieri è arrivata la mossa a sorpresa di Vincent Bollorè che ha passato il testimone di Vivendi al figlio Yannick, nuovo presidente del consiglio di sorveglianza del gruppo francese.

Beni Stabili in rialzo su proposta fusione Fonciere des Regions

Beni Stabili torna alle negoziazioni a Milano e guadagna subito il 3,5%. Gli scambi erano stati sospesi in attesa di comunicazioni: Fonciere des Regions, azionista di maggioranza della società con una quota del 52,4%, ha proposto la fusione di Beni Stabili in Fonciere des Regiones e una successiva quotazione a Parigi e Milano. La società francese ipotizza che la potenziale fusione possa avvenire sulla base di un rapporto di cambio di 8,5 azioni ordinarie di Fonciere des Regiones ogni mille azioni ordinarie di Beni Stabili (post cedola 2017) e che sia completata entro la fine del corrente esercizio.

In coda al Ftse Mib Campari, Cnh e Fca

In coda al Ftse Mib ci sono Campari, Cnh Industrial, Fiat Chrysler Automobiles e Stmicroelectronics, penalizzata dal cattivo andamento del comparto dei semiconduttori. Le stime deludenti del colosso taiwanese Taiwan Semiconductor Manifacturing, maggior produttore di chip conto terzi al mondo, hanno schiacciato Apple, che ha lasciato sul campo il 2,8%, e potranno creare nuove pressioni al comparto tecnologico in generale e dei processori in particolare. A creare ulteriori problemi al titolo di St è anche la revisione al ribasso delle stime sull'utile da parte degli analisti di Equita. Fuori dal listino principale tengono banco Acea, nel giorno dell'assemblea, e Ovs, arrivato a guadagnare quasi il 7%, rimbalzando dopo il crollo della vigilia, quando era arrivata a perdere quasi il 13% dopo i risultati del 2017 che, pur se superiori alle attese per quanto riguarda utile e fatturato, hanno deluso in termini di redditività. Gli investitori sembrano dunque mettere da parte il malcontento per l'assenza di dividendo per gli azionisti, ma gli analisti restano scettici.

Accelera Astaldi su interesse Ihi e Reliance

L'interesse del gruppo giapponese Ihi e dell'indiana Reliance Infrastructure spinge il titolo di Astaldi, che a Piazza Affari cresce più del 3,5%. Secondo quanto riporta il Sole Ore le due società starebbero studiando il dossier Astaldi in qualità di partner industriali e non sarebbe da escludere l'ingresso in campo di un fondo americano di private equity. La via considerata più probabile sarebbe un accordo con Ihi, che ha già collaborato con Astaldi per il terzo ponte sul Bosforo, ma anche un'intesa con Reliance non sarebbe da escludere viste le commesse ottenute con il gruppo italiano negli Stati Uniti. «L'eventuale partner aiuterebbe la famiglia, che in linea di principio resta intenzionata a mantenere il controllo di Astaldi. Il coinvolgimento di un parner esterno migliorerebbe la percezioni di rischio sul titolo. A oggi comunque la visibilità sul piano di rifinanziamento è ancora troppo limitata», hanno detto gli esperti di Equita. «La notizia, se confermata, sarebbe positiva in ottica del piano di ristrutturazione annunciata, che prevede un aumento di capitale da milioni di euro», hanno aggiunto gli analisti di una primaria Sim milanese. Il management è intenzionato a presentare e approvare il piano entro fine aprile, con la conseguente definizione di un nuovo business plan.

Euro si indebolisce, ma resta sopra 1,23 dollari

Sul fronte valutario l'euro si conferma al di sopra della soglia degli 1,23 dollari, ma si indebolisce (al momento vale 1,2343 dollari, dopo la chiusura di ieri a 1,2382). La moneta unica è scambiata a 132,68 yen, contro i 132,88 yen del giorno precedente, mentre il cambio dollaro/yen è a 107,502. In modesto calo i prezzi del petrolio: i future del Wti a giugno scendono dello 0,25% a 67,91 dollari al barile, mentre quelli a giugno del brent calano dello 0,18%% a 73,65 dollari.

Asia incerta, Tokyo rallenta dopo 5 rialzi

La Borsa di Tokyo ha chiuso esitante dopo cinque sedute consecutive di rialzi e prima della pubblicazione dei risultati delle imprese. L'indice Nikkei ha perso lo 0,13%, mentre l'indice Topix ha guadagnato lo 0,05%.

Spread con Bund in rialzo

In rialzo lo spread BTp/Bund sul mercato secondario dei titoli di Stato dove prosegue il diffuso rialzo dei rendimenti dei bond dell'Eurozona. Il differenziale di rendimento tra il titolo decennale benchmark italiano (Isin IT0005323032) e il pari scadenza tedesco è indicato in apertura a 120 punti base, dai 118 punti della chiusura di ieri. In crescita anche il rendimento del benchmark decennale italiano che ha aperto all'1,79% dall'1,78% della vigilia (segui qui l'andamento).

