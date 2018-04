A Telecom irrompe il caso Bollorè. Bernabè: «Toni eccessivi tra i soci»

Colpo di scena poco nel giorno dell’assemblea di Telecom Italia: dalla Francia è rimbalzata la notizia che il finanziere, Vincent Bolloré, a capo dell'omonimo gruppo di famiglia principale azionista di Vivendi con il 23%, è in stato di fermo con l'accusa di corruzione legata a precedenti attività svolte in Africa. Notizia che subito è stata sottolineata dai piccoli azionisti presenti all’assemblea della compagnia di tlc, iniziata con la presenza del 56,7% del capitale. Vivendi è legata a doppio filo alla società italiana: è infatti il primo socio di Telecom Italia, con una quota del capitale del 23,94% del capitale sociale. Alle spalle si posiziona il finanziere Paul Singer, che attraverso il suo fondo Elliott detiene l’8,85% del capitale. La Cassa Depositi e Prestiti, di recente entrata nel capitale, controlla una partecipazione del 4,78% delle azioni ordinarie. Numeri emersi dall’assemblea dei soci.



Assenti i manager di Vivendi

All’assise degli azionisti non sono presenti i manager di Vivendi, tanto meno Arnaud de Puyfontaine, amministratore delegato del gruppo transalpino e fino a oggi presidente della stessa Telecom Italia, dal momento che da questa mattina sono effettive le dimissioni in blocco presentate da otto consiglieri nelle scorse settimane. La battaglia per il controllo della compagnia, ad ogni modo, è rimandata al prossimo 4 maggio, quando verrà discussa e approvata la composizione del board, con Elliott e Vivendi che si confronteranno con due liste di maggioranza concorrenti. Ieri il Tribunale di Milano ha infatti deciso di non accogliere l’integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea, con l’eventuale nomina dei sei membri indicati dal fondo Elliott. Quest’oggi, invece, i soci sono chiamati ad esaminare ed approvare il bilancio del 2017 e la nomina dell’amministratore delegato, Amos Genish, che tuttavia a questo punto rimarrà in carica solamente fino al prossimo 4 maggio. Sarà inoltre messa ai voti anche la sua remunerazione, sotto la lente delle società di proxy advisor, che hanno consigliato un voto contrario. Il vicepresidente, Franco Bernabé, che conduce i lavori assembleari, ha invitato i soci a «guardare avanti, alle cose da fare e alle decisioni da assumere e non a quelle che non vanno fatte e prese oggi» Insomma, ha incalzato, «non è la sede per discutere le decisione del giudice né i nomi di coloro che condurranno la società nel futuro: ne parleremo il 4 maggio». Il vicepresidente di Telecom ha proposto di mettere ai voti tutto l’ordine del giorno odierno.

Bernabé , «toni eccessivi e poco consoni a un'impresa come la nostra società»

Bernabé ha puntato l’indice sui «toni eccessivi e poco consoni a un'impresa come la nostra società», che si sono inseguiti nelle ultime settimane e che alla fine provocano solamente «danni reputazionali per l'azienda».

Alle critiche di diversi piccoli soci contro la sua stretta vicinanza a Vivendi (nonostante fino alle scorse settimane fosse consigliere indipendente sebbene indicato dal gruppo francese), il vicepresidente di Telecom ha tenuto a precisare «Non tengo le parti di nessuno, faccio gli interessi di tutti gli azionisti».

Il numero uno di Telecom, Genish, ha invece dipinto il quadro delle tlc italiane e del ruolo della compagnia. Il settore, ha spiegato, sta vivendo «grandi cambiamenti che richiedono un grande sforzo da parte nostra. Il piano DigiTim per il 2018-20 è il modo di implemetare questa trasformazione». Genish ha anche aggiunto che cercherà di lavorare con tutti, aprendo forse alla possibilità di rimanere a capo della società al di là del risultato dell’assemblea del 4 maggio.

