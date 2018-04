Borse europee caute. A Milano brilla Ferragamo, vendite su Bper

Seduta in lieve progresso per le Borse del Vecchio Continente, dopo la buona performance dell'indice Nikkei a Tokyo, in una giornata ricca di dati macroeconomici, quando sta entrando nel vivo la stagione delle trimestrali. A Piazza Affari il Ftse Mib e il Ftse All Share viaggiano sulla parità, mentre sono un po' più forti Francoforte Londra e Parigi (segui qui l'andamento degli indici europei). Con il petrolio che continua a salire, dopo aver presentato i risultati del primo trimestre 2018,Saipem ha prima messo a segno una delle migliori performance del Ftse Mib per poi scivolare in terreno negativo. Brillante Salvatore Ferragamo. Sul fronte opposto, Stmicroelectronics è colpita dalle vendite, in una seduta che vede deboli anche Fca e Mediaset. Accelera al ribasso Bper. Poco mossa Telecom nel giorno dell'assemblea.

Saipem passa in rosso dopo i conti

Saipem, dopo un avvio brillante, è passata in terreno negativo. Il cda ha approvato i conti del primo trimestre che vedono un calo dei ricavi a 1,91 miliardi (-15,4% sullo stesso periodo dell'anno scorso), un mol adjusted a quota 214 milioni (-16,4%), un risultato operativo di 87 milioni (-22,3%) e una perdita netta di 2 milioni, al netto di oneri di riorganizzazione per 13 milioni, contro l'utile netto di 47 milioni del primo trimestre 2017, su cui invece erano pesati oneri una tantum per 7 milioni. La posizione finanziaria netta si attesta a 1,2 miliardi, in ulteriormente miglioramento dai circa 1,3 miliardi di fine 2017 mentre l'acquisizione di nuovi ordini ammonta a 1,023 miliardi (da 509 milioni). Il gruppo di servizi petroliferi ha comunque confermato la guidance 2018 con ricavi per 8 miliardi, un mol adjusted maggiore del 10% sui ricavi, investimenti tecnici per mezzo miliardo e un debito netto di circa 1,3 miliardi.

Stm penalizzata ancora dall'incertezza nel settore

Vendite su Stm, che paga ancora notizie negative sul comparto. Dopo la debolezza registrata nei giorni scorsi sulla scorta del warning lanciato da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ieri sera a mercati chiusi, secondo gli analisti di Equita «sono arrivate notizie ancora più negative dalla supply chain di Apple, in particolare da Ams che deriva circa il 70% del fatturato da sensori per smartphone». Ams ha dato una guidance non positiva e per gli analisti questo può essere «legato alla decisione di Apple di terminare in anticipo la produzione di iPhone X prima del lancio dei nuovi prodotti a settembre». La notizia, proseguono gli esperti, «ha implicazioni negative per Stm che stimiamo derivi circa il 20% del fatturato da prodotti per smartphone di cui oltre la metà per Apple». Il gruppo italo-francese domani mattina pubblicherà i conti del primo trimestre, dando indicazioni sulle stime per il secondo e gli analisti di Equita ipotizzano un potenziale calo, sulla scorta di una possibile flessione delle vendite di Apple.

L'euro perde leggermente terreno sul dollaro

Sul fronte dei cambi la moneta unica ha perso terreno verso il biglietto verde e passa di mano a 1,2204 dollari (1,2218 alla vigilia). L'euro vale anche 132,889 yen (132,63), quando il dollaro è scambiato a 108,874 yen (108,55).

In leggero rialzo lo spread BTp/Bund. A fine scambi il differenziale di rendimento tra il titolo decennale benchmark italiano (Isin IT0005323032) e il pari scadenza tedesco e' indicato a 117 punti base dai 116 punti base della chiusura di ieri. Scende, invece, il rendimento del benchmark decennale italiano, che nelle prime battute scambia all'1,78% dall'1,80% della chiusura della vigilia. Per quanto riguarda il petrolio, il contratto sul Wti consegna giugno guadagna lo 0,73% a 69,14 dollari al barile e il Brent del Mare del Nord con uguale consegna prende lo 0,44% a 75,04 dollari al barile.

Indice Ifo sotto le attese in aprile, scende a 102,1 punti

Nel mese di aprile è scesa la fiducia delle imprese in Germania e in Italia. L'indice tedesco Ifo è sceso a 102,1 punti nel mese in corso. A marzo l'indice, che misura la fiducia delle imprese in Germania, si era attestato a 103,2. Per l'indice Ifo si tratta del quinto calo consecutivo. Le stime accreditavano un calo più contenuto, a 102,6. Intanto, anche l'Istat in Italia ha registrato una flessione della fiducia: quella delle imprese è scesa da 105,9 a 105,1 nel mese di aprile e quella dei consumatori è calata da 117,5 a 117,1.

Il Nikkei chiude in rialzo spinto dallo yen debole

La Borsa di Tokyo ha terminato la seduta in netto rialzo dopo il calo di ieri trainata dai titoli delle società esportatrici giapponesi che hanno beneficiato del calo dello yen rispetto al dollaro sui mercati valutari. L'indice Nikkei ha terminato la seduta con un guadagno dello 0,86% (+190,08 punti) a 22,278,12 punti mentre il più ampio indice Topix ha segnato un rialzo dell'1,08% (+18 96 punti) a 1.769,75 punti. Il mercato ha beneficiato dell'indebolimento dello yen rispetto alle principali valute: il dollaro si è attestato a 108,81 yen, contro i 107,82 yen del giorno prima, mentre l'euro è avanzato a 132,93 yen, contro i 132,30 yen del riferimento precedente.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)

© Riproduzione riservata