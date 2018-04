Borse deboli, su Milano pesa lo stacco dividendi. Telecom azzera le perdite

Borse europee in lieve calo, dopo una settimana positiva per tutti i listini, con l'attenzione rivolta in primo luogo alle trimestrali ma anche sulle questioni geopolitiche alla luce dell'annuncio della Corea del Nord sullo stop ai testi missilistici e nucleari. Sul fronte macroeconomico, l'indice Pmi (realizzato sondando le indicazioni dei responsabili acquisti delle grandi aziende) del settore manifatturiero dell'Eurozona si è attestato a 56 punti ad aprile. Il dato risulta in calo rispetto al dato del mese precedente quando il relativo indice si era attestato a 56,6. Il dato di aprile è il più basso da 14 mesi a questa parte. L'indice Pmi per i servizi si è attestato a 55 (54,9 a marzo), mentre il relativo Indice Pmi composito è rimasto stabile a 55,2 ad aprile. «La stabilizzazione del Pmi composito in aprile è una buona notizia - commenta Anna Grimaldi, senior economist Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo - e conferma la nostra view che le sorprese negative dei dati degli ultimi due mesi suggeriscono una normalizzazione della crescita euro zona su livelli ancora elevati piuttosto che

un'inversione di tendenza. La decelerazione del manifatturiero è ancora in atto, ma da livelli elevati. L'andamento del Pmi da dicembre lascia pochi dubbi sul fatto che il picco di questo ciclo è alle nostre spalle».

Unicredit azzera l'effetto cedola: giudizi positivi da Barclays e Db

In contenuto calo le Borse di Parigi e Francoforte (segui qui l'andamento dei principali indici), sulla stessa linea Piazza Affari su cui pesa lo stacco di dividendi da parte di sette società del Ftse Mib che ha inciso sull'avvio dell'indice per 86 punti, pari allo 0,36%. Le perdite più consistenti sono proprio delle società che trattano ex cedola: Luxottica, Prysmian e Fineco. Bene il settore bancario, tant'è che la stessa Unicreditha già neutralizzato l'effetto cedola anche grazie al supporto degli analisti di Deutsche Bank che la indicano come preferita nel comparto del credito italiano e di quelli di Barclays che consigliano di aumentare l'esposizione su questo titolo. Salgono anche Banco Bpm e Mediobanca.

Tim recupera: per il rinnovo del cda si va al 4 maggio

In risalita i petroliferi a cominciare da Saipem, che venerdì sera ha annunciato nuovi contratti per 190 milioni di dollari, mentre il barile di greggio corregge sotto 72 dollari nel Brent giugno e sotto 68 dollari nella consegna giugno del West Texas Intermediate. Telecom Italia in rosso questa mattina ha azzerato le perdite dopo la decisione del Tribunale di Milano che ha accolto il ricorso presentato dalla società e dal suo socio di controllo Vivendi in merito all'ordine del giorno dell'assemblea che si terrà domani: pertanto sarà l'assemblea degli azionisti già convocata per il 4 maggio prossimo a determinare il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione dell'azienda di telecomunicazioni. Fuori dal Ftse Mib, pesanti Juventus Fc e Ovs.

Dollaro sale ancora. Giù titoli Stato Usa

Scivola l'euro/dollaro sotto 1,2250 dopo aver segnato 1,2287 in avvio, in linea con gli 1,2288 di venerdì. Dollaro ancora in rafforzamento su tutte le principali valute internazionali alla luce delle dichiarazioni di alcuni membri della Federal Reserve sull'intenzione di proseguire nel rialzo dei tassi: il biglietto verde va sotto 1,40 per una sterlina (1,4000 venerdì il cambio sterlina/dollaro) e sale a 108,22 yen (107,66 venerdì). in questo scenario, con le spinte inflazionistiche che sembrano aumentare, il rendimento del titolo di Stato Usa a 10 anni sfiora il 3%. Intanto in settimana il focus andrà su altre due banche centrali: la Bce e la Banca del Giappone hanno infatti in calendario le riunioni mensili dei rispettivi comitati di politica monetaria.

Stacco cedola per Unicredit e altre 6 big

Sono sette big del Ftse Mib e altrettante quotate sugli altri listini di Piazza Affari a inaugurare oggi la stagione dei dividendi che, nel suo primo giorno, farà arrivare agli investitori oltre due miliardi di euro di cedole. L'assegno più importante sarà quello staccato da Unicredit, circa 715 milioni di euro, che pagherà 32 centesimi per azione (1,78% circa il rendimento lordo ai prezzi di venerdì) seguito da quello da quasi 500 milioni di euro che sarà distribuito da Luxottica (1,01 euro e yield lordo dell'1,9%). Sotto il profilo del rendimento, ai valori attuali è Finecobank a risultare più appetibile (2,9% circa). Gli altri stacchi tra le quaranta società a maggiore capitalizzazione sono quelli di Ferrari, Recordati, Cnh Industrial e Prysmian. Fuori dal paniere Ftse Mib, giornata di cedola per Banca Mediolanum, che stacca il saldo da 20 centesimi di un dividendo complessivo di 40 centesimi (per un rendimento totale del 5,6%) ma anche per De Longhi, Banca Ifis e Autostrade Meridionali.

Ubs scivola a Zurigo, giù Fresenius che dice no ad acquisto Akorn

Nel resto d'Europa, prese di beneficio su Ubs che ha chiuso il primo trimestre con un utile netto di 1,5 miliardi di franchi svizzeri (+19%). A Francoforte cade del 4% Fresenius che ha rinunciato al progetto di acquisizione dei laboratori farmaceutici americani Akorn accusando la società di violazioni ai regolamenti dell'Agenzia Usa del farmaco. Ad Amsterdam, balzo per per Philips Kon dopo la pubblicazione della trimestrale che ha visto l'utile scendere del 27% a 94 milioni di euro a causa di oneri di ristrutturazione e acquisizione ma anche di un più elevato costo del debito: il gruppo ha fornito indicazioni sulle prospettive a 3 anni aspettandosi un incremento tra il 4% e il 6% del giro d'affari nel periodo 2017-20.

Btp, rendimento 10 anni a 1,80%

In leggero calo per lo spread BTp/Bund. In apertura il differenziale di rendimento tra il titolo decennale benchmark italiano (Isin IT0005323032) e il pari scadenza tedesco è indicato a 117 punti base dai 119 punti base della chiusura di venerdì. Sale invece il rendimento del benchmark decennale italiano che nelle prime battute oscilla intorno a quota 1,80% dall'1,79% della chiusura della vigilia.

Borsa Tokyo in calo: pesano Softbank e tlc

Chiusura in leggera flessione per la Borsa di Tokyo che ha accusato la correzione degli indici azionari statunitensi e la performance negativa di alcune big del listino giapponese come SoftBank e Terumo e dei titoli del settore tlc. L'indice Nikkei ha ceduto lo 0,33%, a quota 22.088,04, con una perdita di 74 punti. Stabile il più ampio Topix che ha terminato invariato a 1.750,79 punti. Sul fronte dei cambi lo yen si è indebolito sul dollaro, in scia all'attenuarsi delle tensioni nella penisola coreana, scambiando a quota 107,80. la moneta nipponica ha perso terreno anche nei confronti dell'euro attestandosi in chiusura a un livello

di 132,40.

(Il Sole 24 Ore Radiocor )

© Riproduzione riservata