Ge: le perdite salgono a 1,147 miliardi di dollari, ma meglio delle stime

General Electric ha chiuso il primo trimestre con perdite più ampie rispetto all'anno scorso, ma ha comunque superato le previsioni e ha confermato le stime per l'intero anno. Superiore alle attese anche il giro d'affari della conglomerata americana. Ge nei primi tre mesi del 2018 ha riportato perdite per 1,147 miliardi di dollari, -14 centesimi per azione, contro il rosso da 83 milioni, -1 centesimi per azione, dello stesso periodo dell'anno scorso. Le perdite attribuibili agli azionisti ordinari sono aumentate da 117 milioni a 1,184 miliardi di dollari. Escludendo le voci straordinarie, l'utile adjusted è salito da 14 a 16 centesimi per azione e ha superato gli 11 centesimi attesi dagli analisti. Il fatturato è salito del 7% a 28,66 miliardi di dollari, contro i 27,45 miliardi previsti dal consensus. La società ha confermato le stime 2018 per un utile per azione adjusted tra 1 e 1,07 dollari per azione.

Guardando alle varie attività del gruppo, la divisione energia ha visto calare il fatturato del 9% a 7,22 miliardi di dollari, superando comunque le stime per 6,78 miliardi, mentre quella che segue il settore aeronautico ha riportato ricavi in rialzo del 7% a 7,11 miliardi, anche in questo caso sopra i 7,03 miliardi attesi. La divisione oil and gas ha registrato un balzo del 74% del fatturato a 5,39 miliardi, ma ha deluso le aspettative del consensus per 5,45 miliardi. Meglio delle attese invece l’area sanità, i cui ricavi sono aumentati del 9% a 4,7 miliardi. «Il primo trimestre ha rappresentato un passo avanti nell'esecuzione del piano 2018 e vediamo segnali di progresso della nostra performance», ha detto l'amministratore delegato John Flannery, che ha comunque messo in rilievo che «nel settore energetico il contesto resta in generale problematico e ha un andamento inferiore alle previsioni».

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)

© Riproduzione riservata