Barclays, sanzione al ceo Staley per caso identificazione informatore

Le autorità inglesi infliggeranno una sanzione finanziaria all'ad di Barclays Jes Staley, una vita trascorsa a Jp Morgan, per aver tentato di identificare un informatore. La Financial Conduct Authority e la Prudential Regulation Authority hanno aperto l'inchiesta un anno fa. Le due Autorità non ritengono Staley inadeguato a restare al suo posto e la banca non sarà sanzionata, ma dovrà fornire dettagli sulla politica di protezione degli informatori. Barclays ha rinnovato la sua fiducia a Staley. «Come anticipato ad aprile 2017, il cda di Barclays deciderà qualche aggiustamento alla retribuzione di Staley», conclude l'istituto, dicendosi pronto a collaborare con le Autorità americane che hanno a loro volta aperto un'inchiesta sul caso.

Un caso che conferma quanto sia importante nel sistema di regolamentazione del business britannico la figura del «whistleblower», ovvero l'anonima sentinella che denuncia comportamenti illeciti, o semplicemente irregolari, all'interno delle imprese. Figura che il sistema britannico tutela perché spesso proprio i whistleblower hanno permesso con un “fischio” fatto in buon anticipo di interrompere la deriva presa da manager incapaci o disonesti.

Jes Staley non ha esattamente la stessa visione e quando arrivarono lettere anonime al board e a un top executive, denunciando, apparentemente, aspetti personali della vita di un manager con trascorsi da Jp Morgan ordinò un'inchiesta interna per individuare la “talpa”. Quando gli fu fatto presente che non era lecito, il ceo fece un passo indietro, attendendo le risultanze dell'inchiesta sui presunti comportamenti impropri del collega.

L'uomo accusato di essere il whistleblower e identificato dal Financial Times in Tim Main, in forza al team di vertice dell'investment banking a New York, non è risultato responsabile di alcunché ed è stato allora che Staley ha chiesto di ridare la caccia alla “talpa”. Il team Gis di Barclays – Group information security – non ha scoperto l'identità della sentinella, ma il board è intervenuto bloccando Staley una volta di più. Il ceo s'è scusato ritenendo che fosse consentito individuare l'anonimo una volta chiarita l'innocenza del manager indicato nella denuncia.

Non è così. Non lo prevedono le norme interne di Barclays, ma soprattutto quelle dei regolatori britannici che hanno avviato l'indagine. Quella interna affidata a uno studio legale s'è conclusa con un verdetto salomonico. «Il signor Staley – ha detto la banca - credeva onestamente che fosse divenuto possibile identificare l'autore della lettera. Non è così. Staley ha quindi sbagliato, si è scusato con il consiglio che ha accettato la sua spiegazione ovvero il tentativo di tutelare un dipendente attaccato in modo da lui considerato ingiusto». Parole che non hanno evitatp al board di dare una sforbiciata alla retribuzione del ceo.

© Riproduzione riservata